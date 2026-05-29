VIDEO: Aktivisti prerušili zápas Írska tenisovými loptičkami. Chcú zrušenie duelov s Izraelom

Aktivistická skupina Liga írskych fanúšikov pre Palestínu sa v piatok prihlásila k protestu, ktorý narušil štvrtkový futbalový duel v Dubline medzi Írskom a Katarom.
Cieľom protestu bolo vytvoriť tlak na Írsku futbalovú federáciu (FAI), aby sa snažila zrušiť zápasy svojho národného tímu v Lige národov proti Izraelu v septembri a októbri.
Aktivisti na štadióne dvakrát počas stretnutia zahádzali ihrisko tenisovými loptičkami, na ktorých bola palestínska vlajka a nápis „Zastavte zápas.“
Duel sa po niekoľkominútových prerušeniach dohral a skončil 1:0 pre Írsko. „Myslíme to vážne, tieto protesty sú iba začiatok. FAI musí odmietnuť nastúpiť na jesenné zápasy s Izraelom,“ cituje AFP vyhlásenie írskej aktivistickej organizácie na sociálnej sieti Instagram.