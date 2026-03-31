Exotické krajiny či Česko, no Slováci chýbajú. Pozrite si zoznam účastníkov MS vo futbale

Na MS vo futbale 2026 sa predstaví historicky najviac tímov. Turnaja, ktorý budú hostiť USA, Kanada a Mexiko, sa prvýkrát zúčastní až 48 reprezentácií.
Na poslednom svetovom šampionáte v Katare sa predstavilo 32 krajín.
Najviac miest tradične patrí Európe, silné zastúpenie však budú mať aj federácie CONMEBOL, CAF, AFC a CONCACAF.
Aj vďaka tomuto rozšíreniu uvidíme na MS, ktoré štartujú 11. júna a vyvrcholia 19. júla, viacero debutantov.
Prvýkrát v histórii sa na záverečnom turnaji predstavia reprezentácie Uzbekistanu, Jordánska, Kapverd a Curacaa, ktoré sa stane najmenšou krajinou v histórii, ktorá sa kvalifikovala na MS.
Z európskej baráže sa napokon slovenskej reprezentácii postúpiť nepodarilo, keď vo vetve C prehrala v semifinále proti Kosovu 3:4.
Z tejto baráže napokon postúpili reprezentácie Švédska, Česka, Turecka a Bosny a Hercegoviny.
Posledné dve miestenky vzídu z interkontinentálnej baráže, kde sa stretne Demokratická republika Kongo s Jamajkou a Irak nastúpi proti Bolívii. Oba zápasy sa hrajú v noci z utorka na stredu.
Pozrite si všetkých účastníkov, ktorí sa kvalifikovali na MS vo futbale 2026.
Reprezentácie z Európy:
Anglicko, Francúzsko, Chorvátsko, Portugalsko, Nórsko, Nemecko, Holandsko, Španielsko, Belgicko, Švajčiarsko, Rakúsko, Škótsko, Švédsko, Česko, Turecko, Bosna a Hercegovina
Reprezentácie z Ázie:
Japonsko, Irán, Uzbekistan, Južná Kórea, Jordánsko, Austrália, Katar, Saudská Arábia
Reprezentácie z Afriky:
Maroko, Tunisko, Egypt, Alžírsko, Ghana, Kapverdy, Južná Afrika, Pobrežie Slonoviny, Senegal
Reprezentácie z Južnej Ameriky:
Argentína, Brazília, Ekvádor, Uruguaj, Kolumbia, Paraguaj
Reprezentácie zo Severnej a Strednej Ameriky:
USA, Mexiko, Kanada, Curacao, Panama, Haiti
Reprezentácie z Oceánie:
Nový Zéland
Tímy a skupiny na MS vo futbale 2026
Do skupiny I postúpi víťaz zápasu Demokratická republika Kongo - Jamajka a do skupiny K lepší z duelu Irak - Bolívia.