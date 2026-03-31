Exotické krajiny či Česko, no Slováci chýbajú. Pozrite si zoznam účastníkov MS vo futbale

Futbalisti Česka oslavujú postup na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet | 31. mar 2026 o 23:55
Na MS vo futbale 2026 sa predstaví historicky najviac tímov. Turnaja, ktorý budú hostiť USA, Kanada a Mexiko, sa prvýkrát zúčastní až 48 reprezentácií.

Na poslednom svetovom šampionáte v Katare sa predstavilo 32 krajín.

Najviac miest tradične patrí Európe, silné zastúpenie však budú mať aj federácie CONMEBOL, CAF, AFC a CONCACAF.

Aj vďaka tomuto rozšíreniu uvidíme na MS, ktoré štartujú 11. júna a vyvrcholia 19. júla, viacero debutantov.

Prvýkrát v histórii sa na záverečnom turnaji predstavia reprezentácie Uzbekistanu, Jordánska, Kapverd a Curacaa, ktoré sa stane najmenšou krajinou v histórii, ktorá sa kvalifikovala na MS.

Z európskej baráže sa napokon slovenskej reprezentácii postúpiť nepodarilo, keď vo vetve C prehrala v semifinále proti Kosovu 3:4.

Z tejto baráže napokon postúpili reprezentácie Švédska, Česka, Turecka a Bosny a Hercegoviny.

Posledné dve miestenky vzídu z interkontinentálnej baráže, kde sa stretne Demokratická republika Kongo s Jamajkou a Irak nastúpi proti Bolívii. Oba zápasy sa hrajú v noci z utorka na stredu.

Pozrite si všetkých účastníkov, ktorí sa kvalifikovali na MS vo futbale 2026.

Reprezentácie z Európy:

Anglicko, Francúzsko, Chorvátsko, Portugalsko, Nórsko, Nemecko, Holandsko, Španielsko, Belgicko, Švajčiarsko, Rakúsko, Škótsko, Švédsko, Česko, Turecko, Bosna a Hercegovina

Reprezentácie z Ázie:

Japonsko, Irán, Uzbekistan, Južná Kórea, Jordánsko, Austrália, Katar, Saudská Arábia

Reprezentácie z Afriky:

Maroko, Tunisko, Egypt, Alžírsko, Ghana, Kapverdy, Južná Afrika, Pobrežie Slonoviny, Senegal

Reprezentácie z Južnej Ameriky:

Argentína, Brazília, Ekvádor, Uruguaj, Kolumbia, Paraguaj

Reprezentácie zo Severnej a Strednej Ameriky:

USA, Mexiko, Kanada, Curacao, Panama, Haiti

Reprezentácie z Oceánie:

Nový Zéland

Tímy a skupiny na MS vo futbale 2026

Skupina A

Južná Kórea
Mexiko
JAR
Česko
Skupina B

Kanada
Katar
Švajčiarsko
Bosna a Hercegovina
Skupina C

Brazília
Haiti
Maroko
Škótsko
Skupina D

Austrália
Paraguaj
USA
Turecko
Skupina E

Nemecko
Curacao
Pobrežie Slonoviny
Ekvádor
Skupina F

Holandsko
Japonsko
Tunisko
Švédsko
Skupina G

Belgicko
Egypt
Irán
Nový Zéland
Skupina H

Španielsko
Kapverdy
Saudská Arábia
Uruguaj
Skupina I

Francúzsko
Senegal
Nórsko
Skupina J

Argentína
Alžírsko
Rakúsko
Jordánsko
Skupina K

Portugalsko
Uzbekistan
Kolumbia
Skupina L

Anglicko
Chorvátsko
Ghana
Panama
Do skupiny I postúpi víťaz zápasu Demokratická republika Kongo - Jamajka a do skupiny K lepší z duelu Irak - Bolívia.

