Zranený Messi a sedemnásť šampiónov. Argentína posiela na MS menší lazaret

V nominácii Argentíny na MS vo futbale 2026 je napriek zraneniu aj Lionel Messi. Kapitán obhajcov titulu mieri rovnako ako jeho dlhoročný rival Portugalčan Cristiano Ronaldo na rekordný šiesty šampionát.
Tridsaťosemročný Messi pre problémy so stehnom nedohral nedeľňajšie stretnutie MLS s Philadelphiou. Inter Miami potom uviedol, že dôvodom zranenia osemnásobného víťaza Zlatej lopty bolo preťaženie a svalová únava.
V 26-člennom argentínskom výbere je celkovo 17 futbalistov, ktorí na šampionáte pred štyrmi rokmi pomohli k zisku titulu. Okrem Messiho však tréner Lionel Scaloni povolal hneď niekoľko ďalších zranených hráčov.
VIDEO: Argentína predstavila nomináciu na MS 2026
Brankár Emiliano Martínez z Aston Villy si minulý týždeň vo finále Európskej ligy zlomil prst, obranca Cristian Romero z Tottenhamu si doliečuje koleno, zatiaľ čo Nahuel Molina z Atlética Madrid a Gonzalo Montiel z River Plate majú svalové ťažkosti.
V menoslove nefiguruje 18-ročný krídelník Realu Madrid Franco Mastantuono, ktorého považujú za jeden z najväčších argentínskych talentov. Chýbajú aj Emiliano Buendia z Aston Villy či útočník AS Rím Paulo Dybala, pripomenula agentúra AFP.
Argentínu od soboty čaká sústredenie v Kansas City. Do šampionátu potom majstri sveta z rokov 1978, 1986 a 2022 vstúpia 16. júna proti Alžírsku. V skupine sa potom stretnú ešte Rakúskom a Jordánskom.
Nominácia Argentíny na MS vo futbale 2026
Brankári: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marseille), Juan Musso (Atlético Madrid)
Obrancovia: Leonardo Balerdi (Olympique Marseille), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (Benfica Lisabon), Facundo Medina (Olympique Marseille), Nahuel Medina (Atlético Madrid)
Stredopoliari: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing Štrasburg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool FC), Enzo Fernández (Chelsea FC)
Útočníci: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nico González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como Calcio), Juan Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Miláno)
Program Argentíny na MS vo futbale 2026
