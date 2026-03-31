Slovákom uštedrilo štyri góly, no finále baráže nezvládlo. Kosovu sa sen o MS rozplynul

Fotka zo zápasu Kosovo - Turecko vo finále baráže o MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|31. mar 2026 o 22:42
ShareTweet0

Po gólových hodoch na Tehelnom poli nestrelili futbalisti Kosova ani gól.

Baráž o MS vo futbale 2026 - finále

Kosovo - Turecko 0:1 (0:0)

Gól: 53. Aktürkoğlu (Kökçü)

Futbalisti Turecka postúpili na majstrovstvá sveta vo futbale 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Vo finále baráže vo vetve C zdolali Kosovo 1:0.

Kosovo, ktoré v semifinále baráže v Bratislave vyradilo domáce Slovensko po víťazstve 4:3, mohlo otvoriť skóre po polhodine hry, strelu Fisnika Asllaniho zneškodnil Ugurcan Cakir aj s pomocou brvna.

Po zmene strán priblížil Turkov k americkým brehom Kerem Aktürkoglu, keď jemne pohladil loptu, ktorá po prihrávke Kenana Yildiza a zakončení Orkuna Kökcüho aj tak mierila do brány.

Náskok mohol poistiť v 63. minúte Yildiz, Arijanet Murič jeho tvrdú strelu vyrazil. Turci prežili potom šance Florenta Musliju i Asllaniho a po záverečnom hvizde tak mohli sláviť postup.

Na „mundiale“ si zahrajú prvýkrát po 24 rokoch, keď v Japonsku a Kórejskej republike senzačne dokráčali až k bronzovým medailám.

Na MS 2026 sa predstavia v D-skupine, kde ich čakajú súboje s Austráliou, Paraguajom a spoluorganizátorom záverečného turnaja USA.

Baráž o MS vo futbale 2026 - vetva C

Reprezentácie

Futbalisti Česka oslavujú postup na MS vo futbale 2026.
ut 23:55
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Slovákom uštedrilo štyri góly, no finále baráže nezvládlo. Kosovu sa sen o MS rozplynul