Slovákom uštedrilo štyri góly, no finále baráže nezvládlo. Kosovu sa sen o MS rozplynul

Baráž o MS vo futbale 2026 - finále
Kosovo - Turecko 0:1 (0:0)
Gól: 53. Aktürkoğlu (Kökçü)
Futbalisti Turecka postúpili na majstrovstvá sveta vo futbale 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Vo finále baráže vo vetve C zdolali Kosovo 1:0.
Kosovo, ktoré v semifinále baráže v Bratislave vyradilo domáce Slovensko po víťazstve 4:3, mohlo otvoriť skóre po polhodine hry, strelu Fisnika Asllaniho zneškodnil Ugurcan Cakir aj s pomocou brvna.
Po zmene strán priblížil Turkov k americkým brehom Kerem Aktürkoglu, keď jemne pohladil loptu, ktorá po prihrávke Kenana Yildiza a zakončení Orkuna Kökcüho aj tak mierila do brány.
Náskok mohol poistiť v 63. minúte Yildiz, Arijanet Murič jeho tvrdú strelu vyrazil. Turci prežili potom šance Florenta Musliju i Asllaniho a po záverečnom hvizde tak mohli sláviť postup.
Na „mundiale“ si zahrajú prvýkrát po 24 rokoch, keď v Japonsku a Kórejskej republike senzačne dokráčali až k bronzovým medailám.
Na MS 2026 sa predstavia v D-skupine, kde ich čakajú súboje s Austráliou, Paraguajom a spoluorganizátorom záverečného turnaja USA.