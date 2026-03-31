Futbalová tragédia sa opakuje. Taliani nezvládli baráž a nepostúpili na tretie MS v rade

Na snímke hráč Bosny a Hercegoviny Ermedin Demirovič sa raduje z gólu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|31. mar 2026 o 23:35
ShareTweet0

Vo finále baráže neuspeli v pokutových kopoch.

Baráž o MS vo futbale 2026 - finále

Bosna a Hercegovina - Taliansko 1:1 pp (0:1, 1:1), 4:1 v rozstrele z 11 m

Góly: 79. Tabakovič - 15. Kean, ČK: 41. Bastoni (Tal.)

Futbalisti Bosny a Hercegoviny sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.

Vo finále európskej baráže zvíťazili na domácej pôde v Zenici 4:1 na strely z 11 m. Po 120 minútach bol stav nerozhodný 1:1.

Štvornásobní majstri sveta Taliani, ktorí hrali od 41. minúty bez vylúčeného Alessandra Bastoniho, tak budú chýbať na treťom svetovom šampionáte za sebou, keď do tretice stroskotali v baráži.

Finále A-vetvy v Zenici mali Taliani sľubne rozbehnuté, po štvrťhodine hry viedli po góle Moisea Keana, ktorý skóroval po chybe domácej obrany a prihrávke Nicola Barellu.

„Azúroví“ si situáciu skomplikovali pred polčasovou prestávkou, keď Bastoni ako posledný hráč fauloval Amara Memiča a dostal červenú kartu.

Hostia mohli aj s desiatimi hráčmi zvýšiť náskok, ale Kean svoje sólo nezakončil presne.

Domáci využili početnú výhodu v 79. minúte, na 1:1 vyrovnal z dorážky Haris Tabakovič.

V závere riadneho hracieho času podržal Talianov brankár Gianluigi Donnarumma, Bosniaci potom reklamovali faul na Ermedina Demiroviča v pokutovom území, ale rozhodca penaltu neodpískal.

V predĺžení gól nepadol a tak nasledoval rozstrel. V ňom domáci nezaváhali ani raz, kým na talianskej strane neuspeli Francesco Esposito i Bryan Cristante.

Bosniaci sa kvalifikovali na MS druhýkrát v histórii, predtým naposledy štartovali v Brazílii 2014.

Na MS 2026 budú hrať v B-skupine spoločne so spoluorganizátorom šampionátu Kanadou, Švajčiarskom a Katarom.

Baráž o MS vo futbale 2026 - vetva A

Reprezentácie

Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Futbalová tragédia sa opakuje. Taliani nezvládli baráž a nepostúpili na tretie MS v rade