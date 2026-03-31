Futbalová tragédia sa opakuje. Taliani nezvládli baráž a nepostúpili na tretie MS v rade

Baráž o MS vo futbale 2026 - finále
Bosna a Hercegovina - Taliansko 1:1 pp (0:1, 1:1), 4:1 v rozstrele z 11 m
Góly: 79. Tabakovič - 15. Kean, ČK: 41. Bastoni (Tal.)
Futbalisti Bosny a Hercegoviny sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.
- ONLINE: Bosna a Hercegovina - Taliansko dnes, baráž o MS vo futbale 2026 LIVE (vetva A)
- Program a výsledky baráže o MS vo futbale 2026
Vo finále európskej baráže zvíťazili na domácej pôde v Zenici 4:1 na strely z 11 m. Po 120 minútach bol stav nerozhodný 1:1.
Štvornásobní majstri sveta Taliani, ktorí hrali od 41. minúty bez vylúčeného Alessandra Bastoniho, tak budú chýbať na treťom svetovom šampionáte za sebou, keď do tretice stroskotali v baráži.
Finále A-vetvy v Zenici mali Taliani sľubne rozbehnuté, po štvrťhodine hry viedli po góle Moisea Keana, ktorý skóroval po chybe domácej obrany a prihrávke Nicola Barellu.
„Azúroví“ si situáciu skomplikovali pred polčasovou prestávkou, keď Bastoni ako posledný hráč fauloval Amara Memiča a dostal červenú kartu.
Hostia mohli aj s desiatimi hráčmi zvýšiť náskok, ale Kean svoje sólo nezakončil presne.
Domáci využili početnú výhodu v 79. minúte, na 1:1 vyrovnal z dorážky Haris Tabakovič.
V závere riadneho hracieho času podržal Talianov brankár Gianluigi Donnarumma, Bosniaci potom reklamovali faul na Ermedina Demiroviča v pokutovom území, ale rozhodca penaltu neodpískal.
V predĺžení gól nepadol a tak nasledoval rozstrel. V ňom domáci nezaváhali ani raz, kým na talianskej strane neuspeli Francesco Esposito i Bryan Cristante.
Bosniaci sa kvalifikovali na MS druhýkrát v histórii, predtým naposledy štartovali v Brazílii 2014.
Na MS 2026 budú hrať v B-skupine spoločne so spoluorganizátorom šampionátu Kanadou, Švajčiarskom a Katarom.