Interkontinentálna baráž ide do finále. Jamajka aj Bolívia živia sen o šampionáte

Hráči Jamajky
TASR|27. mar 2026 o 08:10
Finálové zápasy sa odohrajú v Mexiku.

Futbalisti Bolívie a Jamajky majú aj naďalej šancu získať miestenku na majstrovstvá sveta 2026.

V noci na piatok uspeli vo svojich dueloch v semifinále interkontinentálnej baráže na mexickej pôde.

Bolívia otočila duel so Surinamom a triumfovala 2:1. Rozhodujúci gól strelil v 79. minúte z penalty stredopoliar brazílskeho Santosu Miguelito.

Jamajka zvíťazila nad Novou Kaledóniou 1:0 gólom útočníka Wrexhamu Baileyho Cadamarteriho z 18. minúty.

V priamom súboji o účasť na šampionáte tak opäť v Mexiku nastúpia proti sebe Jamajka s Konžskou demokratickou republikou a Bolívia s Irakom.

kvalifikácia MS 2026 - interkontinentálna baráž, semifinále:

Bolívia - Surinam 2:1 (0:0)

Góly: 72. Paniagua, 79. Miguelito (z 11 m) - 48. Van Gelderen

/hralo sa v mexickom Monterrey/

Nová Kaledónia - Jamajka 0:1 (0:1)

Gól: 18. Cadamarteri

/hralo sa v mexickej Guadalajare/

Reprezentácie

Lukáš Haraslín v zápase Slovensko - Kosovo
Lukáš Haraslín v zápase Slovensko - Kosovo
Výkon Slovákov v baráži proti Kosovu sklamal. V známkovaní obstál len Haraslín
dnes 09:15
