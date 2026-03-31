Poliaci dvakrát dorovnali, no nestačilo to. Švédsko poslal na svetový šampionát Gyökeres

Baráž o MS vo futbale 2026 - finále
Švédsko - Poľsko 3:2 (2:1)
Góly: 20. Elanga (Ayari), 44. Lagerbielke (Nygren), 88. Gyökeres – 33. Zalewski (Zieliński), 55. Świderski (Zalewski)
Futbalisti Švédska postúpili na majstrovstvá sveta vo futbale 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Vo finále baráže vo vetve B zdolali Poľsko 3:2.
Švédsko sa predstaví na záverečnom turnaji MS po ôsmich rokoch.
Finále barážovej B-vetvy v Solne na predmestí Štokholmu začali lepšie domáci Švédi. V 20. minúte ich poslal do vedenia Anthony Elanga, ktorý po pätičke od Yasina Aayriho prudkou strelou od brvna prekonal Kamila Grabaru v poľskej bráne.
O vyrovnanie sa postaral o 13 minút neskôr Nicola Zalewski, no ešte do prestávky prinavrátil severanom vedenie hlavičkou Gustaf Lagerbielke.
Poliaci dokázali aj druhýkrát odpovedať, na 2:2 vyrovnal v 53. minúte Karol Šwiderski. Rozhodujúci moment prišiel dve minúty pred koncom riadneho hracieho času, keď autor hetriku zo semifinálového duelu proti Ukrajine (3:1) Viktor Gyökeres z dorážky nekompromisne poslal loptu do siete a rozhodol o postupe Švédov.
„Tri korunky“ budú na MS účinkovať v základnej F-skupine, kde sa predstavia po boku Holandska, Japonska a Tuniska.