Útočník absolvuje proti Slovinsku premiéru na MS. Predstaví sa v bránke Hlavaj?

Slovenský hokejový útočník Aurel Nauš absolvuje v utorňajšom zápase proti Slovinsku (od 20.20 h) debut na MS. Do stretnutia naopak nezasiahne útočník Servác Petrovský. Po doobedňajšom rozkorčuľovaní to potvrdil asistent trénera SR Ján Pardavý.
Vedenie reprezentácie dopísalo Nauša na oficiálnu súpisku po tom, čo Montreal v nočnom zápase zdolal Buffalo a postúpil do finále Východnej konferencie NHL.
Definitívne tým zhasla šanca, že by sa k slovenskému tímu pripojil útočník Juraj Slafkovský, ktorý pripadal do úvahy ako posledná možná posila pre MS.
Nauš bol od začiatku MS v pozícii tzv. „čakateľa.“ S tímom sa riadne pripravoval, absolvoval aj dobrovoľné tréningy.
Dopadlo to dobre pre Juraja, no padla šanca
„Sledovali sme, ako dopadne nočný zápas. Dopadlo to dobre pre Juraja, no pre reprezentáciu padla šanca, že by prišiel.
Aurel bol pripravený, trénoval a bol mentálne nastavený tak, že keď príde šanca, bude pripravený.
Dnes je to pre neho odmena za sezónu, ktorú odviedol v klube aj v príprave na MS. Zároveň sa tým dostal aj na súpisku pre dnešný zápas,“ prezradil Pardavý.
Slovenskí reprezentanti majú po prvých dvoch zápasoch plný počet bodov. Na víťazstvo nad Nórskom 2:1 nadviazali triumfom nad Talianskom 4:1. Víťaznú sériu by si radi predĺžili aj proti Slovincom, s ktorými Slovensko na MS ešte nikdy neprehralo.
Tretí súper zverencov Vladimíra Országha zaujal víťazstvom nad Českom 3:2 pp, následne však prehral s Nórskom 0:4. Slováci sa chcú sústrediť na svoj výkon.
Slovinci majú kvalitu a veľmi dobrí v obrane
„Pre nás je výborné, že sme zvládli začiatok a máme šesť bodov. Chceme však spraviť nadstavbu a získať ďalšie body.
Slovinci majú kvalitu, sú nebezpeční a veľmi dobrí v obrane. Keď majú tímový výkon podporený brankárom, tak sú silní v protiútokoch.
Musíme byť pozorní, sústrediť sa na svoju hru a čo najviac držať puk,“ poznamenal Pardavý.
Na predzápasovom rozkorčuľovaní už bol aj brankár Samuel Hlavaj, ktorý mal výrazný podiel na víťazstve nad Nórskom.
Napriek pôvodným plánom išiel v ďalšom zápase do bránky Adam Gajan, keďže Hlavaj mal menší zdravotný problém. „O tom, kto pôjde do bránky, sa rozhodneme pred zápasom,“ uviedol Pardavý.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
