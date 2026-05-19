    Kapitán Hrivík varuje pred Slovinskom: Majú húževnaté mužstvo, zdolali kvalitných Čechov

    Na snímke kapitán Marek Hrivík (Slovensko). (Autor: TASR)
    TASR|19. máj 2026 o 12:49
    Slováci boli na dopoludňajšom rozkorčuľovaní v kompletnom zložení.

    Slovenskí hokejisti si po dvoch dôležitých zápasoch proti Nórsku (2:1) a Taliansku (4:1) dobre oddýchli a v utorok večer ich na MS vo Fribourgu čakal ďalší dôležitý duel proti Slovinsku (20.20 h).

    O silných stránkach húževnatého súpera vedia, Slovinci už v B-skupine zaskočili jedného favorita, keď Čechov zdolali 3:2 po predĺžení.

    O ich silných stránkach vie aj kapitán SR Marek Hrivík: „Bude to ťažký súper. Majú húževnaté mužstvo, majú tam nejakých skvelých hráčov, vedia si to hodiť, majú dobré presilovky. Takže sa musíme snažiť hrať našu hru nič nepodceniť.“

    Varovným prstom pre zverencov Vladimíra Országha môže byť práve zápas s Čechmi, v ktorom sa Slovinci postarali o veľké prekvapenie.

    „Určite to je pre nás výkričník, že zdolali taký dobrý tím. Takže musíme hrať naplno a myslím si, že keď budeme hrať našu hru, tak by to malo byť v poriadku,“ dodal Hrivík.

    Dobrá správa je, že Slováci boli na dopoludňajšom rozkorčuľovaní v kompletnom zložení. „Sme radi, že sme všetci zdraví, včera sme si oddýchli a dnes sa to budeme snažiť využiť.

    Rozkorčuľovanie bolo také pomalšie, viac na rozhýbanie po tom dni voľna. Snažili sme sa robiť nejaké veci aj na presilovke, verím, že to využijeme v zápase,“ uzavrel Hrivík.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    4
    NórskoNórskoNOR
    2
    1
    0
    0
    1
    5:2
    3
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    1:10
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

