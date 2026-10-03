VIDEO: Napätie pred zápasom eskaluje. Íri ukončili tlačovku po otázkach izraelských novinárov

Tréner Írska Heimir Hallgrimsson.
Tréner Írska Heimir Hallgrimsson. (Autor: TASR/AP)
ČTK|3. okt 2026 o 18:02
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Írski v súvislosti s konfliktom v Gaze zvažovali bojkot dvojzápasu.

Zástupcovia Írskeho futbalového zväzu pre spor s niekoľkými izraelskými novinármi predčasne ukončili tlačovú konferenciu pred nedeľňajším zápasom Ligy národov, ktorý sa z bezpečnostných dôvodov odohrá v Srbsku.

Írski futbalisti už skôr v súvislosti s konfliktom v Gaze zvažovali bojkot dvojzápasu s Izraelom, napokon sa však rozhodli nastúpiť.

Po približne desiatich minútach, počas ktorých sa diskutovalo o záležitostiach týkajúcich sa zápasu, sa jeden z izraelských novinárov obrátil na trénera Heimira Hallgrímssona s otázkou, čo si myslí o stredajšom útoku na kapitána lietadla spoločnosti Flydubai, ktoré smerovalo z Dubaja do Tel Avivu.

VIDEO: Íri ukončili tlačovú konferenciu

Ďalší novinár následne obvinil írskych futbalistov z rasistického správania voči Izraelčanom počas prvého vzájomného duelu. Íri potom tlačovú konferenciu ukončili.

Dvojzápas sprevádza napätie už od žrebu. V máji sa kapitáni írskych prvoligových klubov a ďalších 160 športových osobností vyslovili za bojkot zápasu.

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Samotní reprezentanti však napokon odhlasovali, že proti Izraelčanom nastúpia. Situáciu vyostrilo aj vyjadrenie Islanďana Hallgrímssona, ktorý konanie Izraela označil za genocídu.

Pred prvým vzájomným zápasom, ktorý sa minulý týždeň odohral v Debrecíne, Íri sklonili hlavy počas hymny súpera.

Izraelské úrady toto gesto odsúdili a minister zahraničných vecí Gideon Saar obvinil Írov z toho, že stoja na nesprávnej strane barikády. Írski futbalisti v zápase zvíťazili 3:0.

Tabuľka 3. skupiny B-divízie

Liga národov

    Tréner Írska Heimir Hallgrimsson.
    Tréner Írska Heimir Hallgrimsson.
    VIDEO: Napätie pred zápasom eskaluje. Íri ukončili tlačovku po otázkach izraelských novinárov
    dnes 18:022
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