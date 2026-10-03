VIDEO: Napätie pred zápasom eskaluje. Íri ukončili tlačovku po otázkach izraelských novinárov

Zástupcovia Írskeho futbalového zväzu pre spor s niekoľkými izraelskými novinármi predčasne ukončili tlačovú konferenciu pred nedeľňajším zápasom Ligy národov, ktorý sa z bezpečnostných dôvodov odohrá v Srbsku.
Írski futbalisti už skôr v súvislosti s konfliktom v Gaze zvažovali bojkot dvojzápasu s Izraelom, napokon sa však rozhodli nastúpiť.
Po približne desiatich minútach, počas ktorých sa diskutovalo o záležitostiach týkajúcich sa zápasu, sa jeden z izraelských novinárov obrátil na trénera Heimira Hallgrímssona s otázkou, čo si myslí o stredajšom útoku na kapitána lietadla spoločnosti Flydubai, ktoré smerovalo z Dubaja do Tel Avivu.
VIDEO: Íri ukončili tlačovú konferenciu
Ďalší novinár následne obvinil írskych futbalistov z rasistického správania voči Izraelčanom počas prvého vzájomného duelu. Íri potom tlačovú konferenciu ukončili.
Dvojzápas sprevádza napätie už od žrebu. V máji sa kapitáni írskych prvoligových klubov a ďalších 160 športových osobností vyslovili za bojkot zápasu.
Samotní reprezentanti však napokon odhlasovali, že proti Izraelčanom nastúpia. Situáciu vyostrilo aj vyjadrenie Islanďana Hallgrímssona, ktorý konanie Izraela označil za genocídu.
Pred prvým vzájomným zápasom, ktorý sa minulý týždeň odohral v Debrecíne, Íri sklonili hlavy počas hymny súpera.
Izraelské úrady toto gesto odsúdili a minister zahraničných vecí Gideon Saar obvinil Írov z toho, že stoja na nesprávnej strane barikády. Írski futbalisti v zápase zvíťazili 3:0.