Česi už oslavovali vyrovnanie proti majstrom, ale gól neplatil. Španieli sú stopercentní

Futbalisti Španielska sú v prebiehajúcej edícii Ligy národov naďalej stopercentní. V sobotu si v Oviede pripísali tretie víťazstvo, keď zdolali Česko 3:1.
Potvrdili tak post lídra 3. skupiny A-divízie s trojbodovým náskokom pred Anglickom, ktoré vyhralo v Chorvátsku 7:0 a uštedrilo domácim najvyššiu prehru v histórii. Česi sú bez bodu na štvrtej priečke.
Favorita poslal do vedenia už v šiestej minúte Lamine Yamal a ešte v prvom polčase zvýšil náskok kapitán Rodri.
Po zmene strán znížil Jiří Sláma, snahu hostí o senzačné vyrovnanie však v 85. minúte prakticky ukončilo vylúčenie kapitána Ladislava Krejčího.
Pred uplynutím riadneho hracieho času stanovil konečný výsledok striedajúci Mikel Merino.
Španieli predĺžili svoju neporaziteľnosť na rekordných 41 zápasov. Česi v súčte s nevydareným vystúpením na majstrovstvách sveta čakajú na víťazstvo už šesť zápasov, z toho v piatich prípadoch utrpeli prehru.
Angličania vyučovali v Rijeke - po dva góly dali Harry Kane a Bukayo Saka, bilanciou 1+3 mal Jude Bellingham. Favorizovaní hostia dali štyri góly už v prvom dejstve. Do náskoku sa dostali už v 8. minúte, keď po nepresnej rozohrávke Chorvátov vysunul Bellingham kapitána Kanea a ten prekonal Dominika Livakoviča.
V 21. minúte zvýšil Bellingham zblízka po akcii Saku s Anthonym Gordonom. Tretí zásah pridal v 39. minúte Gordon hlavou po centri Jarella Quansaha a tesne pred prestávkou pripravil Bellingham z ľavej strany jednoduchú pozíciu pre Saku, ktorý upravil na 4:0.
Po zmene strán pridali svoje druhé zásahy Kane i Saka a blamáž domácich zavŕšil Morgan Rogers v 87. minúte.
Chorváti prekonali negatívny rekord národného tímu, doteraz bolo ich najvyššou prehrou skóre 0:6 v septembri 2018 v Elche v Lige národov so Španielskom.
V súboji o prvú priečku v 1. skupine B-divízie Švajčiari zdolali doma Slovinsko 2:1. Skóre v prospech hostí síce otvoril už v 2. minúte Žan Vipotnik, no domáci onedlho vyrovnali, keď po akcii Manuela Akanjiho a Rema Freulera usmernil loptu nešťastne do vlastnej brány Erik Janža.
Dan Ndoye potom otočil skóre na 2:1 a „Helvéti“ tak majú na konte plný počet deväť bodov. Na Slovincov sa v tabuľke bodovo dotiahlo Škótsko, ktoré viedlo v Severnom Macedónsku od 7. minúty zásluhou Kierona Bowieho.
Ten si pripísal svoj premiérový gól za škótske A-mužstvo, na konečných 2:0 zvýšil po prestávke John McGinn z penalty.
Fíni vyhrali v C-divízii Ligy nad Albánskom 2:1 a dostali sa pred svojho súpera na čelo 1. skupiny.
Oba góly domácich dal z priamych kopov Leo Walta. Albánci sa síce v Helsinkách ujali vedenia po góle Reya Manaja zo 4. minúty, ale v polovici prvého polčasu prišli o vylúčeného brankára Etrita Berishu.
Ten po svojej chybnej rozohrávke fauloval mimo šestnástky Daniela Hakansa a videl priamu červenú kartu.
Walta z následnej štandardky vyrovnal a po zmene strán rozhodol o zisku troch bodov pre „Suomi“. V rovnakej skupine vyhralo Bielorusko nad San Marínom 4:0.
Island potvrdil vo 4. skupine C-divízie post lídra tabuľky, keď vyhral doma nad Bulharskom 3:0 najmä zásluhou dvojgólového Orriho Oskarssona, ktorý navyše nedal penaltu.
O dva body za ním je na druhej priečke Estónsko, ktoré si poradilo s Luxemburskom 1:0. Už v 5. minúte sa gólovo presadil Rasmus Peetson.
Liga národov 2026/2027 - 3. kolo:
A-divízia - 3. skupina:
Španielsko - Česko 3:1 (2:0)
Góly: 6. Yamal, 35. Rodri, 89. Merino - 69. Sláma, ČK: 85. Krejčí (ČR) po 2. ŽK
Chorvátsko - Anglicko 0:7 (0:4)
Góly: 8. a 53. Kane, 45. a 68. Saka, 21. Bellingham, 39. Gordon, 87. Rogers
B-divízia - 1. skupina:
Švajčiarsko - Slovinsko 2:1 (1:1)
Góly: 10. Janža (vlastný), 38. Ndoye - 2. Vipotnik
Severné Macedónsko - Škótsko 0:2 (0:1)
Góly: 7. Bowie, 69. McGinn (z 11 m), ČK: 84. McKenna (Škót.)
C-divízia - 1. skupina:
Fínsko – Albánsko 2:1 (1:1)
Góly: 26. a 71. Walta – 4. Manaj, ČK: 22. Berisha (Alb.)
Bielorusko - San Maríno 4:0 (0:0)
Góly: 46. a 88. Koncevoj, 65. Šumanskij, 68. Ebong
C-divízia - 4. skupina:
Estónsko - Luxembursko 1:0 (1:0)
Gól: 5. Peetson
Island - Bulharsko 3:0 (1:0)
Góly: 37. a 60. Oskarsson, 90. Ellertsson