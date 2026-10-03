Česi už oslavovali vyrovnanie proti majstrom, ale gól neplatil. Španieli sú stopercentní

Rodri oslavuje gól do siete Česka.
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Rodri oslavuje gól do siete Česka. (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|3. okt 2026 o 22:39
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Na výhre sa podieľali gólmi Yamal, Rodri a Merino.

Futbalisti Španielska sú v prebiehajúcej edícii Ligy národov naďalej stopercentní. V sobotu si v Oviede pripísali tretie víťazstvo, keď zdolali Česko 3:1.

Potvrdili tak post lídra 3. skupiny A-divízie s trojbodovým náskokom pred Anglickom, ktoré vyhralo v Chorvátsku 7:0 a uštedrilo domácim najvyššiu prehru v histórii. Česi sú bez bodu na štvrtej priečke.

Favorita poslal do vedenia už v šiestej minúte Lamine Yamal a ešte v prvom polčase zvýšil náskok kapitán Rodri.

Po zmene strán znížil Jiří Sláma, snahu hostí o senzačné vyrovnanie však v 85. minúte prakticky ukončilo vylúčenie kapitána Ladislava Krejčího.

Pred uplynutím riadneho hracieho času stanovil konečný výsledok striedajúci Mikel Merino.

Španieli predĺžili svoju neporaziteľnosť na rekordných 41 zápasov. Česi v súčte s nevydareným vystúpením na majstrovstvách sveta čakajú na víťazstvo už šesť zápasov, z toho v piatich prípadoch utrpeli prehru.

Angličania vyučovali v Rijeke - po dva góly dali Harry Kane a Bukayo Saka, bilanciou 1+3 mal Jude Bellingham. Favorizovaní hostia dali štyri góly už v prvom dejstve. Do náskoku sa dostali už v 8. minúte, keď po nepresnej rozohrávke Chorvátov vysunul Bellingham kapitána Kanea a ten prekonal Dominika Livakoviča.

V 21. minúte zvýšil Bellingham zblízka po akcii Saku s Anthonym Gordonom. Tretí zásah pridal v 39. minúte Gordon hlavou po centri Jarella Quansaha a tesne pred prestávkou pripravil Bellingham z ľavej strany jednoduchú pozíciu pre Saku, ktorý upravil na 4:0.

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Po zmene strán pridali svoje druhé zásahy Kane i Saka a blamáž domácich zavŕšil Morgan Rogers v 87. minúte.

Chorváti prekonali negatívny rekord národného tímu, doteraz bolo ich najvyššou prehrou skóre 0:6 v septembri 2018 v Elche v Lige národov so Španielskom.

V súboji o prvú priečku v 1. skupine B-divízie Švajčiari zdolali doma Slovinsko 2:1. Skóre v prospech hostí síce otvoril už v 2. minúte Žan Vipotnik, no domáci onedlho vyrovnali, keď po akcii Manuela Akanjiho a Rema Freulera usmernil loptu nešťastne do vlastnej brány Erik Janža.

Dan Ndoye potom otočil skóre na 2:1 a „Helvéti“ tak majú na konte plný počet deväť bodov. Na Slovincov sa v tabuľke bodovo dotiahlo Škótsko, ktoré viedlo v Severnom Macedónsku od 7. minúty zásluhou Kierona Bowieho.

Ten si pripísal svoj premiérový gól za škótske A-mužstvo, na konečných 2:0 zvýšil po prestávke John McGinn z penalty.

Fíni vyhrali v C-divízii Ligy nad Albánskom 2:1 a dostali sa pred svojho súpera na čelo 1. skupiny.

Oba góly domácich dal z priamych kopov Leo Walta. Albánci sa síce v Helsinkách ujali vedenia po góle Reya Manaja zo 4. minúty, ale v polovici prvého polčasu prišli o vylúčeného brankára Etrita Berishu.

Ten po svojej chybnej rozohrávke fauloval mimo šestnástky Daniela Hakansa a videl priamu červenú kartu.

Walta z následnej štandardky vyrovnal a po zmene strán rozhodol o zisku troch bodov pre „Suomi“. V rovnakej skupine vyhralo Bielorusko nad San Marínom 4:0.

Island potvrdil vo 4. skupine C-divízie post lídra tabuľky, keď vyhral doma nad Bulharskom 3:0 najmä zásluhou dvojgólového Orriho Oskarssona, ktorý navyše nedal penaltu.

O dva body za ním je na druhej priečke Estónsko, ktoré si poradilo s Luxemburskom 1:0. Už v 5. minúte sa gólovo presadil Rasmus Peetson.

Liga národov 2026/2027 - 3. kolo:

A-divízia - 3. skupina:

Španielsko - Česko 3:1 (2:0)

Góly: 6. Yamal, 35. Rodri, 89. Merino - 69. Sláma, ČK: 85. Krejčí (ČR) po 2. ŽK

Fotogaléria zo zápasu Španielsko - Česko v Lige národov (A-divízia, skupina 3)
Spain's Alex Baena, right, challenges Czechia's Lukas Ambros during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
Spain's head coach Luis De La Fuente concentrates prior the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
Spain's Alex Baena, right, challenges Czechia's Michal Sacek during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
Spain's head coach Luis De La Fuente concentrates prior the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
25 fotografií
Players of Spain lines up for the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's head coach Luis De La Fuente concentrates prior the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Martin Zubimendi displays the world cup trophy to fans prior the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Lamine Yamal shoots to score his sides first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Rodri, right, celebrates with Spain's Fran Garcia after scoring his sides first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Rodri celebrates scores his sides first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Rodri celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Rodri celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Rodri celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's Lukas Ambros, right, challenges Spain's Dani Olmo during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Rodri, right, celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's head coach Santiago Denia Sanchez gestures during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Dani Olmo, right, challenges Czechia's Stepan Chaloupek during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's head coach Santiago Denia Sanchez shouts during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's Michal Sacek, left, challenges Spain's Alex Baena during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Lamine Yamal controls the ball during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's head coach Santiago Denia Sanchez concentrates prior the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's head coach Santiago Denia Sanchez concentrates prior the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Spain's Lamine Yamal runs to celebrate after scoring his sides first goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's Stepan Chaloupek, left, challenges Spain's Dani Olmo during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)Czechia's Ladislav Krejci, right, challenges Spain's Lamine Yamal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Chorvátsko - Anglicko 0:7 (0:4)

Góly: 8. a 53. Kane, 45. a 68. Saka, 21. Bellingham, 39. Gordon, 87. Rogers

B-divízia - 1. skupina:

Švajčiarsko - Slovinsko 2:1 (1:1)

Góly: 10. Janža (vlastný), 38. Ndoye - 2. Vipotnik

Severné Macedónsko - Škótsko 0:2 (0:1)

Góly: 7. Bowie, 69. McGinn (z 11 m), ČK: 84. McKenna (Škót.)

C-divízia - 1. skupina:

Fínsko – Albánsko 2:1 (1:1)

Góly: 26. a 71. Walta – 4. Manaj, ČK: 22. Berisha (Alb.)

Bielorusko - San Maríno 4:0 (0:0)

Góly: 46. a 88. Koncevoj, 65. Šumanskij, 68. Ebong

﻿C-divízia - 4. skupina:

Estónsko - Luxembursko 1:0 (1:0)

Gól: 5. Peetson

Island - Bulharsko 3:0 (1:0)

Góly: 37. a 60. Oskarsson, 90. Ellertsson

Liga národov

    Rodri oslavuje gól do siete Česka.
    Rodri oslavuje gól do siete Česka.
    Česi už oslavovali vyrovnanie proti majstrom, ale gól neplatil. Španieli sú stopercentní
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