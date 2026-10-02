Duplantis prekvapil atletický svet svojím rozhodnutím. Prichádza zmena

Majster sveta a olympijský víťaz v skoku o žrdi Armand Duplantis v piatok oznámil, že vynechá halovú atletickú sezónu v roku 2027 vrátane majstrovstiev Európy vo Valencii.
Švéd uviedol, že si chce oddýchnuť a pripraviť sa na sezónu pod holým nebom.
„Toto rozhodnutie robím preto, aby som svojmu telu doprial potrebnú regeneráciu a prípravu a mohol po návrate k súťaženiu podávať čo najlepšie výkony.
Chcem sa sústrediť na kvalitný tréning a prípravu na vonkajšiu sezónu 2027, ktorá sa začne začiatkom mája a potrvá do MS v polovici septembra,“ citovala z vyhlásenia 26-ročného atléta agentúra AFP.
„Mondo“ tento rok pätnástykrát v kariére prekonal vlastný svetový rekord, keď ho posunul na 631 cm. Po preventívnom odstúpení z finále Diamantovej ligy v Bruseli pre napätie v nohe triumfoval 11. septembra na historicky prvých Ultimátnych MS výkonom 620 cm.
„Mal som fantastickú sezónu. Milujem skok o žrdi a chcem sa naďalej posúvať a pokúšať sa dosiahnuť ešte väčšie výšky, ale zároveň to bola sezóna s príliš náročným letným súťažným programom,“ dodal Duplantis.