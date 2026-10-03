Montreal prišiel o člena majstrovského tímu. Je medzi rekordérmi v trestných minútach

Lyle Odelein
Lyle Odelein (Autor: X / /r/Habs)
Sportnet|3. okt 2026 o 23:33
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Bývalý obranca pomohol tímu získať Stanleyho pohár v roku 1993.

Celá organizácia Montrealu Canadiens s hlbokým zármutkom prijala správu o úmrtí Lylea Odeleina, ktorý zomrel v piatok vo veku 58 rokov.

Odelein, ktorý sa narodil v meste Quill Lake v provincii Saskatchewan, zaznamenal v drese Canadiens v rokoch 1990 až 1996 celkovo 95 bodov (20 gólov, 75 asistencií) v 420 zápasoch.

Bývalý obranca pomohol tímu získať Stanleyho pohár v roku 1993. Canadiens si ho vybrali v siedmom kole draftu v roku 1986.

Odeleinovi patrí druhé miesto v histórii klubu s 1 357 trestnými minútami a v tejto štatistike bol najlepším hráčom tímu počas všetkých šiestich sezón, ktoré v Montreale strávil.

Odelein odohral v NHL celkovo 1 056 zápasov za Canadiens, New Jersey Devils, Phoenix Coyotes, Columbus Blue Jackets, Chicago Blackhawks, Dallas Stars, Florida Panthers a Pittsburgh Penguins.

Nazbieral v nich 252 bodov (50 gólov, 202 asistencií) a odsedel si 2 316 trestných minút.

Organizácia Canadiens vyjadruje úprimnú sústrasť rodine, priateľom a blízkym Lylea Odeleina. Informovala o tom oficiálna stránka Montrealu Canadiens.

NHL

Lyle Odelein
Lyle Odelein
Montreal prišiel o člena majstrovského tímu. Je medzi rekordérmi v trestných minútach
so 23:33
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