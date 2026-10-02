Bál sa, že bude pred svetom vyzerať ako šašo. Brankár v čiapke s brmbolcom sa stal legendou

Keď mal Jens Martin Knudsen štrnásť rokov, vo futbalom zápase sa tvrdo zrazil s iným chlapcom a utrpel otras mozgu a poranenie hlavy.
Po čase sa chcel do bránky vrátiť, no mama sa o neho bála a ošetrujúci lekár mu odporučil, aby si hlavu aspoň pol roka nejakým spôsobom chránil. O špeciálnych helmách, akú neskôr nosil napríklad Petr Čech, v tých časoch ešte nikto nechyroval.
Knudsen si preto obliekol aspoň hrubú lyžiarsku čiapku s brmbolcom.
To, čo malo byť dočasné provizórne riešenie, stalo sa pre mladého brankára osobným rituálom. Medzi žrde sa zakaždým postavil s pokrývkou hlavy.
Biela čiapka s brmbolcom je dnes vystavená v Múzeu FIFA v Zürichu medzi stovkami ďalších artefaktov z futbalovej histórie. Preslávila nielen svojho majiteľa, ale aj futbalovú reprezentáciu krajiny zo severného Atlantiku.
Na Faerských ostrovoch odohrajú futbalisti Slovenska v piatok od 20.45 svoj tretí zápas C-divízie Ligy národov.
Hráči mali nadváhu, chýbalo ihrisko
V 80. rokoch minulého storočia vyrastal Knudsen ako mnoho jeho rovesníkov. Miloval šport. Okrem futbalu sa venoval na vrcholovej úrovni aj hádzanej a stal sa domácim šampiónom v gymnastike.
„Takáto kombinácia dnes nie je možná, ale vtedy mi obratnosť z gymnastiky pomohla aj v brankárskej kariére.
Futbal sme trénovali dva-trikrát do týždňa na škvarovom ihrisku, kde ste si netrúfli ísť do sklzu. Za sezónu sme odohrali sotva pätnásť zápasov,“ spomínal Knudsen v rozhovore pre dánsky magazín Ekstrabladet.
Mnoho faerských futbalistov fyzicky nestíhalo alebo mali nadváhu. V krajine s drsnou klímou, kde v priebehu jedného dňa môžete zažiť všetky štyri ročné obdobia, dlho neexistovalo žiadne regulárne futbalové ihrisko.
V týchto podmienkach sa koncom 80. rokov sformovalo reprezentačné mužstvo.
Najskôr odohralo zopár priateľských zápasov a potom ho UEFA zaradila do kvalifikácie ME 1992. Premiérový súťažný zápas odohrali Faerské ostrovy 12. septembra 1990 proti Rakúsku. Domáce prostredie našli vo švédskom mestečku Landskrona.
Rakúšan Polster tipoval 10:0
Faerčania boli v pozícii totálneho outsidera, futbalu sa venovali iba popri práci. Reprezentačný brankár Knudsen v tom čase jazdil s vysokozdvižným vozíkom vo fabrike na spracovanie rýb, jeho spoluhráči boli farmári, tesári či učitelia.
Rakúšania, ktorí v lete toho istého roka štartovali na majstrovstvách sveta v Taliansku, hýrili sebavedomím.
Útočník FC Sevilla Toni Polster prognózoval víťazstvo 10:0. Rakúski futbalisti vynechali aj predzápasový tréning. Namiesto toho si v Kodani, kde bývali, naživo pozreli zápas Dánsko - Wales.
Christian Hackl bol v tom čase mladý redaktor rakúskeho denníka Der Standard. „Čo sa stane, ak prehráme?“ spýtal sa na tlačovej konferencii pred stretnutím trénera Josefa Hickersbergera.
V sále sa ozval smiech, otázka pobavila aj trénera.
Aj Faerčania však rátali s krutou prehrou. V poslednom prípravnom súboji pred štartom kvalifikácie podľahli dánskemu Bröndby Kodaň 0:6.
„So spoluhráčmi sme debatovali o taktike. Chceli sme rozkúskovať zápas na päť častí, v ktorých raz inkasujeme, takže prehráme len o päť gólov,“ spomínal s odstupom rokov s úsmevom Knudsen.
VIDEO: Zostrih zápasu Faerské ostrovy - Rakúsko (1:0)
Pred zápasom riešil dilemu, či si dá na hlavu tradičnú čiapku s brmbolcom. „Bál som sa, že budem vyzerať pred svetom ako šašo,“ vysvetľoval.
V Landskrone, kam zavítalo asi 1200 fanúšikov, sa zrodila jedna z najväčších futbalových senzácií. Rakúšania si za celý zápas vypracovali len zopár šancí - Knudsen všetky zneškodnil.
V 60. minúte favorita paralyzoval gólom Torkil Nielsen. Komentátor rakúskej ORF Michael Kuhn neveriacky zvolal: „Nie!!! Môže to byť pravda? Je to pravda!“ Nielsen mohol v závere pridať aj druhý gól, no nedal.
Hickersberger po prehre rezignoval. „V živote sú horšie veci ako prehra vo futbale. Ale vo futbale niet horšej prehry ako s Faerskými ostrovmi,“ vravel po rokoch rakúsky tréner.
Čiapka bola v televízii aj na koncerte
Futbalových hrdinov vítalo po prílete domov 20 000 ľudí - takmer polovica všetkých obyvateľov Faerských ostrovov. Z Knudsena sa stala miestna celebrita a z jeho čiapky symbol.
„O mesiac neskôr sme hrali v kvalifikácii v Kodani proti Dánsku. Bývali sme s reprezentáciou v mestečku Ishøj, keď mi telefonovali z dánskej televízie TV2, že by chceli mať moju čiapku vo vysielaní. Nie Martina Knudsena, ale čiapku! Tak som im ju požičal.“
VIDEO: Oslavy Faerčanov po výhre nad Rakúskom v roku 1990
Keď v októbri 1990 navštívila Faerské ostrovy legendárna britská rocková kapela Uriah Heep, gitarista Mick Box hral na koncerte v Knudsenovej čiapke.
V roku 1996 zavolali Knudsena aj do BBC na nakrúcanie populárnej športovej šou Fantasy Football League.
Výkony v reprezentácii mu vyniesli zahraničný angažmán. Jednu sezónu chytal na Islande a potom hosťoval v škótskom Ayr United. Keď mal podpísať s klubom kontrakt, kuriózne sa zranil.
„Bol som v najlepšej forme svojej kariéry. Odišiel som domov, kde som čakal na narodenie najmladšieho syna. V noci, keď prišiel na svet, som sa vracal z pôrodnice domov. Cítil som sa, akoby som kráčal po oblohe, ale pošmykol som sa a spadol.“
Nastúpi syn proti Slovákom?
Čiapku s brmbolcom postupne Knudsen odložil a nastupoval bez nej. Za reprezentáciu odchytal 65 zápasov (dva aj proti Slovensku), posledný v roku 2006 proti Poľsku.
„K mojim najväčším zážitkom patrí okrem pamätnej výhry nad Rakúskom zápas proti výbornému tímu Juhoslávie, kde hrali Šuker, Prosinecki, Savicevič a Stojković.
Páčilo sa mi v Hampden Parku v Glasgowe, kde pred zápasom hrala nejaká rocková kapela a potom sme počuli 50 000 fanúšikov vášnivo spievať ich hymnu. Nikdy predtým som nič také nezažil.
Ale na vrchole je pre mňa vôbec prvý medzištátny priateľský zápas proti Islandu v roku 1988 v Akranes. Veľa starších hráčov nemohlo naň vycestovať, lebo pracovali a tak dostalo šancu viacero mladíkov vrátane mňa. Držali sme sa statočne a prehrali sme len 0:1,“ vysvetľoval pre Ekstrabladet.
Po skončení kariéry sa Knudsen venoval trénovaniu a v roku 2009 kúpil podiel v spoločnosti Vadhorn, ktorá sa venuje spracovaniu rýb. Má sto zamestnancov a svoju produkciu vyváža najmä do južnej Európy.
„Môj život sú ryby a futbal,“ vraví s úsmevom.
Meno Knudsen sa možno objaví na ihrisku aj v piatkovom zápase v Torshavne proti Slovensku. Za reprezentáciu Faerských ostrovov totiž nastupuje na poste útočníka Martinov syn Petur.