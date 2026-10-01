Kde bol doteraz, pýtal sa tréner. Hlavaj v kempe zaujal, no v Toronte to nebude mať ľahké

Uplynulý týždeň sa v NHL udiala veľká výmena medzi Torontom Maple Leafs a Columbusom Blue Jackets.
Do Toronta zamierili útočníci Kirill Marčenko a Miles Wood spolu s brankárom Elvisom Merzlikinsom.
Columbus získal Matthewa Kniesa, Stevena Lorentza, obrancu Emila Andraeho a výber v druhom kole draftu 2027. Blue Jackets si zároveň ponechali 18 percent z Merzlikinsovho platu.
Výmena sa môže dotknúť aj slovenského brankára Samuela Hlavaja, ktorý je od novej sezóny súčasťou organizácie Maple Leafs. Príchod ďalšieho skúseného brankára totiž teoreticky znamená väčšiu konkurenciu a môže Hlavaja v klubovej hierarchii posunúť nižšie.
Merzlikins je však momentálne dlhodobo zranený. V auguste absolvoval operáciu ramena a generálny manažér Toronta John Chayka po výmene uviedol, že jeho rekonvalescencia potrvá ešte približne tri až päť mesiacov. Maple Leafs ho preto zaradili na listinu dlhodobo zranených hráčov.
Najbližšie mesiace by mal stráviť vo Švajčiarsku, kde býva a kde chce pokračovať v rehabilitácii.
Tridsaťdvaročný Lotyš odchytal v minulej sezóne za Columbus 30 zápasov. Mal bilanciu 14-11-3, úspešnosť zákrokov 88,3 percenta a priemer 3,40 inkasovaného gólu na zápas.
Merzlikins vstúpil do posledného roka päťročnej zmluvy v celkovej hodnote 27 miliónov dolárov s priemerným ročným platom 5,4 milióna. Po sezóne 2026/27 sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom.
Aké plány s ním Toronto po návrate zo zranenia má, zatiaľ nie je jasné. Jeho príchod však ešte viac rozšíril brankársku hĺbku organizácie, ktorá tento post v posledných rokoch intenzívne rieši.
Čo teda výmena znamená pre Hlavaja a aká reálna je jeho šanca dostať sa v tejto sezóne až do NHL?
Turnajový brankár
Hlavaj štartuje svoju tretiu sezónu v zámorí. Prvé dva roky chytal na farme Minnesoty, teraz prišla šanca z Toronta. Zatiaľ však nedokázal presvedčiť natoľko, aby sa priblížil k stabilnej pozícii v NHL.
V minulej sezóne odchytal za tím Iowa Wild v AHL 22 zápasov. Mal bilanciu 7-11-4, priemer 3,28 inkasovaného gólu a úspešnosť zákrokov 88,7 percenta. Jeden zápas pridal aj v nižšej ECHL.
Oveľa viac zaujal na februárovej olympiáde v Miláne. Za Slovensko nastúpil na päť zápasov a dosiahol úspešnosť zákrokov 90,8 percenta.
Výrazne pomohol už pri úvodnom víťazstve 4:1 nad Fínskom, keď chytil 39 zo 40 striel. Slovensko podržal aj vo štvrťfinále proti Nemecku, v ktorom si pripísal 25 zákrokov. Slováci napokon obsadili štvrté miesto.
Jednotkou reprezentácie bol Hlavaj aj na majstrovstvách sveta 2026. Odchytal päť zápasov s bilanciou dve víťazstvá a tri prehry a úspešnosťou zákrokov 87,3 percenta. Lepšie čísla mal na MS 2024 (92,5 %) a MS 2025 (91,2 %).
Súťaž
Zápasy
Bilancia
Úspešnosť
Priemer
AHL - Iowa Wilc
22
7-11-4
88,7 %
3,28
ECHL - Iowa Heartlanders
1
0-1-0
88,6 %
4,14
ZOH 2026
5
2-3-0
90,8 %
3,56
MS 2026
5
2-3-0
87,3 %
2,63
Práve výkony na veľkých podujatiach a slabšie čísla v dlhých častiach sezóny vytvárajú okolo Hlavaja povesť turnajového brankára.
„Nedávno mi jeden skaut povedal, že by Hlavajovi veril v jednom vypätom zápase finále Stanleyho pohára.
Nie nevyhnutne v celej sérii, pretože jeho reaktívny štýl môže byť miestami nespoľahlivý. V minulosti sme však videli, že na medzinárodnej scéne dokáže ukradnúť veľké zápasy. Keď príde tlak, vie sa ukázať,“ napísal novinár Steven Ellis.
Aj preto nebolo veľkým prekvapením, že Minnesota po sezóne s Hlavajom nepredĺžila kontrakt.
Toronto mu následne ponúklo ročnú dvojcestnú zmluvu, podľa ktorej bude na farme zarábať minimálne 200-tisíc a v NHL 875-tisíc dolárov, a ďalšiu možnosť zabojovať o NHL v novej organizácii.
Tréner ho nepoznal, s Bobrovským sa nestretol
„Som veľmi rád, že som tu. Snažím sa užívať si každý moment," povedal Hlavaj zámorským novinárom po príchode do Toronta.
Potom sa ho opýtali, prečo si počas leta myslel, že by práve Maple Leafs mohlo byť neho dobrým miestom.
„Úprimne, ani veľmi neviem. Zavolal mi agent a povedal, že Toronto so mnou chce podpísať zmluvu. Povedal som si, že áno, poďme do toho. Bude to zábavný, ale zároveň aj náročný rok."
VIDEO: Rozhovor so Samuelom Hlavajom
Hlavaj bol od prvého momentu v kontakte s ruským brankárom Arturom Achťamovom, s ktorým trénovali v jednej skupine.
S novou jednotkou Toronta Sergejom Bobrovským sa podľa vlastných slov počas kempu ani poriadne nestretol.
Napriek tomu zaujal spoluhráčov, o čom svedčí príhoda Michaela Pezzettu z posilňovne.
„Máme tam štyri rôzne úrovne činiek a málokto si zoberie tie najťažšie. On si zobral práve tie, čo som u brankára ešte nevidel. Brankári si zväčša naložia menej,“ vravel pre TSN Pezzetta.
Hlavaj sa na príhode pobavil. V posilňovni sa podľa vlastných slov považuje „za monštrum“.
„V lete tam trávim veľa času, takže mi to pravdepodobne pomáha.“
V príprave napokon dostal šancu v jednom zápase. Toronto hralo proti Montrealu dva prípravné duely v rovnaký deň a na ľad Canadiens poslalo zostavu s menšími skúsenosťami z NHL. Brankársku dvojicu tvorili Achťamov a Hlavaj.
Ruský brankár odchytal prvú polovicu stretnutia, Hlavaj druhú. Obaja čelili 15 strelám a inkasovali po dva góly.
„Užil som si každý moment toho zápasu. Fanúšikovia boli skvelí, bol to výborný zápas a hral sa kvalitný hokej. Môžeme na tom stavať,“ hodnotil Hlavaj.
Proti nemu nastúpil aj Juraj Slafkovský. Slováci sa rozprávali už počas rozcvičky a Hlavaj priznal, že bolo zaujímavé sledovať krajana na opačnej strane.
Slafkovský otvoril skóre tečom, v tom čase však ešte chytal Achťamov.
„Keď tečoval ten prvý puk, povedal som si, že je naozaj dobrý. Za ten gól mu musím dať uznanie. Teraz má trochu právo sa tým chváliť,“ povedal Hlavaj.
Počas druhej polovice zápasu už stál v bránke on a proti Montrealu predviedol niekoľko dobrých zákrokov.
Dojem urobil aj na nového trénera Jima Hillera, ktorý ho pred začiatkom kempu prakticky nepoznal.
„Zaujal ma. Nie som expert na brankárov, no hneď som sa pýtal ostatných, kde bol doteraz. Bol naozaj dobrý."
Hlavaj strávil v kempe zopár dní, po jednom prípravnom zápase ho Maple Leafs poslali do AHL, kde začne sezónu v drese Toronto Marlies.
Ako brankár nemal v kempe šancu vybojovať si miesto v prvom tíme, no dokázal na seba pozitívne upozorniť.
Hierarchia brankárov Toronta
Reportér The Athletic Joshua Kloke pred štartom sezóny rozoberal hĺbku zostavy Toronta a vybral zopár hráčov, ktorí podľa neho majú šancu hrať v tejto sezóne v NHL.
Z desiatich hráčov je jeden brankár a nie je to Hlavaj, ale Rus Achťamov.
Nie je to veľké prekvapenie. Dvadsaťštyriročný brankár má za sebou vydarenú sezónu, ktorú zakončil ziskom Calderovho pohára.
V play-off AHL sa stal jednotkou Toronta Marlies, v 22 zápasoch mal úspešnosť zákrokov 92,3 percenta. Napokon získal aj cenu pre najužitočnejšieho hráča vyraďovacej časti.
„Je to skvelý chalan. Od začiatku sa spolu veľa rozprávame. On je Rus, ja som Slovák, takže sme si do určitej miery blízki. Bol to prvý chalan z tímu, s ktorým som sa začal rozprávať, a už sme spolu strávili aj nejaký čas," povedal o ňom Hlavaj.
Achťamov má pred Hlavajom náskok aj v NHL. V minulej sezóne dostal šancu v troch zápasoch Toronta, hoci Kloke označil jeho debut za predčasný.
Maple Leafs však vtedy museli siahnuť hlboko do svojej brankárskej hierarchie. Za Toronto si počas sezóny zachytalo až päť brankárov – Joseph Woll nastúpil na 39 zápasov, Anthony Stolarz na 26, Dennis Hildeby na 20 a Cayden Primeau s Achťamovom dostali po tri.
V lete sa klub snažil situáciu stabilizovať a priviedol Sergeja Bobrovského. Dvojnásobný víťaz Vezinovej trofeje a dvojnásobný držiteľ Stanleyho pohára podpísal trojročnú zmluvu a do sezóny vstupuje ako jasná jednotka. Toronto si od neho sľubuje najmä stabilitu a schopnosť zvládnuť veľkú porciu zápasov.
Bobrovskij je v tomto smere zvyknutý na veľké zaťaženie. Aktuálne hrá už svoju 17. sezónu v NHL a v dvanástich predchádzajúcich ročníkoch odchytal najmenej 50 zápasov.
Otáznikom je skôr jeho vek a posledná sezóna. Bobrovskij má 38 rokov a za Floridu mal vlani v 52 zápasoch úspešnosť zákrokov iba 87,7 percenta. Bola to jeho najslabšia úspešnosť zákrokov počas kariéry v NHL.
1
Sergej Bobrovskij
2
Anthony Stolarz
3
Artur Achťamov
4
Samuel Hlavaj
5
Elvis Merzlikins (zranený)
Dvojkou Toronta je Anthony Stolarz, ktorý Bobrovského veľmi dobre pozná. Spoločne chytali na Floride a v sezóne 2023/24 získali Stanleyho pohár.
Stolarz je v Toronte tretiu sezónu, no jeho problémom sú zranenia. Už v sezóne 2024/25 absolvoval 32-ročný brankár operáciu kolena a v play-off utrpel otras mozgu. V minulom ročníku bol na listine zranených hráčov trikrát.
Toronto tak vstupuje do sezóny s jedným z najstarších brankárskych tandemov v NHL a zároveň s dvojicou, pri ktorej existujú otázniky. Práve za nimi sa môže otvoriť priestor pre mladších brankárov.
V tejto chvíli je trojkou Achťamov. Po minuloročnom úspechu v AHL má najlepšiu východiskovú pozíciu a ak Toronto bude potrebovať povolať brankára z farmy, prvá voľba by mala byť práve on.
Hlavaj preto vstupuje do sezóny ako štvorka, resp. dvojka na farme.
Jeho prvou úlohou bude presadiť sa v AHL a zabojovať s Achťamovom o čo najväčší počet zápasov. Ak dokáže Rusa postupne prechytať, môže sa počas sezóny posunúť aj v hierarchii celej organizácie. Až potom sa reálne môže otvoriť šanca na debut v NHL.
Zároveň to musí stihnúť dovtedy, kým sa nevráti po zranení Merzlikins, ktorý ešte zvýši už tak veľkú konkurenciu.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: