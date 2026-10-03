ONLINE: Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|3. okt 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov Pittsburgh Penguins a Montreal Canadiens dnes v noci odohrali svoj úvodný zápas základnej časti NHL.

V zostave Montrealu nastúpi aj slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Hokej ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
04.10.2026 o 01:00
Pittsburgh
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

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Východná konferencia:

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