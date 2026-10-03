ONLINE: Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Hokejisti tímov Pittsburgh Penguins a Montreal Canadiens dnes v noci odohrali svoj úvodný zápas základnej časti NHL.
V zostave Montrealu nastúpi aj slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Hokej ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
04.10.2026 o 01:00
Pittsburgh
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: