Haváriu chorvátskeho futbalu videli iba tisíce detí. Pamätný zážitok sa zmenil na horor

Kolaps, katastrofa a historická hanba, znie z Chorvátska po debakli 0:7, ktorý utrpeli chorvátski futbalisti v zápase A-divízie Ligy národov proti Anglicku.
Po dva góly dali Harry Kane a Bukayo Saka. Nečakaný výsledok zaskočil oba tábory. Kým Chorváti lamentujú, Angličania sú v eufórii.
Štyri dni po prehre 1:4 so Španielskom v Seville poslal tréner Chorvátov Slaven Bilić to najlepšie, čo mal k dispozícii, ale namiesto vykúpenia sa dočkal hrôzy.
Angličania ako na Ferrari, Chorváti s defektom
Už prvý polčas veľa naznačil. Anglicko strelilo štyri góly, ale mohlo dať aj osem. Hostia boli rýchlejší, silnejší v osobných súbojoch, presnejší, hravejší.
Tri levy (prezývka anglickej reprezentácie) sa museli cítiť na štadióne Rujevica ako na savane, absolútne dominovali - komentoval dianie na ihrisku komentátor britskej BBC Matt Upson.
„Nevidel som veľa zápasov, v ktorých by sa anglickí futbalisti takto bavili. Chorváti sú zúfalí, akoby za nich hral nejaký mládežnícky výber,“ dodal.
Sportske Novosti označili sobotňajší večer za haváriu chorvátskeho futbalu.
„Chorvátske mužstvo je príliš pomalé v obrane aj útoku, aby konkurovalo súperovi na takej úrovni, ale v tomto zápase bolo ešte k tomu aj prázdne ako duša po defekte.
Kým Španieli v utorok a Angličania v sobotu sa preháňali ako Ferrari, naši jazdili na diskoch,“ napísali v komentári Sportske Novosti.
„Som v reprezentácii už 20 rokov, ale prvýkrát sa po zápase veľmi hanbím! Môžete prehrať, lebo súper je lepší, ale prehrať takýmto spôsobom a zničiť si reputáciu, ktorú sme si za tie roky vybudovali, je neprijateľné!
Vyzerali sme, akoby nás bolo na ihrisku o štyroch menej. Katastrofálny večer. Nemali by sme ukazovať prstom a hľadať vinníka, musíme byť v tomto spolu,“ citovali Sportske Novosti kapitána Chorvátov Luku Modrića.
„Je ťažké povedať po takomto zápase niečo rozumné. Som sklamaný a je mi ľúto detí, ktoré prišli, je mi ľúto hráčov. Je to moja zodpovednosť a nehľadám výhovorky, nikdy som ich nehľadal.
V živote, vo futbale, v akomkoľvek podnikaní, nemôžete dosiahnuť úspech bez energie. A moji hráči ju proti Anglicku ju nemali. Od prvej minúty iba kráčali po zemi. Nemôžeme takto hrať...“ hodnotil zápas tréner Slaven Bilić.
Na tribúnach šesťtisíc detí
Zápas v Rijeke sa pôvodne mal hrať pred prázdnymi tribúnami, čo bol trest za výtržnosti chorvátskych fanúšikov v minulých zápasoch.
Chorvátsky futbalový zväz však využil možnosť posadiť do hľadiska vyše šesťtisíc detí do 14 rokov. Každých 15 malých priaznivcov mohol sprevádzať jeden učiteľ alebo tréner.
Okrem nich sledovalo zápas ešte približne dvesto priaznivcov z Anglicka.
„Deti na tribúnach sa chytali za hlavy, keď sa ich pamätný výlet zmenil na horor,“ napísali Sportske Novosti.
„Možno by bolo lepšie, keby na tribúnach nebol nikto. Tento výkon chorvátskeho tímu nebol vhodný pre fanúšikov do 18 rokov. Myslíte si, že tieto deti ešte niekedy budú chcieť vidieť futbal? Nie sme si istí,“ komentoval s dávkou sarkazmu bulvárny denník 24 sata (24 hodín).
Doteraz najvyššiu prehru utrpeli Chorváti v roku 2018 so Španielskom - 0:6, s Anglickom prehrali ešte v roku 2009 1:5.
Kane: Futbal na úrovni Premier League
Anglicko je v siedmom nebi - hlásal palcovým titulkom Daily Mail. „Dosiahli sme najvyššie víťazstvo v histórii proti tímu z Top 50.
Z Chorvátska sme spravili San Maríno alebo Andoru,“ dodal bulvárny denník.
„Všetko do seba zapadlo. Anglicko mohlo streliť súperovi, ktorý je na 12. mieste vo svetovom rebríčku, dvojciferný počet gólov, ale uspokojilo sa so siedmimi.
Kane strelil 88. a 89. gól v reprezentácii, Bellingham ozdobil svoj brilantný výkon gólom a troma asistenciami, vo výbornej forme sa predviedli aj Anthony Gordon a Bukayo Saka.
Ďalším príbehom bol výnimočný debut Alexa Scotta. Dvadsaťdvaročný hráč dokázal, že patrí do reprezentácie, zaujal húževnatosťou, vynikal v práci s loptou aj bez nej a bolo ťažké sa zbaviť pocitu, že ho tréner Tuchel mohol vziať na majstrovstvá sveta,“ napísal The Guardian.
Nadšenie neskrýval po zápase ani Harry Kane: „Neuveriteľný výkon od začiatku do konca. Sme najlepší, keď hráme uvoľnene, fyzicky dominujeme a predvádzame futbal na úrovni Premier League. Dnes ste to mohli vidieť na vlastné oči.
Chorváti nedokázali čeliť nášmu tempu ani našim nábehom. Počas týždňa sme si užívali krásne počasie, úžasný hotel a výhľad na more.
Ľahko sme mohli skĺznuť do dovolenkovej nálady. Každý hráč podal špičkový výkon. Tomu vravím dokonalé zakončenie týždňa,“ povedal kapitán Angličanov pre ITV.