Chorváti boli ako zapichnuté vidly, vtipkoval komentátor. V šlágri si urobili veľkú hanbu

Liga národov - A-divízia, skupina 3
Chorvátsko - Anglicko 0:7 (0:4)
Góly: 8. a 53. Kane, 45. a 68. Saka, 21. Bellingham, 39. Gordon, 87. Rogers
Futbalisti Anglicka si pripísali druhé víťazstvo v prebiehajúcej edícii Ligy národov. V sobotu deklasovali v Rijeke domáce Chorvátsko 7:0 a dostali sa pred neho na druhú priečku tabuľky 3. skupiny A-divízie za lídra Španielsko.
Po dva góly dali Harry Kane a Bukayo Saka. Pre Chorvátsko je to najvyššia prehra v histórii národného tímu.
Jednoznačný priebeh šlágra dňa s typickým vtipom hodnotil na sociálnych sieťach aj známy český komentátor Jaromír Bosák.
"Vyzerá to na poriadny chorvátsky debakel. Polčas proti Anglicku - 0:4. A zrejme to nebude všetko. Chorvátski obrancovia pripomínajú zapichnuté vidly," napísal Bosák po prvom dejstve.
Angličania dali štyri góly už v prvom dejstve. Do náskoku sa dostali už v 8. minúte, keď po nepresnej rozohrávke Chorvátov vysunul Jude Bellingham kapitána Kanea a ten prekonal Dominika Livakoviča.
V 21. minúte zvýšil Bellingham zblízka po akcii Saku s Anthonym Gordonom. Tretí zásah pridal v 39. minúte Gordon hlavou po centri Jarella Quansaha a tesne pred prestávkou pripravil Bellingham z ľavej strany jednoduchú pozíciu pre Saku, ktorý upravil na 4:0.
Po zmene strán pridali svoje druhé zásahy Kane i Saka a blamáž domácich zavŕšil Morgan Rogers v 87. minúte. Bellingham mal bilanciu 1+3.
Chorváti prekonali negatívny rekord národného tímu, doteraz bolo ich najvyššiou prehrou skóre 0:6 v septembri 2018 v Elche v Lige národov so Španielskom.