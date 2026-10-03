Chorváti boli ako zapichnuté vidly, vtipkoval komentátor. V šlágri si urobili veľkú hanbu

Hráč Chorvátska Joško Gvardiol reaguje počas zápasu A-divízie Ligy národov Chorvátsko - Anglicko.
Hráč Chorvátska Joško Gvardiol reaguje počas zápasu A-divízie Ligy národov Chorvátsko - Anglicko. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|3. okt 2026 o 19:52
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Semifinalista uplynulého svetového šampionátu viedol už po prvom polčase 4:0.

Liga národov - A-divízia, skupina 3

Chorvátsko - Anglicko 0:7 (0:4)

Góly: 8. a 53. Kane, 45. a 68. Saka, 21. Bellingham, 39. Gordon, 87. Rogers

Futbalisti Anglicka si pripísali druhé víťazstvo v prebiehajúcej edícii Ligy národov. V sobotu deklasovali v Rijeke domáce Chorvátsko 7:0 a dostali sa pred neho na druhú priečku tabuľky 3. skupiny A-divízie za lídra Španielsko.

Po dva góly dali Harry Kane a Bukayo Saka. Pre Chorvátsko je to najvyššia prehra v histórii národného tímu.

Jednoznačný priebeh šlágra dňa s typickým vtipom hodnotil na sociálnych sieťach aj známy český komentátor Jaromír Bosák

"Vyzerá to na poriadny chorvátsky debakel. Polčas proti Anglicku - 0:4. A zrejme to nebude všetko. Chorvátski obrancovia pripomínajú zapichnuté vidly," napísal Bosák po prvom dejstve.

Angličania dali štyri góly už v prvom dejstve. Do náskoku sa dostali už v 8. minúte, keď po nepresnej rozohrávke Chorvátov vysunul Jude Bellingham kapitána Kanea a ten prekonal Dominika Livakoviča.

V 21. minúte zvýšil Bellingham zblízka po akcii Saku s Anthonym Gordonom. Tretí zásah pridal v 39. minúte Gordon hlavou po centri Jarella Quansaha a tesne pred prestávkou pripravil Bellingham z ľavej strany jednoduchú pozíciu pre Saku, ktorý upravil na 4:0.

Po zmene strán pridali svoje druhé zásahy Kane i Saka a blamáž domácich zavŕšil Morgan Rogers v 87. minúte. Bellingham mal bilanciu 1+3.

Chorváti prekonali negatívny rekord národného tímu, doteraz bolo ich najvyššiou prehrou skóre 0:6 v septembri 2018 v Elche v Lige národov so Španielskom.

Liga národov - tabuľka A-divízie skupiny 3

Liga národov

    Spain's Alex Baena, right, challenges Czechia's Lukas Ambros during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
    Spain's Alex Baena, right, challenges Czechia's Lukas Ambros during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Czechia in Oviedo, Spain, Saturday, Oct. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)
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