ONLINE: Španielsko - Česko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, skupina 3)

Česká futbalová reprezentácia dnes odohrá tretí zápas A-divízie Ligy národov 2026/2027, predstaví sa pôde úradujúcich majstrov sveta zo Španielska.
Duel bude hostiť štadión v meste Oviedo, úvodný výkop je naplánovaný na 20:45.
Futbal ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Španielsko - Česko (futbal, Liga národov, A-divízia, 3. skupina, výsledky, sobota, naživo)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 3 2026/2027
03.10.2026 o 20:45
Španielsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Česko
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Ligy národov, keď sa v rámci Ligy A stretne Španielsko a Česko.
Španielsko sa vrací do Ovieda v úlohe neporaziteľného favorita. Po skalpoch Anglicka a Chorvátska ťahajú domáci neskutočnú sériu 40 zápasov bez prehry v riadnom hracom čase (30 výhier, 10 remíz). Od októbra 2018 prehrali pred vlastnými fanúšikmi jediný raz a na štadióne v Oviede, kde vyhrali päť zo siedmich zápasov, nepredviedli slabší výkon už 11 rokov.
Česko naproti tomu čelí pred súbojom v Španielsku hlbokej kríze. Po dvoch úvodných domácich prehrách ich v náročnej skupine A3 čakajú tri zo štyroch zápasov na pôde súperov. Český výber navyše v roku 2026 nezvíťazil v riadnom hracom čase ani v jednom zo siedmich súťažných duelu (3 remízy, 4 prehry) a proti tímu zo svetovej špičky ho čaká obrovská skúška.
Španielsko sa vrací do Ovieda v úlohe neporaziteľného favorita. Po skalpoch Anglicka a Chorvátska ťahajú domáci neskutočnú sériu 40 zápasov bez prehry v riadnom hracom čase (30 výhier, 10 remíz). Od októbra 2018 prehrali pred vlastnými fanúšikmi jediný raz a na štadióne v Oviede, kde vyhrali päť zo siedmich zápasov, nepredviedli slabší výkon už 11 rokov.
Česko naproti tomu čelí pred súbojom v Španielsku hlbokej kríze. Po dvoch úvodných domácich prehrách ich v náročnej skupine A3 čakajú tri zo štyroch zápasov na pôde súperov. Český výber navyše v roku 2026 nezvíťazil v riadnom hracom čase ani v jednom zo siedmich súťažných duelu (3 remízy, 4 prehry) a proti tímu zo svetovej špičky ho čaká obrovská skúška.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.