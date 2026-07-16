Na juniorský svetový šampionát mieri rekordný počet Slovákov. Účasť vo všetkých štafetách

Na 21. juniorských majstrovstvách sveta v atletike v americkom Eugene (5. – 9. augusta) bude Slovensko reprezentovať rekordných 32 športovcov.
Výkonný výbor Slovenského atletického zväzu (SAZ) na návrh šéftrénera reprezentácie Adriána Pavelku nominoval na druhý mládežnícky vrchol sezóny 19 dievčat a 13 chlapcov.
Celkovo sedem mladých atlétov odcestuje do USA s úlohou podporiť niektorú z až 6 štafiet. Znamená to, že Slovensko obsadí všetky štafetové disciplíny vrátanie miešaných.
Celkový počet nominovaných aj vďaka tomu takmer trojnásobne prevyšuje doterajšie rekordné tucty, ktoré sa predstavili na juniorských MS v Lisabone 1994 a v kolumbijskom Cali 2022.
Nominácia sa nerodila ľahko
„Som rád, že vedenie zväzu podporilo účasť všetkých šiestich štafiet v najsilnejšom možnom zložení.
Nominácia sa nerodila ľahko, o to väčšiu mám radosť, že sa podarilo zúročiť náročnú prácu so štafetami,“ uviedol pre oficiálnu webovú stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ) vedúci výpravy Adrián Pavelka.
Ema utrpela na tréningu zranenie
Z limitárov s právom účasti bude chýbať iba kladivárka Ema Ijeoma Okoyeocha. „Ema utrpela na tréningu zranenie dolnej končatiny. Na majstrovstvá sveta nemôže cestovať,“ dodal Pavelka.
Základ výpravy budú tvoriť účastníci vlaňajších juniorských majstrovstiev Európy v Tampere.
Skúsenosti z vrcholného kontinentálneho podujatia môžu v oregonskom dejisku zužitkovať šprintérky Ema Bendová, Romana Hrnčárová a Amy Bell Grebečiová, štvorstovkárky Lenka Gymerská a Lucia Bortlíková, prekážkarky na 100 m Laura Frličková, resp. na 400 m Nina Čanecká a kompletná chodecká trojica Jakub Mažgút, Petra Kusá a Kristína Zámečníková.
Z tejto desiatky si najlepšie počínali dve medailistky z iných dvoch vrcholných podujatí – banskobystrických.
Frličková, majsterka Európy U18 z roku 2024, finišovala v tamperskom finále na 100 m prek. štvrtá.
Strieborná z EYOF-u 2022 Gymerská obsadila na 400 m celkovo siedme miesto.
Nominácia Slovenska na juniorské MS v Eugene
Juniorky (19)
Ema Bendová (100 m, 200 m, diaľka, 4×100 m, 4×100 m mix), Renáta Bergström (žrď), Liana Boľošová (žrď), Anabel Beláková (4×400 m, 4×400 m mix), Júlia Benianová (800 m, 4×400 m), Lucia Bortlíková (400 m, 4×400 m, 4×400 m mix), Nina Čanecká (400 m prek., 4×400 m, 4×400 m mix), Laura Frličková (100 m prek., 4×100 m), Amy Bell Grebečiová (4×100 m, 4×100 m mix), Lenka Gymerská (400 m, 4×400 m), Nina Hejčíková (200 m, 4×100 m), Romana Hrnčárová (100 m, 4×100 m, 4×100 m mix), Nina Jarošová (4×100 m, 4×100 m mix), Petra Kusá (5000 m chôdza), Katka Mičániová (400 m prek., 4×400 m, 4×400 m mix), Tamara Svatíková (100 m prek., 4×100 m), Dominika Švaňová (diaľka), Anna Švrček (3000 m prek., 1500 m), Kristína Zámečníková (5000 m chôdza)
Juniori (13)
Adam Boškovič (400 m prek., 4×400 m), Martin Ďuriš (110 m prek., 4×100 m), Jakub Fojtík (4×400 m, 4×400 m mix), Matúš Havaš (400 m prek., 4×400 m), Zoltán Hogya (4×400 m, 4×400 m mix), Dominik Chobot (4×100 m, 4×100 m mix), Richard Janura (200 m, 4×100 m, 4×100 m mix), Samuel Krepop (4×400 m, 4×400 m mix), Miroslav Krchňavý (110 m prek., 4×100 m), Richard Machata (100 m, 200 m, 4×100 m, 4×100 m mix), Jakub Mažgút (5000 m chôdza), Timotej Nemček (100 m, 4×100 m, 4×100 m mix), Tomáš Žigo (400 m, 4×400 m, 4×400 m mix)