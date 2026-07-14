Duplantis sa pokúšal v Budapešti o nový svetový rekord. Mladý Američan oslavuje víťazstvo

Hviezdny švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis zvíťazil výkonom 607 centimetrov na atletickom mítingu kategórie Continental Tour-Gold v Budapešti.
O nový svetový rekord 632 cm sa však neúspešne pokúšal. Pred mesiacom na Diamantovej lige v Štokholme skočil svetový rekordér Duplantis iba 580 cm a jeho víťazná séria po troch rokoch sa skončila.
Na mítingu mala štartovať aj slovenská atlétka Emma Zapletalová, no minulý týždeň s trénerom Bramom Petersom zmenili plány v prospech čo najplynulejšej prípravy na augustové ME v Birminghame.
Jeho premožiteľ Kurtis Marschall z Austrálie bol jeho najväčším súperom aj na Memoriáli Istvána Gyulaia v maďarskej metropole.
Obaja prekonali šesťmetrovú hranicu na druhý pokus, no vo výške o sedem centimetrov vyššie už uspel iba dvadsaťšesťročný Švéd.
Následne sa Duplantis pokúsil zlepšiť svetový rekord na 632 cm a pri druhom pokuse mu k úspechu veľa nechýbalo.
Dvadsaťročný Američan Ja'Kobe Tharp zaostal za svojím júnovým svetovým rekordom na 110 metrov cez prekážky iba o jednu desatinu sekundy.
Jeho víťazný čas 12,85 sekundy, dosiahnutý navyše v miernom protivetre a s vypusteným záverom, sa v historických tabuľkách zaradil na piate miesto.
Zaznamenal prvé víťazstvo na profesionálnom okruhu. V Budapešti zdolal krajanov Jamala Britta (13,01) a Cordella Tincha (13,06).
Kanaďan Ethan Katzberg posunul vlastný najlepší svetový výkon roka v hode kladivom na 83,64 metra.
Za hranicu 80 metrov sa dostali aj štyria súperi olympijského víťaza a dvojnásobného majstra sveta.
Formu potvrdila aj držiteľka olympijského zlata na 100 m prekážok Masai Russellová z USA, ktorá v tejto disciplíne vyhrala.
To isté platilo o držiteľke parížskeho zlata v hladkej stovke, Julien Alfredovej zo Svätej Lucie. Informácie priniesla agentúra AP.
V septembri sa elitní atléti vrátia do Budapešti na premiérový ročník ultimátneho svetového šampionátu.