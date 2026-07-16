    Nemček zlepšil dorastenecký slovenský rekord na stovke. Postúpil ako najrýchlejší

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia. (Autor: ŠTARTFOTO - JÁN SÚKUP)
    TASR|16. júl 2026 o 14:14
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    Šestnásťročný šprintér prekonali dorastenecký rekord SR na stovke o sedem stotín.

    Slovenský atlét Timotej Nemček zlepšil na ME do 18 rokov v talianskom Rieti dorastenecký rekord SR v behu na 100 m, keď v rozbehu dosiahol čas 10,41 s.

    Do semifinále postúpil najrýchlejším časom zo všetkých.

    Šestnásťročný Nemček svoj osobný i národný rekord prekonal o sedem stotín sekundy. „S behom som spokojný, celkom mi vyšiel. Posledné približne tri metre som vypúšťal, takže tam snáď ešte niečo zostalo. Začínam si viac veriť. Uvidíme, ako sa popasujem s programom, ešte ma čaká dvestovka,“ uviedol Nemček pre atletika.sk.

    Nina Okuliarová bude bežať finále behu na 2000 m prek. V rozbehu zaznamenala výkon 6:59,23 min a do bojov o medaily prekĺzla z poslednej postupovej siedmej priečky.


    Atletika

    Atletika

      Ilustračná fotografia.
      Ilustračná fotografia.
      Nemček zlepšil dorastenecký slovenský rekord na stovke. Postúpil ako najrýchlejší
      dnes 14:14
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