Nemček zlepšil dorastenecký slovenský rekord na stovke. Postúpil ako najrýchlejší

Slovenský atlét Timotej Nemček zlepšil na ME do 18 rokov v talianskom Rieti dorastenecký rekord SR v behu na 100 m, keď v rozbehu dosiahol čas 10,41 s.
Do semifinále postúpil najrýchlejším časom zo všetkých.
Šestnásťročný Nemček svoj osobný i národný rekord prekonal o sedem stotín sekundy. „S behom som spokojný, celkom mi vyšiel. Posledné približne tri metre som vypúšťal, takže tam snáď ešte niečo zostalo. Začínam si viac veriť. Uvidíme, ako sa popasujem s programom, ešte ma čaká dvestovka,“ uviedol Nemček pre atletika.sk.
Nina Okuliarová bude bežať finále behu na 2000 m prek. V rozbehu zaznamenala výkon 6:59,23 min a do bojov o medaily prekĺzla z poslednej postupovej siedmej priečky.