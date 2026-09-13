Zverev zvládol kľúčové okamihy a oslavuje titul na US Open. Domáci mladík mu zobral jeden set

US Open 2026
Muži - finále:
Alexander Zverev (Nem.-1) - Ben Shelton (USA) 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2
Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvýkrát v kariére víťazom dvojhry na grandslamovom US Open 2026 v New Yorku.
Vo finále zdolal v pozícii turnajovej jednotky ôsmeho nasadeného domáceho Američana Bena Sheltona 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2.
Nemec získal druhý titul z podujatí veľkej štvorky, v júni nenašiel premožiteľa na Roland Garros.
Zverev si z New Yorku odnáša prémiu 5,5 milióna dolárov pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP.
Vo finále US Open uspel na druhý pokus, v roku 2020 podľahol Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi, keď nevyužil vedenie 2:0 na sety.
Dvadsaťdeväťročný Nemec v nedeľu úspešne zavŕšil mimoriadne vydarený rok, keď prvýkrát v kariére postúpil na všetkých grandslamových turnajoch minimálne do semifinále.
Pre Sheltona to bolo prvé grandslamové finále v kariére. Vo štvrťfinále vyradil po päťsetovej bitke druhého nasadeného obhajcu titulu Španiela Carlosa Alcaraza.
Na Zvereva však ani v šiestom vzájomnom dueli nenašiel recept. Neukončil tak americké čakanie na grandslamový titul v mužskej dvojhre, ktoré trvá od roku 2003, keď na US Open triumfoval Andy Roddick.
VIDEO: Ceremoniál po finále US Open 2026
Priebeh zápasu Zverev - Shelton vo finále US Open 2026
I. set:
Sheltonovi nevyšiel začiatok zápasu a po dvojchybe hneď v prvom geme prišiel o podanie.
Zverev sa po povrdení brejku ujal vedenia 2:0 a úvodné dejstvo dotiahol do úspešného konca, hoci v šiestom geme prehrával pri vlastnom servise 0:30.
II. set:
V druhom sete si obaja hráči držali podanie a tak sa k slovu dostal tajbrejk, v ktorom dominoval Zverev, keď Sheltonovi dovolil uhrať iba dva body.
III. set:
Aj v treťom sete boli obaja fináloví aktéri dlho suverénni na podaní a všetko nasvedčovalo tomu, že diváci uvidia ďalší tajbrejk. Za stavu 6:5 však predviedol Shelton skvelý gem na returne, zobral Zverevovi servis a vynútil si štvrté dejstvo.
IV. set:
Nemec sa rýchlo otriasol, hneď v prvom geme Sheltona brejkol a šancu na zisk titulu už z rúk nepustil. Za stavu 5:2 premenil hneď prvý mečbal.
Zverev po triumfe ďakoval mame
V slávnostnom príhovore neskrýval emócie. „Ďakujem môjmu tímu, 30 rokov sme čakali na spoločný úspech a zrazu sme získali dva grandslamové tituly v jednom toku. Je to odmena za tvrdú prácu.
Ďakujem všetkým, ste úžasní. Chcel by som sa špeciálne poďakovať mojej mame, ktorá verila, že môžem byť tenisový profesionál, aj keď mi v detstve diagnostikovali cukrovku. Je to pre mňa najdôležitejšia a najbližšia osoba.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto turnaja. Aj vďaka mne ste chodili často spávať veľmi neskoro.
Ďakujem aj publiku. Je jasné, že 99 percent dnes fandilo domácemu hráčovi, ale diváci vytvorili výbornú atmosféru a dodávali nám energiu. Pre Bena to bolo prvé grandslamové finále, ale som prevedčený, že ich zažije ešte veľa a získa titul."
Shelton vo svojom prejave uznal kvality Zvereva.
„Sascha, gratulujem ti k parádnemu turnaju. Už dlhé roky patríš k najlepším hráčom na svete, pracuješ tvrdšie ako ktokoľvek iný na okruhu.
Som šťastný, že si získal tento titul, zaslúžiš si ho. Ďakujem môjmu super tímu i mojej rodine, ktorá ma každý deň podporuje.
Veľká vďaka aj skvelým fanúšikom. Bola pre mňa veľká česť hrať finále pred takýmto publikom. Verím, že o rok sa vrátim do New Yorku ešte silnejší.".