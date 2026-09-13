Žilina trikrát vyhrávala, no nestačilo to. Slovan siahal aj na výhru, no gól neplatil pre ofsajd

Niké liga - 8. kolo
Slovan - Žilina 3:3 (0:1)
Góly: 47. a 82. Šporar, 90.+1 Mustafič - 35. Roginič, 51. Bzdyl, 84. Bilalovič
Rozhodovali: Gemzický (46. Kišš) - Štrbo, Košecký, ŽK: Blackman, Pokorný, Cruz - Minárik, Káčer, Roginič
Diváci: 8601
Slovan: Takáč - Blackman, Sa. Camara, Markovič (40. Wimmer), Cruz - Martinez (75. Mustafič), Pokorný, Ibrahim (46. Marcelli) - Maroš (62. Barseghjan), Šporar, Su. Camara (75. Yirajang)
Žilina: Šípoš - Minárik, Narimanidze, Okál - Hranica, Káčer (72. Adang), Bzdyl, Bari - Faško (72. Bilalovič), Roginič (89. Traore), Florea (63. Kóša)
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Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna Slovana Bratislava remizovali v nedeľňajšom šlágri 8. kola Niké ligy doma s MŠK Žilina 3:3.
Zverenci Yayu Toureho nevyhrali už tretí ligový duel v rade, predošlé dva s Michalovcami a Dunajskou Stredou dopadli v ich neprospech a v neúplnej tabuľke im patrí štvrtá priečka.
Žilina je so 17 bodmi na treťom mieste s dvojbodovým odstupom za lídrom súťaže DAC Dunajská Streda, ktorý má zápas k dobru.
Žilinčania, ktorých zastihol úvod sezóny vo veľmi dobrej forme, otvorili skóre v 35. minúte. Roginič po individuálnom prieniku prepálil Takáča a „zelenú“ jeho gólu dal aj VAR, ktorý ešte skúmal eventuálnu prihrávku rukou.
Slovan vyrovnal hneď po prestávke, Šporar po rohu na zadnej žrdi dopravil loptu do siete špicom kopačky.
Nerozhodný stav platil iba chvíľu, Bzdylovi sa otvoril koridor a na šmykľavom teréne strelou z 25 metrov prekonal Takáča - 1:2.
Slovan nebol vo svojej koži, jeho hre chýbala myšlienka a priamočiarosť. Šporar síce v 82. minúte predviedol kanonierske schopnosti a vyrovnal, následne však Wimmer nepokryl Bilaloviča a hostia opäť viedli.
Deľbu bodov zariadil v nadstavenom čase Mustafič. Zásah Yirajanga na 4:3 v hektickom závere neuznal VAR pre ofsajd Pokorného.
Hlasy po zápase
Yaya Toure, tréner Slovana: „Žilina nám to sťažila, hrala veľmi dobre, jej výkon sa mi páčil. Dnes sme bránili veľmi zle, z čoho som sklamaný a aj nahnevaný. Dostali sme tri góly, ktorým sme mohli zabrániť. Musíme zlepšiť mentalitu a prístup, lebo sa nikam nedostaneme. Z niektorých hráčov som veľmi sklamaný. Našťastie máme Šporara, ktorý dokáže spraviť rozdiel. Je čistokrvný strelec, no jeho spoluhráči mu dnes nepomohli.“
Vladimír Veselý, tréner Žiliny: „Výborný zápas z obidvoch strán. Dnes to bolo o tímovosti. Vedeli sme, že budeme behať bez lopty, čo sa potvrdilo najmä v druhom polčase. Teší ma, že keď súper vyrovnal, dokázali sme mu odskočiť o gól. Že sme inkasovali v poslednej minúte? Taký je futbal. Chalani však dnes obstáli veľmi dobre.“
Andraž Šporar, kapitán Slovana a autor dvoch gólov: „Od nás to nebol európsky futbal. Doma by tri góly mali stačiť na víťazstvo, takže musíme brániť lepšie. Dostali sme naivné góly. To sa nemôže stávať, aj keď Žilina hrala dobre a ofenzívne. Nerobíme však z toho žiadnu drámu, držíme spolu, aj keď to nejde a som presvedčený, že začneme opäť vyhrávať.“
Michal Faško, stredopoliar Žiliny: „Mrzí nás gól v nadstavenom čase, ale keď si premietneme šance Slovana, tak remíza je asi zaslúžená. Naše výkony idú hore a s najsilnejšími súpermi sa ukáže, na čo máme. Hráme ako tím, máme ešte jeden zápas pred reprezentačnou prestávkou, chceme sa držať hore. Pod novým trénerom sme sa dali ako kolektív dokopy, my starší sme zorganizovali stretnutie a ukazuje sa to na ihrisku, kde bojujeme jeden za druhého.“