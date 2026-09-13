Žilina trikrát vyhrávala, no nestačilo to. Slovan siahal aj na výhru, no gól neplatil pre ofsajd

Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina.
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Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|13. sep 2026 o 20:56
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V druhom polčase padlo v šlágri kola päť gólov.

Niké liga - 8. kolo

Slovan - Žilina 3:3 (0:1)

Góly: 47. a 82. Šporar, 90.+1 Mustafič - 35. Roginič, 51. Bzdyl, 84. Bilalovič

Rozhodovali: Gemzický (46. Kišš) - Štrbo, Košecký, ŽK: Blackman, Pokorný, Cruz - Minárik, Káčer, Roginič

Diváci: 8601

Slovan: Takáč - Blackman, Sa. Camara, Markovič (40. Wimmer), Cruz - Martinez (75. Mustafič), Pokorný, Ibrahim (46. Marcelli) - Maroš (62. Barseghjan), Šporar, Su. Camara (75. Yirajang)

Žilina: Šípoš - Minárik, Narimanidze, Okál - Hranica, Káčer (72. Adang), Bzdyl, Bari - Faško (72. Bilalovič), Roginič (89. Traore), Florea (63. Kóša)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna Slovana Bratislava remizovali v nedeľňajšom šlágri 8. kola Niké ligy doma s MŠK Žilina 3:3.

Zverenci Yayu Toureho nevyhrali už tretí ligový duel v rade, predošlé dva s Michalovcami a Dunajskou Stredou dopadli v ich neprospech a v neúplnej tabuľke im patrí štvrtá priečka.

Žilina je so 17 bodmi na treťom mieste s dvojbodovým odstupom za lídrom súťaže DAC Dunajská Streda, ktorý má zápas k dobru.

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina (Niké liga, 8. kolo)
Na snímke vpravo Suleiman Camara (Slovan) a vľavo Timotej Hranica (Žilina) v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.
Na snímke vpravo Suleiman Camara (Slovan) a vľavo Timotej Hranica (Žilina) v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.
Na snímke fanúšikovia Slovana v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.
Na snímke vpravo Cristian Martínez (Slovan) a vľavo Andrej Florea (Žilina) v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.
12 fotografií
Na snímke uprostred Alexej Maroš (Slovan) a vpravo Ján Minárik (Žilina) v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.Na snímke uprostred Andraž Šporar (Slovan), vľavo Timotej Hranica a vpravo Marko Roginič (obaja Žilina) v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.Na snímke vľavo brankár Dávid Šípoš (Žilina) a vpravo Alexej Maroš (Slovan) v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.Na snímke druhý zľava Andraž Šporar (Slovan) strieľa gól popri brániacom Kristiánovi Barim (Žilina) v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.Na snímke tréner ŠK Slovan Yaya Touré v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.Na snímke vpravo Marek Okál (Žilina) a vľavo Alen Mustafič (Slovan) v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.Na snímke vpravo Andraž Šporar (Slovan) sa raduje po strelení gólu v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.Na snímke vľavo Andraž Šporar (Slovan) sa raduje so spoluhráčmi po strelení gólu v stretnutí 8. kola futbalovej Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 13. septembra 2026 v Bratislave.

Žilinčania, ktorých zastihol úvod sezóny vo veľmi dobrej forme, otvorili skóre v 35. minúte. Roginič po individuálnom prieniku prepálil Takáča a „zelenú“ jeho gólu dal aj VAR, ktorý ešte skúmal eventuálnu prihrávku rukou.

Slovan vyrovnal hneď po prestávke, Šporar po rohu na zadnej žrdi dopravil loptu do siete špicom kopačky.

Nerozhodný stav platil iba chvíľu, Bzdylovi sa otvoril koridor a na šmykľavom teréne strelou z 25 metrov prekonal Takáča - 1:2.

Slovan nebol vo svojej koži, jeho hre chýbala myšlienka a priamočiarosť. Šporar síce v 82. minúte predviedol kanonierske schopnosti a vyrovnal, následne však Wimmer nepokryl Bilaloviča a hostia opäť viedli.

Deľbu bodov zariadil v nadstavenom čase Mustafič. Zásah Yirajanga na 4:3 v hektickom závere neuznal VAR pre ofsajd Pokorného.

Hlasy po zápase

Yaya Toure, tréner Slovana: „Žilina nám to sťažila, hrala veľmi dobre, jej výkon sa mi páčil. Dnes sme bránili veľmi zle, z čoho som sklamaný a aj nahnevaný. Dostali sme tri góly, ktorým sme mohli zabrániť. Musíme zlepšiť mentalitu a prístup, lebo sa nikam nedostaneme. Z niektorých hráčov som veľmi sklamaný. Našťastie máme Šporara, ktorý dokáže spraviť rozdiel. Je čistokrvný strelec, no jeho spoluhráči mu dnes nepomohli.“

Vladimír Veselý, tréner Žiliny: „Výborný zápas z obidvoch strán. Dnes to bolo o tímovosti. Vedeli sme, že budeme behať bez lopty, čo sa potvrdilo najmä v druhom polčase. Teší ma, že keď súper vyrovnal, dokázali sme mu odskočiť o gól. Že sme inkasovali v poslednej minúte? Taký je futbal. Chalani však dnes obstáli veľmi dobre.“

Andraž Šporar, kapitán Slovana a autor dvoch gólov: „Od nás to nebol európsky futbal. Doma by tri góly mali stačiť na víťazstvo, takže musíme brániť lepšie. Dostali sme naivné góly. To sa nemôže stávať, aj keď Žilina hrala dobre a ofenzívne. Nerobíme však z toho žiadnu drámu, držíme spolu, aj keď to nejde a som presvedčený, že začneme opäť vyhrávať.“

Michal Faško, stredopoliar Žiliny: „Mrzí nás gól v nadstavenom čase, ale keď si premietneme šance Slovana, tak remíza je asi zaslúžená. Naše výkony idú hore a s najsilnejšími súpermi sa ukáže, na čo máme. Hráme ako tím, máme ešte jeden zápas pred reprezentačnou prestávkou, chceme sa držať hore. Pod novým trénerom sme sa dali ako kolektív dokopy, my starší sme zorganizovali stretnutie a ukazuje sa to na ihrisku, kde bojujeme jeden za druhého.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
6
1
0
23:3
19
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
5
2
1
21:16
17
R
V
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
2
1
19:8
17
V
R
P
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
1
2
18:8
13
R
P
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:16
11
R
P
R
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
1
4
8:11
10
P
V
V
V
P
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
7
2
3
2
19:18
9
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
2
4
11:18
8
P
R
P
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
8
2
1
5
9:20
7
V
P
R
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
7
1
2
4
9:18
5
P
P
V
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
0
5
3
7:12
5
R
R
R
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
1
2
5
8:16
5
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda.
    Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda.
    DAC je suverénne na čele. Slovan zastavil prehry, Trenčín klesol na dno tabuľky
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