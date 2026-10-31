Pištole v šatni, pravnuk diktátora v obrane a bojkot. Lazio nikdy nebolo obyčajný klub

Lazio Rím zažíva pod trénerom Gennarom Gattusom najlepší štart do sezóny vo svojej viac ako storočnej histórii.
Namiesto osláv na plnom štadióne však tím hrá zápasy pred poloprázdnou kulisou. Dnešný taktický zázrak bez peňazí a otvorený bojkot proti majiteľovi sú len najnovšou kapitolou klubu, ktorého minulosť sprevádza streľba v šatni, tajná záchrana pred fašistickým dekrétom aj nečakané rodinné väzby.
V článku sa dočítate:
- Ako Gattuso pobláznil Rím a prečo platil večeru pre 50 ľudí?
- Ako spomienka na krach v roku 2002 vysvetľuje správanie majiteľa?
- Prečo nosili hráči na tréningy zbrane?
- Prečo pravnuk diktátora Mussoliniho odmieta hrať s rodinným priezviskom na drese?
- Ako byrokratické podmienky zachránili Lazio pred fúziou s AS Rím?
Historický štart v tieni Interu
Lazio Rím má v talianskej Serie A po deviatich kolách na konte 25 bodov za osem výhier a jednu remízu, v tabuľke mu patrí druhé miesto.
Vedúci Inter Miláno je na čele len vďaka vyššiemu počtu strelených gólov. Obe mužstvá majú zhodný počet bodov aj totožný rozdiel skóre.
Tréner Gennaro Gattuso prevzal mužstvo v lete 2026 po neúspechu pri talianskej reprezentácii. Príchod do Ríma sa mohol udiať skôr.
V októbri 2019 prehrávalo Lazio v 1. polčase s Atalantou 0:3 a športový riaditeľ Igli Tare vtedy volal Gattusovi, aby okamžite prišiel do klubu. Mužstvo v druhom dejstve vyrovnalo na 3:3 a dohoda padla. Majiteľ Claudio Lotito na situáciu nezabudol a priviedol ho o sedem rokov neskôr.
Tím využíva vertikálne rozostavenie 4-3-3 a súpera dostupuje už na polke ihriska. Analytik Adriano Bacconi považuje súčasného kormidelníka Lazia za maniaka do detailov.
Gattuso po sérii výhier pozval približne 50 zamestnancov klubu na večeru do reštaurácie vo Formelle a účet uhradil z vlastného vrecka.
Dedičstvo dlhov a úsporný režim
Letný trh absolvovalo vedenie s plusovým saldom. Z predaja hráčov Lazio získalo 40,5 milióna eur a do príchodov investovalo 22,3 milióna, káder doplnilo najmä hosťovaniami a voľnými hráčmi.
Hráč
Odkiaľ
Suma
Boulaye Dia
Salernitana (povinný odkup)
11,3 mil. €
Davide Frattesi
Inter (hosťovanie)
5 mil. €
Andrea Pinamonti
Sassuolo (hosťovanie)
3 mil. €
Josip Šutalo
Ajax (hosťovanie)
3 mil. €
Albert Gudmundsson
Fiorentina (hosťovanie)
1 mil. €
Danilho Doekhi
Union Berlín (voľný hráč)
0 €
Alfonso Pedraza
Villarreal (voľný hráč)
0 €
Diogo Leite
Union Berlín (voľný hráč)
0 €
Prísny úsporný režim má hlboké historické korene. V deväťdesiatych rokoch spravil magnát Sergio Cragnotti z Lazia mimoriadne drahý tím.
Do Ríma prišli hviezdy ako Juan Sebastián Verón, Hernán Crespo, Pavel Nedvěd či Paul Gascoigne. Investície priniesli v roku 2000 storočnicový titul. Krach potravinárskej firmy Cirio v roku 2002 však takmer zničil klub. Vedenie muselo predať kapitána a odchovanca Alessandra Nestu do AC Miláno.
Lotito prebral klub v roku 2004 s dlhom prevyšujúcim 500 miliónov eur. Tieto udalosti vysvetľujú súčasnú finančnú opatrnosť, ktorá drží klub ekonomicky nad vodou.
Úspech mužstva nestojí na jednej hviezde. O 22 ligových gólov sa postaralo 12 rôznych strelcov. Najlepším z nich je so štyrmi presnými zásahmi Tijjani Noslin, ktorý netradične nastupuje na pozícii falošnej deviatky pre nedostatok klasických hrotových útočníkov.
O ofenzívnej sile svedčí aj zápas v Sassuole, kde Lazio zvíťazilo vysoko 6:2 a to ešte nepremenilo 2 penalty.
VIDEO: Zostrih zápasu Sassuolo - Lazio
Chladnokrvná efektivita a hrdinovia z tieňa
Úspech Gattusovho kádra nevychádza z dominantného držania lopty či veľkého počtu striel.
Analýza Serie A ukazuje, že Lazio je v držaní lopty až na 10. mieste v lige, no zdobí ho druhá najvyššia úspešnosť zakončenia a najvyšší rozdiel medzi strelenými gólmi a očakávanou produktivitou.
Silu tímu potvrdzuje aj bilancia na ihriskách súperov. Lazio vyhralo všetkých päť vonkajších zápasov vrátane dominantného triumfu 3:0 nad Juventusom v Turíne, kde nezvíťazilo od roku 2017.
Výrazný podiel na štarte má záložník Davide Frattesi, ktorý v prvých dvoch kolách strelil dva víťazné góly.
Defenzívu zas drží grécky brankár Christos Mandas. Ten ešte v januári mal dohodnuté hosťovanie v anglickom Bournemouthe, no po predaji Provedela do Interu zostal a v prvých deviatich kolách zaznamenal štyri čisté kontá.
Mužstvu paradoxne pomohla aj jediná prehra v tejto sezóne - augustové vypadnutie z Talianskeho pohára 0:2 s druholigovou Mantovou. Vďaka nemu hrá Lazio len jeden zápas týždenne, čo bývalý záložník Dario Marcolin prirovnal k majstrovskému Leicestru z roku 2016.
VIDEO: Prehra Lazia proti druholigovej Mantove
Sám Gattuso drží kabínu na zemi a po poslednej výhre pripomína: „Poriadnu ranu do zubov sme ešte nedostali, do záchrany nám stále chýba pätnásť bodov.“
Lazio Pistols a ticho dnešných tribún
Kým na vonkajších štadiónoch ženie tím plný sektor hostí, domáci Stadio Olimpico zažíva bojkot. Organizované skupiny fanúšikov nenavštevujú domáce stretnutia od 30. januára 2026.
Predaj permanentiek klesol z 29 918 v minulej sezóne na odhadovaných 4 000 v aktuálnom ročníku. V auguste 2026 prišlo na zápas proti Janovu iba 6 058 ľudí, čo predstavuje najnižšiu návštevu celej sezóny v najvyššej talianskej súťaži.
Súčasné ticho na tribúnach vytvára priepastný kontrast s érou prvého titulu v roku 1974. Zápasy vtedy sledovalo na štadióne viac ako 70 000 divákov.
Zlatá generácia pod vedením Tommasa Maestrelliho získala pre mimoriadne divoké správanie prezývku Lazio Pistols. Kabína bola rozdelená na dve znepriatelené frakcie okolo Giorgia Chinagliu a Luigiho Martiniho, ktoré používali oddelené šatne.
Hráči bežne nosili na tréningy zbrane. Pre zábavu strieľali po svetlách v hoteli a nováčikom mierili pod nohy. Bizarná éra sa skončila smrťou záložníka Luciana Re Cecconiho.
V roku 1977 ho vo veku 28 rokov zastrelil rímsky klenotník po tom, čo hráč vstúpil do obchodu v kabáte a zo žartu zakričal, že ide o prepadnutie.
Dôvodom dnešných protestov je nespokojnosť s Lotitom, ktorý klub vlastní už viac ako dvadsať rokov a pôsobí aj ako senátor. Ultras mu vyčítajú chýbajúci športový projekt a júnovú kúpu štvrtoligovej Regginy.
Hĺbku odporu potvrdil aj júl 2026, keď sa na protestnom pochode z Ponte Milvio pod heslom „Libera la Lazio“ zúčastnilo 20 000 fanúšikov. Pridal sa k nim aj predseda regiónu Lazio Francesco Rocca, ktorý verejne vyhlásil, že vzťah medzi vedením a priaznivcami sa už podľa neho nedá napraviť.
Talianske pravidlá navyše od sezóny 2028 a 2029 zakážu vlastníctvo viacerých klubov, čo vytvára na Lotita administratívny tlak. Analytická spoločnosť Football Benchmark odhadla hodnotu Lazia na 560 miliónov eur.
Pravnuk diktátora s vlastným menom
Popri napätej atmosfére a financiách však púta pozornosť aj zloženie kádra. Pravidelné miesto na pravom kraji obrany získal 23-ročný odchovanec Romano Floriani Mussolini, pravnuk Benita Mussoliniho. Z deviatich ligových duelov začal osem v základnej zostave a v Sassuole strelil svoj prvý gól v najvyššej súťaži.
Obranca sa od politiky dlhodobo a zámerne dištancuje. Na drese Rimanov nosí výhradne krstné meno „Romano“ – na rozdiel od hosťovania v Juve Stabia, kde hral s nápisom „F. Mussolini“.
Pri svojom prvom profesionálnom góle proti Cesene zažil na tribúnach polemiku ohľadom skandovania jeho priezviska.
Pre agentúru ANSA sa vyjadril jasne: „Som tu na to, aby som sa predviedol na ihrisku, nič iné. Priezvisko mi nerobí problémy, no čím menej sa o tom hovorí, tým lepšie.“
VIDEO: Fanúšikovia po góle Mussoliniho
Historická symbolika ho napriek tomu sprevádza. Ligový debut v Serie A odohral na štadióne Dall'Ara v Bologni – na športovom stánku, ktorý postavili pred sto rokmi s priamou podporou jeho pradedo.
Skutočný príbeh záchrany
Súčasné protesty pripomínajú historické rebelstvo klubu, no záchrana identity mala v roku 1927 rýdzo pragmatické pozadie. Keď funkcionár Italo Foschi zlučoval miestne tímy Alba Audace a Fortitudo Pro Roma do novovzniknutého AS Rím, Lazio ako jediný veľký rímsky klub zostalo samostatné.
Zlúčeniu nezabránil protifašistický odpor bežných športovcov. O zachovanie organizácie sa postaral podpredseda Lazia a člen federálnej rady Giorgio Vaccaro.
Ten samotnú fúziu neodmietal, predložil však koaličným partnerom mimoriadne tvrdé podmienky. Požadoval prevzatie iba polovice dlhov a nová spojená organizácia musela niesť názov Lazio Fortitudo.
Tieto finančné a menné požiadavky boli pre Foschiho úplne neprijateľné, preto sa rozhodol pokračovať vo formovaní nového klubu bez účasti Lazia.
Zástupcovia budúceho AS Rím následne bojkotovali ďalšie spoločné stretnutie, čím si rímski orli natrvalo zachovali absolútnu autonómiu.
Incidenty s orlicou
Výraznou zmenou prešla v aktuálnom ročníku klubová identita spojená so začiatkom duelov. Súčasťou domácich zápasov je let živého orla.
Orlica Olympia ukončila pôsobenie na štadióne v januári 2025, keď klub prepustil sokoliara Juana Bernabého pre zverejnenie intímnych fotografií.
VIDEO: Orlica Olympia a Juan Bernabé
Z histórie orlice Olympie rezonuje kuriózny moment z decembra 2011. Počas zápasu s Novarou ušla na strechu štadióna Olimpico a na plochu sa vrátila až okolo 23.30, dlho po skončení stretnutia.
Úlohu symbolu prevzala nová orlica Flaminia, ktorej meno vybrali fanúšikovia v hlasovaní. Pred augustovým pohárovým zápasom s Mantovou trval let len niekoľko sekúnd a skončil sa pádom na tribúnu.
Lazio v prebiehajúcom ročníku dokazuje, že prísna taktická príprava prináša výsledky aj v mimoriadne napätom prostredí. Mužstvo píše novú históriu vlastných štatistík priamo pred zrakmi radikálne zredukovaného publika na domácich tribúnach.