Španielsky žiaľ pretrváva. Pri vlakovej tragédii zahynula aj nádejná atlétka

Španielsky šport prišla o mladú atlétku. Pri stredajšej vlakovej nehode zahynula 24-ročná skokanka do diaľky Julieta Gallego. Jej smrť oznámil madridský klub AD Sprint, za ktorý pretekala.
Gallego oslávila 24. narodeniny len pred dvomi týždňami. V klube patrila do skupiny skokanov a pravidelne štartovala na španielskych klubových majstrovstvách, ktoré patria k najvýznamnejším domácim súťažiam v atletike.
Klub o jej úmrtí informoval na Instagrame. „Dnes je veľmi smutný deň pre celú rodinu AD Sprint. Lúčime sa s našou atlétkou Julietou Gallego, ktorá nás opustila po tragickej železničnej nehode v Urde.
Celý klub je zdrvený a vyjadrujeme úprimnú sústrasť jej rodine, priateľom, spoluhráčom a všetkým, ktorí ju mali radi,“ napísal AD Sprint. Dodal, že Gallego zostane navždy súčasťou klubu.
Smrť mladej atlétky vyvolala reakcie aj na najvyššej úrovni španielskeho športu. Prezident Španielskeho atletického zväzu (RFEA) Raúl Chapado vyjadril šok a sústrasť pozostalým.
„Dnes šport smúti za Julietou, ktorej život sa predčasne a nespravodlivo skončil. Španielska atletika objíma jej rodinu, priateľov a klub v ich obrovskom žiali. V tejto prázdnote nie ste sami,“ uviedol Chapado.