VIDEO: Zosmiešnil New York už po 50 sekundách. McDavid v NHL naďalej láme rekordy

Hokejisti Washingtonu v zostave s Martinom Fehérvárym prehrali v nedeľnom zápase zámorskej NHL s Minnesotou 1:5.
Slovenský obranca strávil na ľade 20:27 min, prezentoval sa štyrmi bodyčekmi a na konto si pripísal mínusový bod.
Triumf Wild spečatil do prázdnej bránky Kirill Kaprizov, ktorý zaznamenal 15. gól v sezóne a jubilejný 500. bod v profilige.
Kaprizov má na konte 245 gólov a 255 asistencií a míľnik dosiahol gólom do prázdnej brány. Stal sa len druhým hráčom v histórii Wild, ktorý dosiahol 500 bodov, pred ním to dokázal Mikko Koivu (709).
Jediný gól za domácich dal Justin Sourdif, po zápase uviedol: „Myslím si, že sme odohrali solídnych 40 minút. Hrali sme naozaj tvrdo, spolupracovali sme. Ale v prvej tretine sme vyšli na ľad trochu bezradní a oni boli pripravení,“ citoval ho portál nhl.com. Wild dali v prvej tretine dva góly.
McDavid opäť prekonal Gretzkého
Anaheim zvíťazil nad Ottawou 6:3, hetrikom sa v drese Ducks blysol Cutter Gauthier. Hráči New Yorku Rangers utrpeli štvrtú prehru za sebou, Edmontonu Oilers podľahli 1:4
Skóre otvoril Connor McDavid a v 15. zápase sezóny pridal aj 30. asistenciu. Žiadnemu hráčovi v histórii profiligy sa tak rýchlo nepodarilo dosiahnuť túto métu.
Legendárny Wayne Gretzky na to potreboval v sezóne 1984/85 o zápas viac. Kanadský útočník navyše skóroval už v 50. sekunde a ôsmym gólom v úvodnej minúte zápasu prekonal klubový rekord Marka Messiera.
VIDEO: Gól McDavida v 50. sekunde zápasu
So 418 gólmi sa navyše osamostatnil na štvrtom mieste historického poradia strelcov Edmontonu pred Glennom Andersonom.
„Snažím sa len postarať o veci, ktoré musím urobiť v rámci systému. Je to vedľajší produkt toho, že všetci hrajú dobre. Keď tím vyhráva zápasy, dejú sa aj takéto individuálne veci a ja jednoducho patrím ku skvelej tímovej hre,“ citoval McDavida oficiálny web súťaže.
Obranca Evan Bouchard pridal gól a dve asistencie a stal sa len štvrtým obrancom v histórii NHL s minimálne 25 bodmi po 15 zápasoch sezóny. Dva góly dal aj Colton Dach, Leon Draisaitl zaznamenal dve asistencie.
Brankár Matt Tomkins pri prvom štarte v NHL od apríla 2024 zneškodnil 27 striel a vychytal štvrté víťazstvo v kariére. Oilers uspeli vo všetkých siedmich vonkajších zápasoch v sezóne.
Anaheim zvíťazil nad Ottawou 6:3, hetrikom sa v drese Ducks blysol Cutter Gauthier. Zaznamenal svoj druhý trojgólový zápis v NHL. Ducks dali štyri góly v presilovke. Po prvej tretine pritom prehrávali 0:3, ale zápas otočili.
„Myslím si, že sme do zápasu vstúpili veľmi vlažne. Bez energie. V hale bolo naozaj mŕtve. Mnohí z nás sa prebudili až v šatni. Ale náš prvý gól dostal všetkých do varu, naštartoval fanúšikov a nakopol aj nás,“ povedal Gauthier.
Philadelphia zdolala Utah 6:3, do zostavy „letcov“ sa vrátil útočník Travis Konecny. Strelil gól a pridal asistenciu, predchádzajúcich 10 zápasov vynechal pre zranenie v dolnej časti tela.
Nastúpil vo formácii s Christianom Dvorakom (1+1) a Trevorom Zegrasom, spolu nazbierali štyri body. „Je tam veľa chémie. Pre mňa je návrat vďaka týmto chlapcom dosť jednoduchý,“ povedal Konecny.
Carolina zahanbila Winnipeg
Hokejisti Caroliny Hurricanes potvrdili pozíciu lídra, keď deklasovali Winnipeg Jets 7:0. Dosiahli štvrté víťazstvo za sebou a so ziskom 26 bodov si upevnili vedúce postavenie v súťaži. Jets prehrali už deviaty duel v sérii, naposledy uspeli ešte 13. októbra.
Obranca Sean Walker sa na triumfe domácich podieľal dvoma gólmi, Logan Stankoven si pripísal tri body za gól a dve asistencie.
Carolina rozhodla o svojom víťazstve už v prostrednej časti hry, v ktorej nastrieľala štyri góly v priebehu necelých ôsmich minút.
Brankár domácich Pjotr Kočetkov si pripísal desiate víťazstvo v desiatom štarte v sezóne, pri druhom čistom konte v sezóne predviedol 26 úspešných zákrokov.
„Vďaka nemu sa cítime vzadu veľmi pohodlne a sebavedomo. Vieme, aký je talentovaný a zručný. Každý večer uľahčuje obrane prácu, hrá na úžasnej úrovni,“ pochválil Kočetkova obranca Walker.
NHL - výsledky (pondelok, 2. november):
Washington Capitals – Minnesota Wild 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)
Góly: 40. Sourdif (Hutson, Beauvillier) – 4. Hughes (Brodin, Sturm), 6. McCarron (Coleman, Brink), 58. Šabanov (Eriksson Ek), 60. Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek), 60. Jurov (Špaček, Brink)
Brankári: Thompson - Wallstedt, strely na bránku: 27:29
Anaheim Ducks – Ottawa Senators 6:3 (0:3, 3:0, 3:0)
Góly: 22. Gauthier, 24. Caulfield (Warren, Carlsson), 40. Caulfield (Luneau, Nesterenko), 42. Gauthier (LaCombe, Carlsson), 43. Gauthier (Carlsson, Granlund), 56. McQueen (Caulfield, Luneau) – 6. Tomasino (Chabot, Batherson), 8. Giroux (Sanderson, Zub), 18. Amadio (Giroux)
Brankári: Brossoit - Johansson, strely na bránku: 33:22
New York Rangers – Edmonton Oilers 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Góly: 34. Dorofejev (Morrow, Zibanejad) – 1. McDavid (Bouchard), 7. Dach (Bouchard), 30. Bouchard (Draisaitl, McDavid), 60. Dach (Draisaitl, Shea)
Brankári: Garand - Tomkins, strely na bránku: 28:25
Philadelphia Flyers – Utah Mammoth 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)
Góly: 13. Mičkov (Cates, Martone), 22. Konecny (Drysdale, Dvorak), 26. Cates (Sanheim, Drysdale), 42. Dvorak (Konecny, Sanheim), 46. Bonk (York, Couturier), 59. Knuble (Acciari, Drysdale) – 15. Simašev (Trocheck, Cooley), 56. Sergačov (Schmaltz, Keller), 58. Cooley (Schmaltz, Keller)
Brankári: Vladař - Vejmelka, strely na bránku: 21:22
Carolina Hurricanes - Winnipeg Jets 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)
Góly: 6. Walker (Jarvis, Aho), 22. Välimäki (Gostisbehere, Stankoven), 23. Aho (Svečnikov, Ehlers), 28. Walker (Jarvis), 30. Stankoven (Blake, Ehlers), 47. Jankowski (Stankoven), 49. Kotkaniemi (Robinson, Gostisbehere)
Brankári: Kočetkov - Skinner (30. Stevenson), strely na bránku: 32:26
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