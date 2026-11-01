    Antonelli je najmladším šampiónom F1 v histórii. Bitku vo Ferrari parádne využil Verstappen

    Max Verstappen počas Veľkej ceny Mexika.
    Fotogaléria (90)
    Max Verstappen počas Veľkej ceny Mexika. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|1. nov 2026 o 23:24
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    Dvadsaťročný jazdec tímu Mercedes si zaistil prvenstvo v šampionáte na Veľkej cene Mexika.

    Formula 1 - Veľká cena Mexika 2026

    Preteky - výsledky:

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull


    2.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    + 0,799 s

    3.

    ITA

    Andrea Kimi Antonelli

    Mercedes

    + 4,006 s

    4.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    + 10,707 s

    5.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    + 11,778 s

    6.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    + 12,263 s

    7.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    + 19,475 s

    8.

    ARG

    Franco Colapinto

    Alpine

    + 20,204 s

    9.

    NZL

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    + 20,899 s

    10.

    FRA

    Pierre Gasly

    Alpine

    + 21,483 s

    Taliansky pretekár Kimi Antonelli sa stal najmladším majstrom sveta v histórii formuly 1. Dvadsaťročný jazdec Mercedesu spečatil zisk titulu na VC Mexika.

    Antonelli má pred štyrmi zostávajúcimi pretekmi sezóny na čele nedostihnuteľný 119-bodový náskok pred Holanďanom Maxom Verstappenom z Red Bullu, ktorý vyhral v nedeľu v Mexiku pred Lewisom Hamiltonom z Ferrari.

    Antonelli sa stal vo veku 20 rokov a 68 dní najmladším majstrom sveta v histórii šampionátu.

    Pred ním držal rekord v tejto štatistike bývalý nemecký pilot a štvornásobný víťaz celkovej klasifikácie Sebastian Vettel, ktorý vyhral titul v roku 2010 ako 23-ročný.

    Antonelli je prvý taliansky majster sveta po 73 rokoch. Naposledy sa podarilo triumfovať Albertovi Ascarimu v roku 1953.

    Veľkú cenu narušila nehoda Valtteriho Botasa, ktorý v 46. kole rozbil svoj monopost a preteky boli následne prerušené.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Mexika (formula 1 2026)
    A race fan holds up a cardboard cutout featuring Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)
    Ferrari fans cheer during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)
    Race fans hold up a cardboard cutouts featuring Cadillac driver Sergio Perez of Mexico before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)
    Spectators wait for the start of the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26
    90 fotografií
    A fan holds a cut of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)A float inspired by Day of the Dead celebrations parades before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)A float inspired by Day of the Dead celebrations parades before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Race fans wait for the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Race fans cheer as they wait for the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Fernando Llano)A race fan cheers as he waits for the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car in front of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy drives during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Red Bull team principal Laurent Mekies is inside the pit wall booth during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car in front of Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, right, steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, right, and teammate LewisÂ Hamilton lead after the start of the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Celebrities and mechanics are inside a Ferrari garage during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, right, steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Aston Martin driver Fernando Alonso of Spain retires his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, left, is followed by teammate Charles Leclerc of Monaco after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car in front of Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car in front of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, center, leads the field after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car in front of Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, and Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, left, is followed by teammate Charles Leclerc of Monaco after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain leads the field after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, center, leads the field after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco leads after the start of the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car behind the safety car during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)The medical car drives along the track during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco walks through the pits during a halt of the session during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco walks through the pits during a halt of the session during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Drivers steer their cars on the pit lane during a halt of the session during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Racing Bulls driver Arvid Lindblad of Britain removes his shirt during a halt of the session during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver George Russell of Britain gets a pit service during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver George Russell of Britain steers his after a pit service during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car in front of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Haas driver Ryo Hirakawa of Japan steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Mercedes driver George Russell of Britain steers his car in front of McLaren driver Lando Norris of Britain during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car followed by Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car followed by Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, and Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car on the pit lane during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain and Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands leads the field after the restart of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands leads the Mexico Grand Prix Formula One race resumed in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)The medical car drives along the track during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italys= during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Restart od the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car followed by Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car after the restart of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain prepares for the restart during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain arrives for the restart during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands arrives for the restart during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26

    Priebeh pretekov Veľkej ceny Mexika

    Napínavý štart v Mexiku sľuboval dlhý nájazd do prvej zákruty. Do nej sa vyrútil vláčik monopostov a ponúkol súboj pilotov Ferrari.

    Jazdci talianskej stajne sa postarali o vzruch, keď najskôr Leclerc musel ísť cez obrubník a v tretej zákrute už skončil mimo trate.

    Incident si poznačili traťoví komisári, ktorí rozhodli v 13. kole o päťsekundovom treste pre Monačana za získanie výhody skrátením si zákruty.

    VIDEO: Verstappen predbehol Hamiltona

    Časovú penalizáciu dostal aj Brit George Russell na Mercedese. Jeho nádeje zotrvať v boji o majstrovský titul pochoval 10-sekundový trest za kontakt s Isackom Hadjarom z Red Bullu.

    Medzičasom si Leclerc budoval na čele náskok, ktorý sa v 15. kole pohyboval na úrovni štyroch sekúnd pred druhým Verstappenom.

    Antonelli mal pohodovú situáciu a okupoval 4. priečku. Na nej bol blízko k pódiu, no nepotreboval príliš riskovať a držal sa v rozumnom odstupe za Hamiltonom.

    Leclerc zamieril na konci 27. kola na prvú zastávku v boxoch a spolu s ním zišiel z trate aj Verstappen. Mechanici Ferrari museli rešpektovať päťsekundový trest a začať výmenu pneumatík až po uplynutí tejto doby.

    Súboj v boxovej uličke vyhral Red Bull, ktorý vypustil Verstappena tesne pred Leclerca. Holanďan vymenil stredne tvrdú zmes za najmäkšiu, opačne to bolo v prípade Monačana.

    Na čele sa usadil po pit stopoch Antonelli, ktorý naťahoval svoj prvý stint na najmäkšej zmesi pneumatík. Mohol si dovoliť čakať na prípadný safety car, ktorý by mu dal nádej na zisk pódiového umiestnenia v Mexiku.

    Do boxov zašiel po 43. kole a po zastávke sa vrátil na trať podľa očakávaní na 4. mieste. Antonelli mohol ľutovať, že nezostal ešte jedno kolo, pretože v tom nasledujúcom spôsobila výjazd safety caru nehoda Valtteriho Bottasa.

    Šok prišiel v momente, keď preteky zastavila červená vlajka. Fínsky jazdec Cadillacu zostal sedieť v monoposte a po chvíľke ho kamery zahliadli kráčať po svojich.

    Bottas tvrdo narazil do bariéry po tom, čo sa mu v plnej rýchlosti na rovinke zlomilo zavesenie ľavého predného kolesa. Červená vlajka prišla z dôvodu opravy bariéry.

    VIDEO: Nehoda Botasa

    Po viac ako štyridsaťminútovej pauze nasledoval reštart pretekov z pevných pozícií.

    Krátko po ňom sa na 3. miesto posunul Antonelli, ktorý šiel na neskoré brzdy a zaradil sa pred Leclerca. Ten navyše strácal z dôvodu veľkého prebrzdenia prednej pneumatiky.

    Ďalší vzruch priniesla nehoda, pri ktorej skončil v bariére Arvid Lindblad z Racing Bulls po kontakte s McLarenom Oscara Piastriho.

    Na čele kontroloval vedenie Verstappen, ktorý si vyjazdil 74. triumf v kariére. Antonelli odštartoval majstrovské oslavy tretím miestom.

    Svoje emócie preukázal ihneď po tom, čo videl šachovnicovú vlajku a cez slzy nedokázal ani reagovať na slová šéfa Mercedesu, ktorý mu oznámil, že sa stal novým majstrom sveta.

    Poradie šampionátu

    Po 19 z 23 pretekov:

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    Max Verstappen počas Veľkej ceny Mexika.
    Max Verstappen počas Veľkej ceny Mexika.
    Antonelli je najmladším šampiónom F1 v histórii. Bitku vo Ferrari parádne využil Verstappen
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