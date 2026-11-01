Antonelli je najmladším šampiónom F1 v histórii. Bitku vo Ferrari parádne využil Verstappen

Formula 1 - Veľká cena Mexika 2026
Preteky - výsledky:
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Max Verstappen
Red Bull
2.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 0,799 s
3.
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
+ 4,006 s
4.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 10,707 s
5.
Lando Norris
McLaren
+ 11,778 s
6.
George Russell
Mercedes
+ 12,263 s
7.
Oscar Piastri
McLaren
+ 19,475 s
8.
Franco Colapinto
Alpine
+ 20,204 s
9.
Liam Lawson
Racing Bulls
+ 20,899 s
10.
Pierre Gasly
Alpine
+ 21,483 s
Taliansky pretekár Kimi Antonelli sa stal najmladším majstrom sveta v histórii formuly 1. Dvadsaťročný jazdec Mercedesu spečatil zisk titulu na VC Mexika.
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Antonelli má pred štyrmi zostávajúcimi pretekmi sezóny na čele nedostihnuteľný 119-bodový náskok pred Holanďanom Maxom Verstappenom z Red Bullu, ktorý vyhral v nedeľu v Mexiku pred Lewisom Hamiltonom z Ferrari.
Antonelli sa stal vo veku 20 rokov a 68 dní najmladším majstrom sveta v histórii šampionátu.
Pred ním držal rekord v tejto štatistike bývalý nemecký pilot a štvornásobný víťaz celkovej klasifikácie Sebastian Vettel, ktorý vyhral titul v roku 2010 ako 23-ročný.
Antonelli je prvý taliansky majster sveta po 73 rokoch. Naposledy sa podarilo triumfovať Albertovi Ascarimu v roku 1953.
Veľkú cenu narušila nehoda Valtteriho Botasa, ktorý v 46. kole rozbil svoj monopost a preteky boli následne prerušené.
Priebeh pretekov Veľkej ceny Mexika
Napínavý štart v Mexiku sľuboval dlhý nájazd do prvej zákruty. Do nej sa vyrútil vláčik monopostov a ponúkol súboj pilotov Ferrari.
Jazdci talianskej stajne sa postarali o vzruch, keď najskôr Leclerc musel ísť cez obrubník a v tretej zákrute už skončil mimo trate.
Incident si poznačili traťoví komisári, ktorí rozhodli v 13. kole o päťsekundovom treste pre Monačana za získanie výhody skrátením si zákruty.
VIDEO: Verstappen predbehol Hamiltona
Časovú penalizáciu dostal aj Brit George Russell na Mercedese. Jeho nádeje zotrvať v boji o majstrovský titul pochoval 10-sekundový trest za kontakt s Isackom Hadjarom z Red Bullu.
Medzičasom si Leclerc budoval na čele náskok, ktorý sa v 15. kole pohyboval na úrovni štyroch sekúnd pred druhým Verstappenom.
Antonelli mal pohodovú situáciu a okupoval 4. priečku. Na nej bol blízko k pódiu, no nepotreboval príliš riskovať a držal sa v rozumnom odstupe za Hamiltonom.
Leclerc zamieril na konci 27. kola na prvú zastávku v boxoch a spolu s ním zišiel z trate aj Verstappen. Mechanici Ferrari museli rešpektovať päťsekundový trest a začať výmenu pneumatík až po uplynutí tejto doby.
Súboj v boxovej uličke vyhral Red Bull, ktorý vypustil Verstappena tesne pred Leclerca. Holanďan vymenil stredne tvrdú zmes za najmäkšiu, opačne to bolo v prípade Monačana.
Na čele sa usadil po pit stopoch Antonelli, ktorý naťahoval svoj prvý stint na najmäkšej zmesi pneumatík. Mohol si dovoliť čakať na prípadný safety car, ktorý by mu dal nádej na zisk pódiového umiestnenia v Mexiku.
Do boxov zašiel po 43. kole a po zastávke sa vrátil na trať podľa očakávaní na 4. mieste. Antonelli mohol ľutovať, že nezostal ešte jedno kolo, pretože v tom nasledujúcom spôsobila výjazd safety caru nehoda Valtteriho Bottasa.
Šok prišiel v momente, keď preteky zastavila červená vlajka. Fínsky jazdec Cadillacu zostal sedieť v monoposte a po chvíľke ho kamery zahliadli kráčať po svojich.
Bottas tvrdo narazil do bariéry po tom, čo sa mu v plnej rýchlosti na rovinke zlomilo zavesenie ľavého predného kolesa. Červená vlajka prišla z dôvodu opravy bariéry.
VIDEO: Nehoda Botasa
Po viac ako štyridsaťminútovej pauze nasledoval reštart pretekov z pevných pozícií.
Krátko po ňom sa na 3. miesto posunul Antonelli, ktorý šiel na neskoré brzdy a zaradil sa pred Leclerca. Ten navyše strácal z dôvodu veľkého prebrzdenia prednej pneumatiky.
Ďalší vzruch priniesla nehoda, pri ktorej skončil v bariére Arvid Lindblad z Racing Bulls po kontakte s McLarenom Oscara Piastriho.
Na čele kontroloval vedenie Verstappen, ktorý si vyjazdil 74. triumf v kariére. Antonelli odštartoval majstrovské oslavy tretím miestom.
Svoje emócie preukázal ihneď po tom, čo videl šachovnicovú vlajku a cez slzy nedokázal ani reagovať na slová šéfa Mercedesu, ktorý mu oznámil, že sa stal novým majstrom sveta.
Poradie šampionátu
Po 19 z 23 pretekov:
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