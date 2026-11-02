Kariéru odložili na druhú koľaj. Schmiedlová a Klein prezradili, čo ich čaká ďalej

Slovenskí tenisti Anna Karolína Schmiedlová a Lukáš Klein prežívajú obdobie, aké vo svojich kariérach dosiaľ nepoznali.
Po minuloročnej svadbe a narodení syna Adama vymenili neustály kolotoč cestovania, časových posunov a letiskových terminálov za rodinný pokoj a každodenné rodičovské povinnosti.
Hoci obaja dočasne zmizli zo súťažných pavúkov, ich láska k tenisu nevyprchala. V rozhovore pre Slovenský tenisový zväz opísali, ako vyzerá ich súčasný rodinný život, akým zdravotným výzvam čelia a kedy by ich fanúšikovia mohli opäť vidieť na dvorcoch.
Vedia si pomôcť
Obom tenistom sa život obrátil o 180 stupňov. Založenie rodiny pre nich znamenalo spomalenie životného tempa.
Kým narodenie syna bolo plánovaný krok, Kleinova dlhá súťažná pauza vyplynula zo zdravotných komplikácií. Aj preto trávia prvý rok rodičovstva takmer nepretržite spolu.
„Opakujem a verím, že všetko zlé je na niečo dobré. Doma si to, samozrejme, užívam, že som s Adamkom aj s Kajkou ako rodina a každý deň vidím, ako rastie a vyvíja sa,“ zdôraznil Klein.
Obaja sa zhodli, že ich dni vyzerajú inak, než boli zvyknutí. Nemajú striktne rozdelené úlohy a väčšinu času sa snažia tráviť spoločne.
VIDEO: Rozhovor s Annou Karolínou Schmiedlovou a Lukášom Kleinom
„Sme doma obaja a máme dosť času, vieme si veľa pomôcť. V tenise boli veľmi veľké emocionálne výkyvy – dva dni veľké šťastie, dva dni smútok a plač.
Teraz sa dni dajú ľahšie plánovať a zažívam väčší pokoj, aj keď je to náročné. Je to príjemná zmena, že môžem naplánovať výlet či cestu za rodičmi na východ niekoľko týždňov dopredu,“ povedala Schmiedlová.
Obom však zápasové dvorce chýbajú, hoci každému trochu iným spôsobom. Kleinovi chýba súťaživosť a adrenalín zo zápasov. Schmiedlovej zasa samotný pohyb, atmosféra obľúbených turnajov aj kamarátky z okruhu WTA.
„Mne cestovanie vôbec nechýba. Čo mi však naozaj chýba, je súťaživosť – keď hráte zápas a chcete vyhrať. Teraz mi príde, že by som už veľmi rád išiel na turnaj a bojoval so súpermi,“ priznal Klein.
Tento rok bez tenisu
Klein má zdravotné komplikácie už od februára tohto roka. Priznal, že jeho pauzu ovplyvnili zdravotné problémy, s ktorými sa už pravdepodobne narodil, no nechcel ich bližšie špecifikovať. Podstúpil operáciu, ktorá dopadla úspešne.
Keď sa vrátil k plnej tréningovej záťaži, uvažoval, že by sa na turnaje mohol vrátiť ešte pred septembrovým stretnutím Davisovho pohára proti Grécku.
Tesne pred návratom sa však objavili ďalšie zdravotné komplikácie, ktoré ho opäť oddialili. „Tento rok sa už na kurty nevrátim,“ vyhlásil v rozhovore.
V súčasnosti si udržiava kondíciu vo fitnescentre a behom. Jeho cieľom je nadviazať na doterajšie úspechy, prekonať kariérne maximum v podobe 109. miesta v rebríčku ATP a presadiť sa na grandslamových turnajoch.
„Nechcem sa potulovať po nižších turnajoch päť rokov,“ zdôraznil Klein.
Počas kariéry odohral aj pamätnú päťsetovú bitku na Australian Open 2024 proti Alexandrovi Zverevovi. Zverencovi trénera Karola Kučeru vtedy chýbalo len niekoľko loptičiek k senzačnému skalpu hráča, ktorý sa krátko nato stal svetovou jednotkou.
„Bezprostredne po zápase som mal smutné pocity. Bol to môj najlepší výkon, hral som dobre, no v koncovke som tesne prehral. Počas celého duelu som si dokázal udržať skvelú úroveň hry a predviesť kvalitný tenis,“ spomínal Klein na svoj životný zápas v Melbourne.
Nevedela, či sa chce vrátiť
Anna Karolína Schmiedlová naposledy štartovala na turnaji v katarskej Dauhe vo februári 2025, keď prerušila kariéru pre tehotenstvo.
Bývalá 26. hráčka svetového rebríčka má vďaka chránenému rebríčku, ktorý jej umožňuje štartovať približne z 120. miesta, nárok na účasť na dvoch grandslamových turnajoch a približne desiatich ďalších podujatiach.
Jej najväčšou srdcovkou zostáva antukový Roland Garros v Paríži. V súčasnosti trénuje tri až štyrikrát týždenne.
„Nemala som úplne jasnú predstavu, či sa chcem vrátiť. Ale šport mi chýba viac, než som čakala. Chýba mi pohyb aj práca. Zároveň mám však otvorené dvierka, pretože Adamko je moja absolútna priorita,“ prezradila Schmiedlová.
Dodala, že návrat na kurty neplánuje len formálne.
„Určite by som si chcela zahrať Roland Garros, lebo to je moja srdcovka. No na turnaj nechcem ísť len tak, aby som sa na ňom zúčastnila.
Kým nebudem v štádiu, aby som si stopercentne verila, že dokážem konkurovať najlepším, hrať nepôjdem. Mám pri malom obrovskú pomoc, ale zároveň chcem s ním tráviť čo najviac času,“ povedala.
Nechce nič unáhliť
Jedným z najžiarivejších momentov kariéry Schmiedlovej bol olympijský turnaj v Paríži v roku 2024, ktorý sa odohrával na antukových dvorcoch Roland Garros.
Ako nenasadená hráčka predviedla fantastickú jazdu, keď postupne vyradila Katie Boulterovú, Beatriz Haddadovú Maiovú, svetovú päťku Jasmine Paoliniovú aj úradujúcu wimbledonskú šampiónku Barboru Krejčíkovú.
V semifinále napokon prehrala s Donnou Vekičovou a v zápase o bronz nestačila na Igu Swiatekovú.
Schmiedlová obsadila štvrté miesto, čo je najlepší výsledok slovenskej tenistky v olympijskej dvojhre v ére samostatnosti Slovenska.
Olympijskú atmosféru si vyskúšal aj Lukáš Klein, ktorý v Tokiu štartoval v dvojhre ako náhradník za zraneného Mattea Berrettiniho. V prvom kole však prehral s Jamesom Duckworthom.
K prípadnému štartu na letných olympijských hrách v Los Angeles v roku 2028 pristupuje Schmiedlová s triezvym nadhľadom.
„Vyžaduje si to extrémne veľa bodov a nemám v pláne chodiť po toľkých turnajoch. Keby som videla, že sa mi mimoriadne darí a Adamko spolupracuje, možno by som nad tým uvažovala, lebo mám z olympiády veľmi pekné spomienky. Ale dostať sa tam z niekoľkých turnajov je pre mňa veľmi náročné,“ prezradila.
Medicína aj občiansky postoj
Mimo tenisových dvorcov majú obaja tenisti pestré rodinné zázemie a rozmanité záujmy. Schmiedlová pochádza zo športovej rodiny – jej otec Juraj hrával hokej za HC Košice a mama Martina bola československou majsterkou vo vodnom lyžovaní.
Jej mladšia sestra Kristína bola úspešnou juniorkou a finalistkou juniorskej dvojhry na Wimbledone. V 21 rokoch však ukončila tenisovú kariéru a rozhodla sa študovať medicínu.
Práve medicína bola v mladosti veľkým snom aj Anny Karolíny Schmiedlovej.
„Nemôžem povedať, že som od malička chcela byť len tenistka. Chcela som ísť na medicínu, keď som bola tínedžerka.
Dobre som sa učila a škola ma bavila. Chodila som na výtvarnú a doteraz mám rada umenie. Tenis zo mňa vytvoril osobnosť, samostatnú a odolnú, za čo som vďačná,“ povedala Schmiedlová, ktorá vo voľnom čase rada číta knihy, maľuje a píše poéziu.
Okrem športu a umenia je Schmiedlová známa aj svojimi jasnými občianskymi postojmi.
V minulosti účinkovala v kampani na podporu Severoatlantickej aliancie (NATO) a opakovane vyjadruje podporu demokratickým hodnotám.
„Som veľmi hrdá na kampaň s NATO. To, že sme v Severoatlantickej aliancii, je pre nás obrovská výhoda a pomoc. Máme pri sebe silné krajiny, ktoré nás môžu ochrániť. Je dôležité stáť za hodnotami slušnosti a bezpečnosti,“ zdôraznila v rozhovore pre reláciu 360tka.