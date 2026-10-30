Cibulková dobyla svet. Zlom nastal, keď už na kurte nestálo ustráchané dievčatko

Pri prvom mečbale sa jej začali triasť nohy a urobila dvojchybu. Pri druhom poslala loptičku do autu, pri treťom ju napálila do siete. Musela tiež čeliť brejkbalom svetovej jednotky, ale zvládla to.
DOMINIKA CIBULKOVÁ presne pred 10 rokmi dosiahla najväčší úspech svojej tenisovej kariéry, keď triumfovala na Turnaji majsteriek v Singapure.
Pred aj počas podujatia si prešla horskou dráhou emócií, no vďaka trom výhram po sebe mohla so slzami v očiach pózovať s víťaznou trofejou.
"V tej chvíli sa mi premietlo hlavou úplne všetko. Roky tréningov, cestovania, odriekania, všetky ťažké momenty, keď sa mi nedarilo, ale aj ľudia, ktorí pri mne po celý čas stáli," povedala pre Sportnet.
Bol Turnaj majsteriek už váš predsezónny cieľ, prípadne kedy ste o možnom postupe začali uvažovať?
Na začiatku sezóny som si určite nedávala za cieľ, že musím postúpiť na Turnaj majsteriek. Samozrejme, bol to jeden z mojich veľkých snov, ale vedela som, aké náročné je dostať sa medzi osem najlepších hráčok roka.
Sezóna sa však postupne vyvíjala fantasticky. Veľmi dôležitý bol pre mňa titul v Katoviciach, kam sa mi pôvodne ani veľmi nechcelo ísť.
VIDEO: Cesta Dominiky Cibulkovej na Turnaj majsteriek 2016
Maťo Lipták ma presvedčil, že potrebujem hrať zápasy, a nakoniec sa ukázalo, že mal pravdu. Potom prišli ďalšie výborné výsledky ako finále v Madride, titul v Eastbourne či štvrťfinále Wimbledonu.
V druhej polovici sezóny už bolo jasné, že mám reálnu šancu. A keď som videla, že je Singapur na dosah, stalo sa to pre mňa obrovskou motiváciou. Finále vo Wu-chane mi tiež pomohlo a zamiešalo karty.
Počty sa dosť zmenili v Pekingu, kde ste skoro vypadli a Johanna Kontová hrala finále. Mali ste vtedy pocit, že vám postup uniká?
Áno, veľmi som to prežívala. Bola som taký typ, že keď som mala konkrétny cieľ, vedela som sa naň buď až príliš upnúť, alebo sa extra namotivovať. Sledovala som body, výsledky ostatných dievčat a všetky možné scenáre.
Po Pekingu som bola sklamaná, pretože som vedela, že som mohla byť k Singapuru oveľa bližšie. Po finále vo Wu-chane mi asi trošku došli sily a navyše sa darilo aj mojim priamym konkurentkám.
Prežívala som najlepšiu sezónu kariéry, ale tiež som cítila, že mi môže ujsť jej pomyselný vrchol. Tlak bol obrovský. Našťastie som ešte dostala šancu v Linzi a urobila maximum, aby som ju využila.
Voľné karty v Linzi boli rozdané. Ako prebiehali rozhovory s Tamirou Paszekovou, ktorá vám napokon jej kartu prepustila?
Vtedy už išlo naozaj o veľa, pretože Linz bol jednou z posledných možností, ako ešte zabojovať o potrebné body. Situácia s voľnou kartou sa našťastie podarila vyriešiť a ja som bola Tamire veľmi vďačná.
Moji agenti jej sľúbili voľnú kartu na omnoho väčší WTA turnaj, vysvetlili jej situáciu a ona pristúpila na podmienky tejto výmeny. Po turnaji v Linzi som jej napísala správu aj ja.
V tom momente nikto netušil, aký veľký význam to bude mať. Ja som však vedela, že som dostala obrovskú príležitosť, a chcela som ju využiť naplno. Nakoniec z toho bol jeden z najdôležitejších turnajov mojej kariéry.
V rozhovore sa dozviete:
- Akú správu sa dozvedela pred finále v Linzi?
- Od čoho sa ju tréneri ani nesnažili odhovoriť?
- Ako reagovala po vyžrebovaní základných skupín?
- Na súboj s ktorou súperkou si najviac verila?
- V čom bolo finále iné oproti úvodnému duelu?
- Ako si spomína na posledný gem finále?
- Aké emócie prežívala po životnom úspechu?
Ako by ste zhodnotili turnaj v Linzi? Vyhrali ste ho bez straty setu, ale najmä psychicky to muselo byť náročné.
Bol to veľmi špecifický turnaj. Navonok to možno vyzeralo ako hladká cesta za titulom, ale vo vnútri som cítila obrovský tlak. Nešlo totiž len o ďalší turnajový titul, ale o možnosť splniť si veľký sen.
Vedela som, že každé víťazstvo ma približuje k Turnaju majsteriek, a práve preto som si nemohla dovoliť príliš premýšľať dopredu. Snažila som sa sústrediť na každý jeden zápas.
Myslím si, že som tam ukázala veľkú mentálnu silu. Nebolo ľahké zvládnuť situáciu, keď viete, že výsledok jedného turnaja môže rozhodnúť o celej sezóne. O to väčšiu radosť som mala, keď sa mi podarilo vyhrať.
Napokon sa Serena Williamsová odhlásila z WTA Finals. Cieľ bol splnený, no finále v Linzi pred vami. Bolo ťažké sústrediť sa?
Pamätám si pocit obrovskej úľavy. Celé týždne som riešila, či sa do Singapuru dostanem, a zrazu som vedela, že tam budem. Bolo to niečo fantastické.
Zároveň som však mala pred sebou finále a určite som nechcela poľaviť. V tom mi veľmi pomohol aj môj mentálny kouč Radek Šefčík, ktorý bol počas celého turnaja v Linzi so mnou.
Výborne ma pripravil na to, aby som neriešila, čo bude za deň či dva. Nevidela som sa v Singapure, ale dala všetko do najbližšieho zápasu. O to viac si titul cením, pretože som to emočne zvládla.
Možno mi práve to, že zo mňa opadol tlak súvisiaci s postupom, pomohlo. Mohla som ísť na kurt s čistejšou hlavou a sústrediť sa už iba na tenis. Zakončiť náročný týždeň titulom bolo naozaj krásne.
Podľa vašej autobiografie ste si dopriali aj párty v Bratislave. A vraj sa vás tréneri od toho ani nemali snažiť odhovárať.
Áno, to som bola presne ja! (smiech) Ja som vždy vedela naplno pracovať, ale rovnako som sa vedela aj tešiť zo života a zo svojich úspechov.
Boli za mnou mesiace obrovského vypätia a po Linzi zo mňa všetko opadlo. Potrebovala som na chvíľu vypnúť, stretnúť sa s mojimi blízkymi a jednoducho sa tešiť z toho, čo sa mi podarilo.
Môj tím ma veľmi dobre poznal. Všetci vedeli, že keď prídem na tréning alebo zápas, odovzdám maximum. Ale zároveň som potrebovala mať aj život mimo tenisu. Práve takéto chvíle mi pomáhali udržať si rovnováhu.
Ako ste si užívali atmosféru podujatia ešte pred prvým zápasom?
Bolo to pre mňa niečo nové a výnimočné. Celý rok hráte turnaje po celom svete, ale Turnaj majsteriek má úplne inú atmosféru. Je tam iba osem najlepších hráčok sezóny a všetko tomu zodpovedá.
Bola som nadšená aj cítila veľký rešpekt. Hoci som už mala za sebou množstvo veľkých zápasov a úspechov, zrazu som sa cítila ako to malé dievča zo Slovenska, ktoré sa ocitlo medzi najlepšími na svete.
Dnes, aj po desiatich rokoch, sa na tom usmievam, pretože som tam právom patrila. Len vtedy som si to ešte nedokázala úplne pripustiť.
Po vyžrebovaní základnej skupiny ste si vraj aj trochu zanadávali, že ste dostali najhoršie možné súperky.
Určite som si povedala svoje. (smiech) Hlavne, keď som zbadala v skupine Keysovú, nebola som nadšená. Madison hrala veľmi nepríjemný, silový tenis, proti ktorému sa mi nikdy nehralo ľahko.
Kerberová bola svetová jednotka a Halepová bola tiež fantastická hráčka, ale práve proti nej som si vždy viac verila. Jej herný štýl mi vyhovoval a vedela som, že s ňou dokážem hrať svoj tenis.
Samozrejme, na Turnaji majsteriek neexistuje ľahká skupina. Ale keď som videla ten žreb, hovorila som si, že to bude poriadne náročný týždeň.
V knihe tiež píšete, že zápasy sa vyhrávajú večer predtým. Doľahla v prvom zápase proti Kerberovej na vás nervozita?
Som presvedčená, že tenis je do veľkej miery o hlave. To, ako sa na zápas mentálne nastavíte, môže rozhodnúť o výsledku. A práve pred prvým zápasom v Singapure som to nezvládla tak, ako som chcela.
Strašne som túžila ukázať, že medzi najlepšie hráčky patrím. Lenže namiesto toho, aby ma to motivovalo, som sa sama dostala pod obrovský tlak.
Nedokázala som sa uvoľniť a nervozita ma postupne úplne vyčerpala. V treťom sete som dokonca mala kŕče. Spätne viem, že som si zápas prehrávala v hlave ešte skôr, než sa skončil na kurte.
Keysová vás následne prestrieľala, netrvalo to ani hodinu a pol. Po zápase ste ešte verili, že môžete postúpiť?
Úprimne, bola som veľmi sklamaná. Madison bola presne ten typ súperky, proti ktorej sa mi nehralo dobre. Mala skvelý servis, silové údery a pre mňa bolo veľmi ťažké dostať sa do zápasu.
Navyše som si ešte stále niesla nervozitu z prvého stretnutia. Nedokázala som hrať uvoľnene a mala som pocit, že vôbec neukazujem tenis, vďaka ktorému som sa do Singapuru dostala.
Po dvoch prehrách som už určite nemala veľké očakávania. Ale stále existovala šanca a vedela som, že proti Halepovej sa môžem chytiť.
Po zápase s Halepovou ste uviedli: "Konečne tam nestálo ustráchané dievčatko, ktoré sa bojí prehry." Ako nastal tento psychický prerod?
Myslím si, že som si po tých dvoch prehrách konečne uvedomila, že sa nemám čoho báť. Celú sezónu som hrala výborný tenis a zrazu som sa na najväčšom turnaji bála ukázať to, čo viem.
Proti Simone to bolo od začiatku iné. Ja som si proti nej vždy verila. Poznala som jej hru, vedela som, čo na ňu platí, a nemala som pred ňou taký rešpekt ako pred niektorými inými súperkami.
Prestala som premýšľať nad tým, čo sa stane, ak prehrám. Jednoducho som začala hrať svoju hru, agresívne, odvážne a s presvedčením, že môžem vyhrať.
A presne to bol ten zlom. Nie že by som sa zo dňa na deň stala inou hráčkou. Len som sa konečne vrátila k tomu, čo ma počas celej kariéry robilo silnou. K bojovnosti a viere vo vlastné schopnosti.
Vedela som, že proti Simone nemôžem stratiť ani set a zároveň Kerberová musí zdolať Keysovú takisto bez straty setu. Takéto výzvy som milovala.
VIDEO: Cesta Dominiky Cibulkovej do finále WTA Finals 2016
Ako ste sledovali zápas Keysovej proti Kerberovej? Boli ste nervóznejšia než keby ste sami boli na kurte?
To čakanie bolo veľmi nepríjemné. (smiech) Keď ste na kurte, máte aspoň pocit, že môžete niečo ovplyvniť. Ale v tejto situácii som už mala svoj zápas za sebou a všetko záviselo od iných.
Samozrejme, verila som, že to Angelique zvládne, pretože mala fantastickú sezónu a bola svetovou jednotkou. Bola som neskutočne šťastná, že to vyšlo.
Po dvoch úvodných prehrách by som asi sama neverila, že sa ešte dostanem do semifinále. A zrazu som tam bola. Mala som pocit, že som dostala druhú šancu, a chcela som ju využiť naplno.
Po semifinálovom obrate prišla odveta s Kerberovou. Asi to bol úplne iný zápas ako v skupine. V čom bol najväčší rozdiel?
V mojom mentálnom nastavení. Jednoznačne. V prvý hrací deň som mala obrovský rešpekt už len pred tým, že štartujem na Turnaji majsteriek. Pred finále som však už bola úplne inde.
Mala som za sebou víťazstvo nad Halepovou a hlavne neuveriteľný semifinálový obrat proti Kuznecovovej. To bol zápas, ktorý ma ešte viac presvedčil, že dokážem zvládnuť aj veľmi náročné situácie.
Veľmi dôležitú úlohu zohral aj Maťo Lipták. Pripomenul mi, že v prvom zápase proti Kerberovej som herne nezaostávala. Nastavili sme si jasný plán, ktorý som sa snažila dodržiavať od prvej loptičky.
Do finále som už nenastupovala s obavami. Išla som tam s tým, že mám reálnu šancu vyhrať. A keď tomu naozaj veríte, na kurte je to cítiť.
VIDEO: Finálový zápas Dominika Cibulková - Angelique Kerberová
Čo vám príde na um pri spomienke na posledný gem? Zahodené mečbaly, trasúce sa nohy či dva dotyky s páskou pri mečbale?
Asi to, že som už strašne chcela, aby sa ten zápas skončil! (smiech) Celý zápas som bola koncentrovaná, dodržiavala taktiku a cítila som, že mám veci pod kontrolou. Keď však prišli mečbaly, doľahlo to na mňa.
Prvýkrát ma prevalcovali emócie z možného víťazstva a môžem povedať, že to boli najťažšie minúty môjho tenisového života. Nikdy na to nezabudnem. Pre mňa to bola najväčšia výhra nad mojím strachom.
Po premenenom mečbale ste padli od radosti na zem a ľahli si na brucho. Viete opísať emócie, ktoré ste vtedy prežívali?
To sa asi ani nedá opísať. Bola to obrovská eufória, úľava a zároveň taký zvláštny pocit, že sa mi to naozaj podarilo. Ešte pár dní predtým som mala za sebou dve prehry v skupine a zrazu držím v rukách trofej.
V tej chvíli sa mi premietlo hlavou úplne všetko. Roky tréningov, cestovania, odriekania, všetky ťažké momenty, keď sa mi nedarilo, ale aj ľudia, ktorí pri mne po celý čas stáli.
Pre mňa to bolo o to silnejšie, že som nikdy nebola typická tenistka, ktorá by mala výškovú alebo silovú prevahu nad súperkami. Všetko som si musela vybojovať svojou húževnatosťou a pracovitosťou.
Keď som potom držala tú trofej nad hlavou, mala som pocit, že všetko, čím som si počas kariéry prešla, stálo za to. Je to moment, ktorý mi už nikto nikdy nevezme. A aj dnes mám pri tej spomienke zimomriavky.