Pohánková je tenisová kométa, ktorá nezhasla. Miluje Harryho, zábavu a svoju posteľ

Karin Habšudová, Daniela Hantuchová, Henrieta Nagyová, Dominika Cibulková, Magdaléna Rybáriková, Rebecca Šramková...
Slovensko sa v ére samostatnosti môže pýšiť niekoľkými dámami, ktorým tlieskal tenisový svet. Po ich stopách by sa mohla vydať aj Mia Pohánková.
Levická rodáčka, ktorá nedávno oslávila plnoletosť, predvádza v týchto dňoch v Ázii svoj doteraz najlepší tenis. Vďaka tomu zdolala v priebehu niekoľkých dní viacero súperiek, ktoré figurujú v rebríčku WTA oveľa vyššie.
Najskôr sa ako držiteľka voľnej karty prebojovala do osemfinále turnaja WTA 1000 v Čínskom Wu-chane a tento týždeň sa dostala na turnaji WTA 500 v Tokiu až do semifinále. Na ceste k najcennejšiemu výsledku v kariére zdolala aj bývalú svetovú jednotku Naomi Osakovú.
VIDEO: Zostrih zápasu Mia Pohánková - Naomi Osaková
V pätnástich vyhrala v Bratislave
Tenisových fajnšmekrov zaujala už dávnejšie. V lete 2023 si vybojovala na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) zlatú medailu v tenisovej štvorhre.
V októbri toho istého roka pridala striebro na majstrovstvách Európy do šestnásť rokov. Väčšina športových fanúšikov ju však prvý raz zaregistrovala na turnaji J&T Banka Slovak Open 2023 v Bratislave.
Tínedžerka dostala od usporiadateľov voľnú kartu. Z kvalifikácie sa prebila do hlavnej súťaže, kde vyradila ešte dve súperky a dostala sa až do štvrťfinále. Odvážnou hrou proti oveľa skúsenejším hráčkam si získala sympatie publika aj väčšiu pozornosť médií.
„Je to môj prvý ženský turnaj, na ktorom štartujem s voľnou kartou. Je neskutočné, že som sa dostala tak ďaleko,“ rozplývala sa školáčka z Levíc.
Kto si myslel, že je to len ďalšia kométa, ktorá zažiari a potom zhasne, onedlho zistil, že sa mýli. O rok neskôr Mia už bratislavský turnaj vyhrala. V pätnástich!
Keď nie basketbal, tak tenis
Pohánková pochádza zo športovej rodiny. Otec Ľuboš Pohánka hral dlhé roky profesionálne basketbal v slovenskej i českej najvyššej súťaži. K basketbalu inklinuje aj Pohánkovej starší brat Jakub, ktorý pôsobí v súčasnosti v tíme Southwestern Christian University v americkej Oklahome.
„Keď boli deti malé, chodili na moje zápasy. Mia však už toho veľa nestihla. Po skončení kariéry som sa naďalej venoval basketbalu a deti boli stále v športovej hale. Mali k tomu vzťah. Obe si hádzali na kôš. Basketbal ju bavil, ale manželka nechcela, aby sa mu venovala. No a veľa možnosti športového vyžitia pre malé deti v Leviciach nie je, zostal iba tenis,“ vysvetľoval v rozhovore pre Sportnet otec.
Príbeh mladej tenistky potvrdzuje, aká dôležitá je pre rast a vývoj mnohých nádejných športovcov zanietenosť rodičov.
„Imponuje mi, keď rodičia vedú deti k športu. Myslím si, že ich to naučí súťaživosti a zodpovednosti. Moje deti šport baví. Mia sa hodí na individuálny šport. Je tvrdohlavá a ide si za cieľom. Od malička chodila na nejaké súťaže a turnaje, kde sa porovnávala s inými deťmi,“ dodal bývalý basketbalista.
Všade dobre, doma najlepšie
Na kurte vedie mladú tenistku tréner Róbert Gašparetz. Miu pozná dlho. Takisto pochádza z Levíc a jeho tenisovú kariéru pribrzdilo vážne zranenie ramena. Rozhodol sa pokračovať v kariére trénera, aby skúsenosti a predpoklady odovzdal mladším zverencom.
„Nerád sa chváli, ale spolu s bratom patrili medzi najväčšie slovenské tenisové talenty za posledné roky. Mal však smolu na vážne zranenia, ktoré ho pribrzdili, aby pokračoval na profesionálnej úrovni. Ak by sa mu vyhli, bol by z neho veľmi solídny tenista,“ pochválil trénera v minulosti Pohánka.
Tenistka tiež spolupracuje s mentálnym koučom Adamom Kocianom a o jej fyzickú pripravenosť sa stará kondičný tréner Kristián Cupák.
Od decembra 2022 trénuje Pohánková v Národnom tenisovom centre (NTC) v Bratislave. Rodina si tu prenajala byt, pendluje medzi Levicami a hlavným mestom. Tenistka študuje diaľkovo na Súkromnej športovej strednej škole v Trenčianskych Tepliciach, väčšinu času jej totiž zaberá tenis - tréningy a turnaje.
„Hoci veľa cestujem, veľa času trávime na kurte a nemáme toľko príležitostí obdivovať miesta, kde sme. Ale čo by za to ostatní ľudia dali, keby mohli cestovať a ešte robiť to, čo ich baví, ako ja. Každé mesto má niečo do seba, ale vždy keď niekam idem, je mi trochu smutno za domovom. Vždy sa teším domov do Levíc, aj keď som v Bratislave,“ vysvetľovala minulý rok tenistka v rozhovore pre behame.sk.
Čo pre ňu znamená domov?
„Je to miesto, kde mám všetkých blízkych a môjho psa, sme všetci spolu a môžem spať vo svojej posteli,“ zareagovala pohotovo. Priznala, že pre zlatého retrívra Harryho má slabosť.
Dobrá hlava, skvelý pohyb
Svoju poslednú juniorskú sezónu vyšperkovala v lete minulého roka víťazstvom na grandslamovom turnaji vo Wimbledone (medzi juniorkami), na US Open sa dostala do štvrťfinále.
Na ceste za triumfom na londýnskej tráve prehrala v šiestich zápasoch jediný set. „Úprimne, nečakala som, že vyhrám práve Wimbledon. Netvrdím, že nemám rada trávu, ale prekvapilo ma to a o to viac potešilo. Wimbledon je prestížny a elegantný turnaj,“ komentovala najväčší juniorský úspech.
Prechod z juniorského na ženský tenis bol v jej prípade postupný a zatiaľ ho zvláda bravúrne. Rok 2026 odštartovala na 524. mieste v rebríčku WTA, momentálne figuruje o štyristo pozícií vyššie.
Už v januári vyhrala turnaj ITF WTT W75 v poľskom Leszne.
V máji postúpila do finále na turnaji ITF W100 v nemeckom Wiesbadene a dostala sa v rebríčku do tretej stovky.
Ďalší výrazný posun dosiahla v septembri vďaka účasti v semifinále na turnajoch WTA 125 v Portugalsku (Caldas da Rainha and Porto). Potom prišlo jej ázijské ťaženie.
„Myslím si, že v tenise je najdôležitejšia hlava. S tým nemá problém, vie sa výborne skoncentrovať. Veľmi dobre predvída, čo bude, takže okrem skvelého pohybu je pri loptičkách včas,“ charakterizoval Pohánkovej hru bývalý československý reprezentant a uznávaný tréner Jan Kukal.
„Veľmi sa mi páči, ako hrá, ako na kurte rozmýšľa, jej štýl hry a hlavne tím okolo nej na čele s Róbertom Gašparetzom. Robia to extrémne profesionálne a tréner je veľmi svedomitý,“ pridala sa Magda Rybáriková, semifinalistka Wimbledonu 2017.
A aká je Mia mimo kurtu? Ako väčšina tínedžerov v jej veku. „Mám rada zábavu a keď je skupinka ľudí pokope v rámci nejakého športu, tak je to super,“ prezradila minulý rok. Jej častým spoločníkom je mobilný telefón, ale voľný čas trávi aj sledovaním športových dokumentov. „Starting five, Tie Break alebo Quarterback,“ vymenovala.