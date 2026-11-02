Taký drahý nebol žiaden hráč Slovana. Kmotrík ho platí, expert tvrdí, že premárnil talent

Za žiadneho futbalistu v súčasnom kádri Slovana nezaplatil jeden klub toľko peňazí. V lete 2017 vykúpil Stoke City rakúskeho obrancu Kevina Wimmera z Tottenhamu Hotspur za dvadsať miliónov eur. Bola to suma, ktorá dodnes pripomína, aký veľký talent v ňom kedysi videli.
Wimmer mal našliapnuté na veľkú kariéru. Už ako 19-ročný prestúpil do nemeckého Kolína, o tri roky neskôr, v lete 2015, zamieril do slávneho Tottenhamu Hotspur. Anglický klub zaňho zaplatil šesť miliónov eur.
Do kádra si ho vybral renomovaný tréner Mauricio Pochettino. Tottenham podpísal s ľavonohým stopérom päťročnú zmluvu. V Premier League však napokon odohral iba pätnásť zápasov a jeho kariéra začala postupne stagnovať.
Napriek tomu si zahral v anglickej Premier League aj nemeckej Bundeslige. Pôsobil v Kolíne, Hannoveri či Rapide Viedeň a pripísal si aj štart na majstrovstvách Európy v roku 2016.
V utorok ho čaká osobitný večer. Vo štvrtom kole hlavnej fázy Ligy majstrov nastúpi (o 21.00 vysiela Nova Sport 5) v drese Slovana proti LASK Linz, klubu, v ktorom futbalovo vyrastal.
Z talentu vyťažil menej, než sa čakalo
„V Linzi som prakticky vyrastal, bol to môj prvý klub, poznám tam veľa hráčov, s ktorými som ešte hrával. Určite to budú špeciálne pocity, zvlášť tým, že hráme v Linzi, čiže príde moja rodina i priatelia. A rovnako aj pre fanúšikov to môže byť veľmi zaujímavý výjazd,“ vravel Wimmer krátko po žrebe Ligy majstrov.
Narodil sa vo Welse, ktorý leží približne tridsať kilometrov od Linzu. Od ôsmich rokov pôsobil vo Fußballakademie Linz a následne začal hrávať za LASK. V drese prvého tímu odohral 31 zápasov a strelil štyri góly.
V tom čase však klub prežíval náročné obdobie. LASK bol druholigový a Wimmer patril medzi niekoľko málo hráčov, ktorých dokázal speňažiť.
„Do prvého tímu LASK sa dostal v období, keď LASK ako druholigový klub prechádzal náročnou fázou. V tom čase patril aj medzi niekoľko málo významných hráčov, ktorých sa Linz dokázal speňažiť. Kevin sa vždy naplno stotožňoval s LASK-om, čo fanúšikovia oceňovali. Boli hrdí aj na to, keď sa mu podaril prestup do 1. FC Kolín,“ opisoval rakúsky novinár a expert na LASK Raphael Watzinger.
Wimmer ešte nemal ani dvadsať rokov, keď ho klub predal do Kolína. Odtiaľ sa o dva roky neskôr dostal až do Tottenhamu. Jeho rakúsky príbeh však sprevádza aj otázka, či napokon naplnil svoj potenciál.
Z Tottenhamu cez Stoke až do Slovana
„Wimmer má v Rakúsku povesť hráča, ktorý zo svojho talentu vyťažil príliš málo. Veď už v mladom veku pôsobil v Tottenhame,“ tvrdil pre Sportnet Georg Leblhuber z denníka Kronen Zeitung.
VIDEO: Kevin Wimmer s priateľkou Carolinou
Do Bratislavy prišiel v lete 2023. V Rapide Viedeň už o služby skúseného obrancu nemali záujem. Slovan získal hráča, ktorý poznal veľký futbal, pôsobil v prestížnych súťažiach a mal za sebou skúsenosti z anglického i nemeckého prostredia.
„Hral veľký futbal za Tottenham, Stoke City či Rapid. Každý v Rakúsku ho pozná. Je to inteligentný človek a chlapec, máme spoločné myšlienky. Keď hráte proti svojim, tak máte ešte vyššiu motiváciu,“ vravel na jeho adresu tréner Vladimír Weiss.
Bolo to na jeseň 2024, keď Slovan čelil v odvete play-off o osemfinále Konferenčnej ligy rakúskemu Sturmu Graz. Slovenský majster však oba zápasy prehral.
Wimmer už vtedy vedel, aké zvláštne môže byť nastúpiť proti tímu z domovskej krajiny. Keď Slovan naposledy čelil rakúskemu súperovi, kúpil svojim blízkym približne šesťdesiat vstupeniek.
„Kevin kúpil veľa lístkov, takže musí hrať,“ smial sa vtedy Weiss.
Slovan chce konečne bodovať
Tentoraz sa však situácia ešte viac približuje osobnému príbehu rakúskeho obrancu. Kým proti Sturmu hral v Bratislave, teraz nastúpi prakticky vo svojom rodisku. Šesťdesiat lístkov zrejme nebude stačiť.
Slovan má proti rakúskym klubom nepríjemnú európsku bilanciu. Vždy, keď na medzinárodnej scéne narazil na rakúskeho súpera, vypadol.
Teraz má ďalšiu príležitosť túto sériu zmeniť. Zároveň potrebuje výsledok, ktorý by mu pomohol prelomiť čakanie na prvé body v hlavnej fáze Ligy majstrov.
Doteraz v nej odohral jedenásť zápasov, z toho tri v aktuálnej sezóne, a stále márne čaká na prvý bod. LASK Linz by pritom mal byť z pohľadu papierových predpokladov najprijateľnejším súperom.
„Verím, že odtiaľ odídeme s tromi bodmi, určite sa o to pobijeme. Liga majstrov znie stále ako sen, prial by som si, aby sme dosiahli ešte viac a bodovali,“ želal si Wimmer.
Rakúsky obranca má v Bratislave svoje zázemie. Býva približne päť minút od Tehelného poľa, obľúbil si kaviarne v blízkosti Dunaja a má slovenskú priateľku.
Historický gól a boj o miesto v zostave
Jeho futbalová cesta pritom zahŕňala aj obdobie, keď patril medzi najlepšie platených hráčov v klube. Podľa portálu Salarysport.com zarábal v Stoke City približne 3,6 milióna eur ročne, čo predstavovalo okolo 300-tisíc eur mesačne. V Rapide Viedeň, svojej poslednej rakúskej zastávke pred príchodom do Slovana, mal údajne ročný príjem približne 830-tisíc eur.
Wimmer v Slovane strieda lepšie obdobia s horšími. Do klubových dejín sa však už zapísal. Je prvým strelcom belasých v hlavnej fáze Ligy majstrov, keď skóroval na pôde Celticu Glasgow.
Jeho pôsobenie v Bratislave pribrzdili aj zdravotné problémy. Ak je fit, nastupuje pravidelne, hoci tréner ho v zostave rotuje.
V tejto sezóne dostávala častejšie prednosť stopérska dvojica Markovič – Bajrič. V posledných dvoch súťažných zápasoch však už Wimmer nastúpil v základnej zostave.
Harry Kane bol skromný
Proti LASK-u tak môže dostať ďalšiu príležitosť nielen vrátiť sa na miesto, kde vyrastal, ale aj pomôcť Slovanu v zápase, ktorý môže byť pre jeho účinkovanie v Lige majstrov mimoriadne dôležitý.
Wimmer má za sebou aj skúsenosť zo spoločnej kabíny s jedným z najlepších útočníkov svojej generácie. V Tottenhame bol spoluhráčom Harryho Kanea, ktorý pred pár dňami získal Zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu sveta. Obaja majú 33 rokov.
Rakúšan na bývalého spoluhráča spomína s veľkým rešpektom. Nezaujala ho pritom iba jeho futbalová kvalita, ale aj pracovná morálka a správanie mimo ihriska.
„Najsilnejšie vo mne zarezonoval Harry Kane. Už v čase, keď som prišiel do Tottenhamu, bol hviezda. Mimo ihriska to však bol úplne normálny chalan, skromný, nikdy nie arogantný. Po tréningoch piloval už tak perfektnú streľbu a potom si pridal v telocvični. Je ojedinelé spoznať takéhoto futbalistu,“ opisoval Wimmer pre klubovú stránku Slovana.
Vegetarián, ktorého netrápi jedálniček
Wimmer má aj ďalšiu vlastnosť, ktorá môže mnohých fanúšikov prekvapiť. Je vegetarián a mäso ani ryby neje. Svoj stravovací režim si pochvaľuje a tvrdí, že sa vďaka nemu cíti lepšie.
„Nejem mäso ani ryby. Cítim sa vďaka tomu lepšie a držím si túto cestu. V mojom jedálničku sú vajíčka a v malej miere mlieko či syry. Partnerka je vegánka, takže to máme trochu podobné. Vegetariánom som však bol už predtým, ako sme sa stretli. Mnohých ľudí to prekvapí, často to musím vysvetľovať, no držím sa svojej cesty,“ dodal Rakúšan.
Ani bez mäsa nemá problém zabezpečiť telu dostatok bielkovín. Po tréningu si dáva proteínový nápoj a dbá na to, aby mal v jedálničku dostatok vhodných zdrojov proteínu.
„V strave mám veľa strukovín s vysokým obsahom bielkovín, napríklad šošovicu či cícer, výborným zdrojom proteínu je hummus. Pred spaním si dávam jogurt. Veľmi mi chutí arašidové maslo, ktoré má tiež veľa bielkovín, no tam treba opatrnosť, keďže je v ňom aj veľa tuku a kalórií. Ľudia, ktorí o výžive toľko nevedia, si myslia, že jem len šalát. Pritom je toľko ciest, ako mať pestrú a vyváženú stravu aj bez mäsa,“ dodal Wimmer.
Otec chcel z neho brankára
Futbalové smerovanie Kevina Wimmera ovplyvnila aj rodina. Jeho otec pôsobil v LASK-u ako tréner brankárov. V súčasnosti zastáva rovnakú funkciu v Riede, ktorý hrá druhú rakúsku ligu.
Práve vďaka nemu chcel byť Wimmer v detstve brankárom. Napokon sa však ukázalo, že jeho miesto je inde.
„Odmalička som chcel byť kvôli nemu brankárom, bol mojím idolom. Hneď sám zbadal, že lepšie mi to pôjde v poli. Spočiatku ma mrzelo, že nebudem chytať ako on, avšak rýchlo ma to prešlo (úsmev). Hneď mi bolo jasné, že lepší budem ako obranca než v bráne,“ dodal Wimmer.
Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo