Šampionát s Rusmi nepodporíme, varuje jeden zo sponzorov MS v hokeji

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) čelí veľkej výzve. Piatkové rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktoré umožňuje okamžitý návrat ruských reprezentačných tímov na turnaje organizované IIHF, vyvolalo množstvo reakcií.
V nedeľu prišiel s ostrým stanoviskom jeden z oficiálnych reklamných partnerov majstrovstiev sveta IIHF, česká stávková spoločnosť Tipsport.
Tá odmieta, aby sa jej logo akokoľvek objavilo pri potenciálnych zápasoch Rusov na májovom šampionáte.
"Stanovisko Tipsportu je od začiatku ruskej agresie jednoznačné: patríme k najväčším firemným podporovateľom Ukrajiny, nevypisujeme kurzy na KHL ani iné ruské a bieloruské súťaže a rozhodne sa nechystáme vypisovať ani kurzy na ruskú reprezentáciu.
Rovnako tak si nevieme predstaviť, že by počas zápasov s Ruskom na MS bola naša reklama, ani na ľade, ani v televíznych prenosoch," uviedol pre Hospodářske noviny hovorca spoločnosti Václav Sochor.
Tipsport je oficiálnym partnerom seniorských šampionátov v hokeji až do roku 2029.
„Rusko vraždí na Ukrajine, vedie hybridnú vojnu proti celému demokratickému svetu a súd umožní jeho hokejistom hrať na majstrovstvách sveta, zatiaľ čo ukrajinskí reprezentanti zomierajú pri obrane svojej vlasti pred ruskými agresormi. Putinov režim považuje hokej za výkladnú skriňu svojej propagandy a Kremeľ ho plne podporuje,“ uvádza sa v stanovisku Tipsportu.
Reklamní partneri už výrazne ovplyvnili hokejový šampionát v roku 2021. Pôvodne sa mal uskutočniť v Minsku a v Rige.
Po tom, čo bieloruský diktátor Alexander Lukašenko v krajine brutálne potlačil protesty organizované opozíciou, odmietli turnaj podporiť spoločnosti Škoda Auto, Liqui Moly a výrobca kozmetiky Nivea. IIHF, na čele ktorej stál v tom čase René Fasel, rozhodla celý turnaj usporiadať v Lotyšsku.
Šéf Nemeckého hokejového zväzu Frank H. Lutz v nedeľu povedal, že Nemecko musí zvážiť aj možnosť, že sa vzdá organizovania MS 2027.
Zatiaľ argumentoval financiami, pretože s účasťou ruského tímu by vysoko stúpli náklady na zaistenie bezpečnosti. „A my sa nemôžeme vystaviť ekonomickému riziku, ktoré už nedokážeme uniesť,“ zdôvodnil Lutz.
Podľa neho bude záležať na tom, kam bude nemecká vláda ochotná zájsť.
Rusi nehrajú na turnajoch organizovaných IIHF od jari 2022. Medzinárodná hokejová federácia ich vylúčila po vpáde ruskej armády na Ukrajinu. Prvý turnaj, na ktorom by sa ruskí hokejisti mohli po pauze zúčastniť, budú MS hráčov do 20 rokov na prelome decembra a januára v Kanade.
Zástupca kanadskej vlády, tajomník pre šport Adam van Koeverden, však cez uviedol, že Kanada je pripravená neudeliť ruským reprezentantom víza Argumentoval tým, že vláda odmieta účasť Rusov na akciách, ktoré dotuje štátnymi peniazmi. Zatiaľ však nie je jasné, či turnaj dostane od štátu finančnú podporu.
Situáciou sa bude v pondelok zaoberať Rada IIHF.