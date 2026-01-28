Súrodenci napokon pôjdu na olympiádu spolu. Sestra sľúbené lego stále nedostala

Sen tam bol od začiatku, tvrdia zhodne Hektor a Kira Kapustíkovci, ktorí súťažia v skokoch na lyžiach. Už keď sa zoznamovali s týmto netradičným športom, snívali o účasti na olympiáde.
Sen sa napokon splnil, obaja pocestujú na ZOH do Milána a Cortiny.
Posledný moment bol nečakaný
Kým Hektor Kapustík už mal kvalifikáciu istú dlhší čas, s Kirou to bolo zložitejšie. Najprv prišla správa, že aj ona by sa mala dostať na olympiádu, potom ďalšia, že napokon ostala pod čiarou a napokon tretia, že po realokácii miesteniek predsa len môže súťažiť pod piatimi kruhmi.
„Posledný moment bol nečakaný, dialo sa toho veľa. Isté, neisté… Ale nakoniec sa to potvrdilo a sme veľmi šťastní,“ vravel 18-ročný Hektor.
„Už som to pomaly akceptovala, že tam nejdem. Keď som sa dozvedela, že idem, tak som mala pocit, že sa mi splnil sen,“ doplnila 16-ročná Kira.
Obaja súrodenci sa zúčastnili na slávnostnom sľube u prezidenta pred odchodom do dejiska hier.
VIDEO: Kapustíková získala prvé body vo Svetovom pohári
Skoky nechcela ani vidieť
Cesta na olympiádu nebola ľahká. „Základ je tvrdá práca,“ myslia si súrodenci. Zažili aj momenty, keď to chceli vzdať.
„Musím sa priznať, že bola aj taká chvíľa. Už som mal dosť cestovania, a ani skoky neboli nič moc. Som veľmi rád, že mám takých kamarátov, akých mám a presvedčili ma, že ešte ma toho čaká veľa,“ prezradil Hektor.
Kira sa dokonca istý čas skokom vôbec nevenovala. „Keď som ešte len začínala, asi rok som skákala a potom som mala kvôli zraneniam dvojročnú prestávku. Nechcela som skoky ani vidieť,“ prezradila.
Prehovoril ju však sused a kamarát, nech sa pôjde pozrieť na tréning. „Zobrala som lyže a postavila som sa na mostík. Odvtedy sa skokom venujem naplno,“ vyhlásila.
Pre oboch je to prvá sezóna vo Svetovom pohári a obaja už v ňom získali aj prvé body.
Hektor skončil na 20. mieste v novembri v Zakopanom, Kira v januári obsadila v slovinskom Ljubne 17. a 24. miesto.
Nie je priestor na strach
Pohľad zo skokanského mostíka nie je nič pre slabé povahy. „Prvý raz som sa postavil na mostík pred trinástimi rokmi. Nemám veľa spomienok, ale pamätám si, že som sa bál,“ prezradil Hektor Kapustík.
„Skokan si na to musí zvyknúť a potom už to ide samo. Už sa nemôžem báť, lebo ak by som sa bál alebo sa zľakol vo vzduchu, mohlo by to byť nebezpečné. Tam už nie je priestor na strach,“ vysvetľoval.
Skokani sú vo vzduchu dlhé sekundy. „Nemôžu mi lietať myšlienky. Musím sa sústrediť na techniku, aj ako fúka a čo mám robiť,“ doplnil Hektor.
VIDEO: Kapustík premiérovo bodoval
Stále čaká na lego
Jeho sestra si úplné začiatky nepamätá, ale inú vec má v pamäti veľmi zreteľne. „Keď som sa prvýkrát púšťala malým mostíkom, Hektor mi hovoril, že ak sa pustím z najvyššej lavičky, tak mi kúpi lego. Doteraz som ho nedostala,“ skonštatovala a vyzývavo sa pozrela na svojho brata.
„Lebo si sa nepustila,“ odvetil jej brat.
„Pustila som sa. Takže tak,“ uzavrela debatu Kira.
„Pamätám si aj môj prvý rekord, šestnásť metrov,“ doplnila.
Na pretekoch je už menej nervózna, ako keď začínala. „Nervozita nie je veľmi dobrá. Minulý rok, keď som bola veľmi nervózna, tak som spravila dva kotrmelce. Ale nič sa mi nestalo, som tu,“ usmievala sa.
Tešia sa na jedlo i atmosféru
Kira Kapustíková bude na ZOH v akcii na strednom mostíku už v sobotu 7. februára, jej brat začína olympijské účinkovanie v pondelok 9. februára.
„Idem s cieľom spraviť svoj skok, aby bol technicky dobrý. Umiestnenie a diaľka skoku potom prídu samy,“ podčiarkol Hektor.
„Budeme sa snažiť podporiť sa navzájom,“ dodal.
Na otázku, na čo sa najviac tešia na olympiáde, neváhali ani sekundu s odpoveďou.
„Na jedlo,“ vykríkla Kira. „Na atmosféru,“ vravel Hektor. „Na kamarátov,“ skonštatovali potom spoločne.