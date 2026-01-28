Elitná osmička bez Realu či PSG. Pozrite si záverečnú tabuľku Ligy majstrov

Futbalisti Arsenalu sa stali víťazmi ligovej fázy Ligy majstrov. Po ôsmich kolách sú jediným stopercentným tímom v súťaži, keď nazbierali dokopy 24 bodov.
Londýnsky klub doplnia v najlepšej osmičke Bayern Mníchov, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabon a Manchester City.
Prekvapivo v nej chýba Real Madrid, ktorý nezvládol posledný zápas na pôde Benficy a prehral 2:4. Absentuje v nej aj obhajca trofeje Paríž St. Germain.
V Lige majstrov končí Lobotkov Neapol po prehre 2:3 s Chelsea, postúpiť medzi TOP 24 taktiež nedokázalo španielske Bilbao či holandský PSV Eindhoven.
Pozrite si tabuľku ligovej fázy Ligy majstrov po poslednom 8. hracom kole.