Nemeckému šprintérovi hrozí tvrdý trest. Môže prísť o dva národné tituly

Nemecká antidopingová agentúra (NADA) odporúča štvorročný dištanc pre 25-ročného šprintéra Owena Ansaha pre možné porušenie antidopingových pravidiel.
Reprezentant Nemecka, ktorý figuruje v nominácii na augustové majstrovstvá Európy, sa odmietol podrobiť dopingovej kontrole.
Z pohľadu NADA porušil Ansah antidopingové pravidlá Nemeckého atletického zväzu (DLV).
Podľa agentúry DPA mieril reprezentant Nemecka v júli na podujatie Diamantovej ligy v Monaku, keď prišiel antidopingový pracovník mimo časového harmonogramu určeného na testovanie.
Ansah dodal, že následne sa dvakrát v krátkom časovom slede podrobil antidopingovej kontrole.
NADA uviedla, že v prípade prijatia jej návrhu by pozastavila činnosť na obdobie troch rokov.
Tiež navrhla anulovanie všetkých výsledkov od 9. júla, čím by prišiel Ansah o dva národné tituly na 100 a 200 m vzdialenosti.