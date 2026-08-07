    Nemeckému šprintérovi hrozí tvrdý trest. Môže prísť o dva národné tituly

    Owen Ansah
    Owen Ansah (Autor: Track & Field Gazette)
    TASR|7. aug 2026 o 14:35
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    Figuruje v nominácii na augustové majstrovstvá Európy.

    Nemecká antidopingová agentúra (NADA) odporúča štvorročný dištanc pre 25-ročného šprintéra Owena Ansaha pre možné porušenie antidopingových pravidiel.

    Reprezentant Nemecka, ktorý figuruje v nominácii na augustové majstrovstvá Európy, sa odmietol podrobiť dopingovej kontrole.

    Z pohľadu NADA porušil Ansah antidopingové pravidlá Nemeckého atletického zväzu (DLV).

    Podľa agentúry DPA mieril reprezentant Nemecka v júli na podujatie Diamantovej ligy v Monaku, keď prišiel antidopingový pracovník mimo časového harmonogramu určeného na testovanie.

    Ansah dodal, že následne sa dvakrát v krátkom časovom slede podrobil antidopingovej kontrole.

    NADA uviedla, že v prípade prijatia jej návrhu by pozastavila činnosť na obdobie troch rokov.

    Tiež navrhla anulovanie všetkých výsledkov od 9. júla, čím by prišiel Ansah o dva národné tituly na 100 a 200 m vzdialenosti.

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