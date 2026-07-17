ONLINE: 13. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

Cyklisti dnes absolvujú 13. etapu Tour de France 2026 z Dole do Belfortu na kopcovitej trati dlhej 205,8 kilometra.
Ide o jedinú etapu v tohtoročnom itinerári, ktorá prekročí dve stovky kilometrov. Podľa riaditeľa pretekov Christiana Prudhommea môže atypický profil trate nahrávať úniku.
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ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 13. etapa dnes (cyklistika, výsledky, piatok, NAŽIVO)
Tour de France 2026
17.07.2026 o 13:20
13. etapa: Dole – Belfort
Plánovaný
Prenos
Pořadí Tour de France po 11. etapě (žlutý trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 43:04:01
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike +3:36
3. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:06
4. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +4:22
5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +4:35
6. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:44
7. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +5:08
8. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +5:45
9. Lenny Martínez (FRA) Bahrain Victorious +6:34
10. Tom Pidcock (GBR) Pinarello Q36.5 +11:49
...
32. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +53:19
126. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +2:28:43
158. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:50:26
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 43:04:01
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike +3:36
3. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:06
4. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +4:22
5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +4:35
6. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:44
7. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +5:08
8. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +5:45
9. Lenny Martínez (FRA) Bahrain Victorious +6:34
10. Tom Pidcock (GBR) Pinarello Q36.5 +11:49
...
32. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +53:19
126. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +2:28:43
158. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:50:26
Pořadí týmů:
1. Lidl – Trek 129:12:10
2. UAE Emirates – XRG +24:46
3. Visma | Lease a Bike +40:08
4. Red Bull – BORA – hansgrohe +44:56
5. Decathlon CMA CGM +1:07:14
1. Lidl – Trek 129:12:10
2. UAE Emirates – XRG +24:46
3. Visma | Lease a Bike +40:08
4. Red Bull – BORA – hansgrohe +44:56
5. Decathlon CMA CGM +1:07:14
Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):
1. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek 43:08:23
2. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +13
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +46
4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious +2:12
5. Davide Piganzoli (ITA) Visma-Lease a Bike +9:16
...
9. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +48:57
36. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:46:04
1. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek 43:08:23
2. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +13
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +46
4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious +2:12
5. Davide Piganzoli (ITA) Visma-Lease a Bike +9:16
...
9. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +48:57
36. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:46:04
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 42
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 27
3. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost 19
4. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 18
5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM 18
...
21. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 4
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 42
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 27
3. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost 19
4. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 18
5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM 18
...
21. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 4
Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 357
2. Biniam Girmay (ERI) NSN 317
3. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 311
4. Tim Merlier (BEL) Soudal Quick-Step 307
5. Max Kanter (GER) XDS Astana 239
...
25. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 52
28. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
37. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 30
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 357
2. Biniam Girmay (ERI) NSN 317
3. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 311
4. Tim Merlier (BEL) Soudal Quick-Step 307
5. Max Kanter (GER) XDS Astana 239
...
25. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 52
28. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
37. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 30
Peloton Tour de France absolvuje v pátek nejdelší etapu letošního ročníku. Trasa z Dole do Belfortu měří 205,8 kilometru a většina rozhodujících okamžiků se odehraje až v závěrečné padesátce. Jezdce čeká Col des Croix a především výstup na Ballon d’Alsace, jehož vrchol leží necelých třicet kilometrů před cílem.
Úvodní část třinácté etapy nebude profilově příliš náročná. Peloton se bude dlouho pohybovat po rovinatých a mírně zvlněných silnicích, takže zde dostane šanci vytvořit se početnější únik. Na trase je připravena rychlostní prémie v Mélisey, do níž závodníci dorazí ještě před hlavními kopci dne. Celkem etapa nabídne přibližně 2400 výškových metrů.
Závod začne výrazně přitvrzovat přibližně padesát kilometrů před cílem. První prověrkou bude Col des Croix, stoupání třetí kategorie dlouhé 5,2 kilometru s průměrným převýšením 4,8 procenta. Samo o sobě patrně nerozhodne, může však rozdělit únik a připravit půdu pro útoky před následujícím Ballon d’Alsace.
Hlavní kopec dne měří 8,8 kilometru a v průměru dosahuje 6,9 procenta. Ballon d’Alsace je zařazen do první kategorie a jeho vrchol se nachází 29,9 kilometru před cílem. Pro čistokrevné sprintery půjde o velmi těžkou překážku. Naopak vrchaři a odolní klasikáři mohou právě zde zkusit setřást soupeře a vybudovat si náskok před dlouhým sjezdem do Belfortu.
Úvodní část třinácté etapy nebude profilově příliš náročná. Peloton se bude dlouho pohybovat po rovinatých a mírně zvlněných silnicích, takže zde dostane šanci vytvořit se početnější únik. Na trase je připravena rychlostní prémie v Mélisey, do níž závodníci dorazí ještě před hlavními kopci dne. Celkem etapa nabídne přibližně 2400 výškových metrů.
Závod začne výrazně přitvrzovat přibližně padesát kilometrů před cílem. První prověrkou bude Col des Croix, stoupání třetí kategorie dlouhé 5,2 kilometru s průměrným převýšením 4,8 procenta. Samo o sobě patrně nerozhodne, může však rozdělit únik a připravit půdu pro útoky před následujícím Ballon d’Alsace.
Hlavní kopec dne měří 8,8 kilometru a v průměru dosahuje 6,9 procenta. Ballon d’Alsace je zařazen do první kategorie a jeho vrchol se nachází 29,9 kilometru před cílem. Pro čistokrevné sprintery půjde o velmi těžkou překážku. Naopak vrchaři a odolní klasikáři mohou právě zde zkusit setřást soupeře a vybudovat si náskok před dlouhým sjezdem do Belfortu.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:20.