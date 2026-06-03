Míting PTS privíta kompletnú slovenskú elitu. Šéftrénera teší, že sila tímu stúpa

Míting Tipos PTS v Banskej Bystrici bude opäť vrchol domácej atletickej sezóny. Na Štiavničkách by sa v utorok 21. júla mala predstaviť kompletná domáca elita, ktorá si pomeria sily so silnou zahraničnou konkurenciou.
V poradí 61. ročník podujatia bude mať opäť strieborný štatút.
Organizátori mítingu v stredu informovali o spustení procesu predaja vstupeniek. Ceny sa oproti minulému roku nezmenili, na hlavnú tribúnu sa bude dať dostať za 10 eur, na ovál už za 6.
„Jubilejný 60. ročník PTS sa nám vydaril. Pokúsime sa na neho nadviazať. Prišlo 4500 divákov, čo je najviac v novodobej histórii.
Pre tento rok máme pripravených 15 disciplín, z toho osem v mužskej kategórii, sedem v ženskej. Vidíme veľký záujem o štart zo strany našich pretekárov a ja sa veľmi teším, že po halovej sezóne vyzerajú veľmi dobre.
Vrcholom sezóny budú ME v Birminghame, ale som rád, že sa darí aj mládežníckej atletike. Máme už 18 limitárov na ME do 18 rokov, ktoré budú v talianskom Rieti a taktiež 18 limitárov na MS juniorov v americkom Eugene.
To sú počty, ktoré sme doteraz nemávali. Vidieť, že dokážeme profitovať z nášho projektu, ktorý sme mali smerom k ME do 18 rokov v Banskej Bystrici, ale celkovo je aj vidieť kvalitnú systémovú prácu našich trénerov mládeže,“ uviedol prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ).
Sila družstva stúpa
Šéftrénera slovenskej reprezentácie Libora Charfreitaga taktiež teší, že sila národného družstva stúpa.
VIDEO: Libor Charfreitag
„Momentálne nemáme informáciu, že by niekto z našich najlepších PTS-ku vynechával, alebo sa nedajbože na nej pre zranenie nemohol zúčastniť. Veríme, že sa tam naša reprezentácia ukáže v najsilnejšom zložení.
Zoznam disciplín viac-menej kopíruje program z minulých rokov. Robíme to cielene, aby naši atléti mali možnosť súťažiť aj na domácej pôde s najlepšími a okrem porovnávania sa s kvalitnou konkurenciou mohli aj získať body do renkingu.
Naši diváci sa môžu tešiť na Emmu Zapletalovú, Gabiku Gajanovú, Viktóriu Forsterovú a sme radi, že konečne budeme mať aj viac zástupcov z technických disciplín. Oštepár Jakub Kubínec prekonal limit do Birminghamu a je už istý účastník majstrovstiev Európy.“
Kubínec je sklamaný
Kubínec si v máji na mítingu v Martine zlepšil osobný rekord na 83,49 m a vďaka tomu dostal aj premiérovo pozvánku na míting najprestížnejšieho atletického seriálu Diamantovú ligu.
V Rabate sa mu nezadarilo a nepripísal si platný pokus. „Som sklamaný, no beriem to ako veľkú skúsenosť to budúcich štartov. Iba tým, že som sa tam dostal, však bolo pre mňa neskutočné. Svoje idoly som stretol naživo, na to sa nedá pripraviť.
Môj prvý pokus v súťaži bol nechcený prešľap, ak by som sa udržal pred čiarou, bol by to pokus do prvej šestky a preteky by sa vyvíjali možno inak. Verím, že to bol iba ďalší krok na mojej ceste, aby som bol úspešný.
Moje zlepšenie neprišlo z ničoho, tréningu naznačovali, že by k tomu mohlo prísť. Prispelo k nemu najmä fakt, že v príprave som bol takmer stále zdravý, čo bol v minulosti pre mňa problém. Verím, že moje výkony budú aj naďalej začínať osmičkou.
Na štart na PTS sa teším, Banská Bystrica je v podstate môj domov. Minulý rok som tam pre zranenie nemohol štartovať, čo mi trhalo srdce,“ prezradil Kubínec.
Teší sa aj Forster
Na štart v Banskej Bystrici sa teší aj šprintérka Viktória Forster, ktorá musela pre zranenie predčasne ukončiť halovú sezónu, no aktuálne je už opäť v súťažnom dianí.
„Keď sa spomenie PTS-ka, je to pre mňa strašne silný moment. Pretože je to na domácej pôde, je to naše slovenské podujatie, ktoré je naozaj kvalitné.
Minulý rok diváci vytvorili neskutočnú atmosféru. Myslím si, že ak by slovenskí atléti necítili tú podporu, nedokázali by zo seba dostať aj to posledné, čo sa mne osobne podarilo.
Na PTS-ku spomínam iba v tom najlepšom a vždy sa na toto podujatie veľmi teším, určite to nebude inak ani tento rok.“