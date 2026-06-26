Horúčavy v Paríži preťažili záchranné zložky. Diamantová liga pokračuje podľa plánu

Víkendové podujatie Diamantovej ligy v Paríži sa uskutoční podľa pôvodného plánu a to aj napriek historickej vlne horúčav, ktoré zasiahli Francúzsko.
Organizátori mítingu DL informovali, že vysoké teploty preťažili záchranné zložky, no aj napriek snahe parížskej polície o zrušenie podujatia sa akcia riadne uskutoční.
Francúzska atletická federácia (FFA) potvrdila, že sa bude konať v nedeľu na štadióne Charlety so súhlasom policajnej prefektúry.
Tá informovala, že v reakcii na mimoriadne horúčavy, ktoré postihujú Paríž od 21. júna, požiadala organizátorov mítingu a ďalších podujatí naplánovaných na tento víkend vrátane hudobného festivalu a pochodu Pride o zrušenie.
Prefektúra uviedla, že bude nútená vyhovieť nariadeniu, ak s tým dobrovoľne nesúhlasia, pretože záchranné zložky musia sústrediť svoje úsilie na ochranu najzraniteľnejších ľudí.
FFA, ktorá organizuje podujatie, uviedla, že sa bude konať v „prispôsobenom formáte navrhnutom tak, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých účastníkov“.
Uskutočnia sa iba súťaže s účasťou profesionálnych športovcov, pričom všetky ostatné aktivity budú zrušené.
„Francúzska atletická federácia od začiatku extrémnych horúčav pozorne sleduje situáciu v neustálej koordinácii s vládnymi orgánmi.
Bezpečnosť športovcov, trénerov, dobrovoľníkov, funkcionárov, divákov a všetkých zúčastnených zamestnancov zostáva našou najvyššou prioritou,“ uviedla FFA.
Medzi opatreniami zavedenými na zmiernenie účinkov horúčav FFA uviedla odloženie otvorenia brán štadióna pre verejnosť, posilnenie zdravotníckych a záchranných služieb a zabezpečenie ďalších staníc s pitnou vodou a tieňovaných plôch.
Priemerná teplota, ktorú vo štvrtok namerala meteorologická agentúra Meteo France, opäť dosiahla 30 stupňov Celzia, čím sa vyrovnala rekordu za najteplejší deň v krajine.
Na mítingu majú štartovať hviezdy ako Noah Lyles, Femke Bolová či Armand Duplantis.
Emma Zapletalová sa v Paríži nepredstaví, keďže preteky na 400 m prekážok nie sú na programe. Dvadsaťšesťročná Slovenka triumfovala na všetkých štyroch mítingoch DL, na ktorých v tejto sezóne štartovala.