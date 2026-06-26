    Horúčavy v Paríži preťažili záchranné zložky. Diamantová liga pokračuje podľa plánu

    Lamecha Girma z Etiópie súťaží v behu na 3000 metrov cez prekážky mužov počas atletického mítingu Diamantovej ligy v Paríži.
    Lamecha Girma z Etiópie súťaží v behu na 3000 metrov cez prekážky mužov počas atletického mítingu Diamantovej ligy v Paríži. (Autor: TASR/AP)
    TASR|26. jún 2026 o 18:46
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    Napriek snahe parížskej polície o zrušenie podujatia sa akcia uskutoční.

    Víkendové podujatie Diamantovej ligy v Paríži sa uskutoční podľa pôvodného plánu a to aj napriek historickej vlne horúčav, ktoré zasiahli Francúzsko.

    Organizátori mítingu DL informovali, že vysoké teploty preťažili záchranné zložky, no aj napriek snahe parížskej polície o zrušenie podujatia sa akcia riadne uskutoční.

    Francúzska atletická federácia (FFA) potvrdila, že sa bude konať v nedeľu na štadióne Charlety so súhlasom policajnej prefektúry.

    Tá informovala, že v reakcii na mimoriadne horúčavy, ktoré postihujú Paríž od 21. júna, požiadala organizátorov mítingu a ďalších podujatí naplánovaných na tento víkend vrátane hudobného festivalu a pochodu Pride o zrušenie.

    Prefektúra uviedla, že bude nútená vyhovieť nariadeniu, ak s tým dobrovoľne nesúhlasia, pretože záchranné zložky musia sústrediť svoje úsilie na ochranu najzraniteľnejších ľudí.

    FFA, ktorá organizuje podujatie, uviedla, že sa bude konať v „prispôsobenom formáte navrhnutom tak, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých účastníkov“.

    Uskutočnia sa iba súťaže s účasťou profesionálnych športovcov, pričom všetky ostatné aktivity budú zrušené.

    „Francúzska atletická federácia od začiatku extrémnych horúčav pozorne sleduje situáciu v neustálej koordinácii s vládnymi orgánmi.

    Bezpečnosť športovcov, trénerov, dobrovoľníkov, funkcionárov, divákov a všetkých zúčastnených zamestnancov zostáva našou najvyššou prioritou,“ uviedla FFA.

    Medzi opatreniami zavedenými na zmiernenie účinkov horúčav FFA uviedla odloženie otvorenia brán štadióna pre verejnosť, posilnenie zdravotníckych a záchranných služieb a zabezpečenie ďalších staníc s pitnou vodou a tieňovaných plôch.

    Priemerná teplota, ktorú vo štvrtok namerala meteorologická agentúra Meteo France, opäť dosiahla 30 stupňov Celzia, čím sa vyrovnala rekordu za najteplejší deň v krajine.

    Na mítingu majú štartovať hviezdy ako Noah Lyles, Femke Bolová či Armand Duplantis.

    Emma Zapletalová sa v Paríži nepredstaví, keďže preteky na 400 m prekážok nie sú na programe. Dvadsaťšesťročná Slovenka triumfovala na všetkých štyroch mítingoch DL, na ktorých v tejto sezóne štartovala.

    Atletika

    Atletika

      Lamecha Girma z Etiópie súťaží v behu na 3000 metrov cez prekážky mužov počas atletického mítingu Diamantovej ligy v Paríži.
      Lamecha Girma z Etiópie súťaží v behu na 3000 metrov cez prekážky mužov počas atletického mítingu Diamantovej ligy v Paríži.
      Horúčavy v Paríži preťažili záchranné zložky. Diamantová liga pokračuje podľa plánu
      dnes 18:46
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