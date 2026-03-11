ONLINE: Ottawa Senators - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Ottawa Senators - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Ottawa Senators - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|11. mar 2026 o 20:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Ottawa Senators - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov Montreal Canadiens a Toronto Maple Leafs dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.

V drese domácich sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Ottawa Senators - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
12.03.2026 o 00:30
Ottawa
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:30. Dnes večer budeme sledovať zápas NHL medzi Ottawa Senators a Montreal Canadiens. V drese Montrealu sa objaví slovenský reprezentant Juraj Slafkovský. V bráne by sa mohol predstaviť český brankár Jakub Dobeš.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Ottawa Senators - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Ottawa Senators - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: Ottawa Senators - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)
dnes 20:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»ONLINE: Ottawa Senators - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)