VIDEO: Hetrikový hrdina rozhodol šláger. Obhajca uspel a nórska rozprávka pokračuje

Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v stredajšom šlágri osemfinálového programu Ligy majstrov nad Manchestrom City jednoznačne 3:0. Hetrikom v prvom polčase zariadil triumf španielskeho klubu Federico Valverde.
Nórsky FK Bodö/Glimt sa postaral o ďalšie prekvapenie, keď si rovnakým výsledkom poradil doma so Sportingom Lisabon.
Trojgólový náskok si v prvom zápase vybudoval aj obhajca trofeje Paríž St. Germain, ktorý zdolal FC Chelsea 5:2.
Real mal proti City, s ktorým sa pravidelne stretáva vo vyraďovacej fáze LM, od úvodu navrch. V 9. minúte Vinicius šikovne prestrčil loptu v pokutovom území na Brahima Diaza, jeho strelu dokázal Gianluigi Donnarumma vytlačiť na rohový kop.
Potom už prišli veľké chvíle Valverdeho. Najprv ho v 20. minúte našiel dlhým výkopom Thibault Courtois, uruguajský reprezentant si skvele prevzal loptu, obhodil si ju okolo vybehnutého Donnarummu a z ostrého uhla trafil odkrytú bránu - 1:0.
Ten istý hráč skóroval aj o sedem minút neskôr, keď si ho našla zrazená prihrávka Viniciusa a strelou do protipohybu brankára zvýšil na 2:0.
Ešte pred prestávkou skompletizoval Valverde hetrik, keď sa po presnom centri pohral s Marcom Guehim a popri Donnarummovi poslal loptu tretíkrát do siete.
VIDEO: Hetrik Valverdeho
„Biely balet“ pokračoval v koncerte aj po zmene strán, prudký pokus Diaza dokázal brankár „Citizens“ vyraziť len s veľkou námahou.
O pár momentov neskôr Donnarumma fauloval v pokutovom území rozbehnutého Viniciusa, napravil to pri nariadenej penalte, keď pokus Brazílčana vystihol.
VIDEO: Vinicius Junior nepremenil penaltu
Hostia častejšie držali loptu a dokázali s ňou v strede podľa kombinovať, ale vpredu neboli veľmi nebezpeční. Až v 76. minúte po obrovskej chybe Thiaga Pitarchu mohol znížiť Nico O'Reilly, Courtois vyrazil jeho strelu na rohový kop.
Skóre sa už nezmenilo, Real tak odplatil súperovi decembrovú prehru 1:2 z ligovej fázy a vytvoril si výbornú východiskovú pozíciu pred odvetou.
Parížania sa proti Chelsea ujali vedenia v 10. minúte, keď Bradley Barcola po priklepnutí od Joaa Nevesa napálil loptu do pravého horného rohu brány.
VIDEO: Nádherný gól Barcolu na 1:0
V 28. minúte vyrovnal Malo Gusto, následne prinavrátil domácim vedenie Ousmane Dembele. „The Blues“ dokázali druhýkrát zmazať tesné manko v 57. minúte zásluhou Enza Fernandeza, ktorý profitoval z individuálnej akcie Pedra Neta.
Záver duelu však hostia absolútne nezvládli. Francúzsky majster dokázal tretíkrát prekonať Filipa Jörgensena v 74. minúte, po zlej rozohrávke dánskeho brankára ho preloboval Vitinha.
VIDEO: Vitinha potrestal chybu brankára
Chelsea už na tento gól nedokázala odpovedať, naopak v závere striedajúci Chviča Kvaracchelija dvoma presnými zásahmi spečatil na 5:2 pre PSG.
Zápas v Bodö rozhodovali slovenskí rozhodcovia. Ako hlavný viedol duel Ivan Kružliak, na čiarach mu asistovali Branislav Hancko s Jánom Pozorom a štvrtým arbitrom bol Michal Očenáš. Nórsky zástupca naznačil, že jeho rozprávkový príbeh sa nemusí skončiť v osemfinále.
Už v prvom polčase si vytvoril dvojgólový náskok po zásahu Sondreho Feta z jedenástky a zakončení Oleho Didrika Blomberga.
Vysokú efektivitu potvrdil v 71. minúte, keď Kasper Högh preukázal dôraz v päťke, upratal prudkú prihrávku od Jensa Pettera Haugeho do brány a upravil na konečných 3:0.
Odvety sú na programe v utorok 17. marca.
Liga majstrov - prvé zápasy osemfinále
FK Bodö/Glimt - Sporting Lisabon 3:0 (2:0)
Góly: 33. Fet (z 11 m), 45.+1 Blomberg, 71. Högh.
Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Pozor (všetci SR)
Paríž Saint-Germain - FC Chelsea 5:2 (2:1)
Góly: 86. a 90.+4 Kvaracchelija, 10. Barcola, 40. Dembele, 74. Vitinha - 28. Gusto, 57. Fernandez
Real Madrid - Manchester City 3:0 (3:0)
Góly: 20., 27. a 42. Valverde
Bayer Leverkusen - FC Arsenal 1:1 (0:0)
Góly: 46. Andrich - 89. Havertz (z 11 m)