Nemka počas ruskej hymny odvrátila pohľad. Češka sa odmietla pripojiť na fotografovanie

Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) sa zaoberá protestom nemeckých reprezentantiek počas ceremoniálu odovzdávania medailí za utorkový šprint zrakovo postihnutých lyžiarok, ktorý vyhrala Ruska Anastasija Bagijanová.
Strieborná Linn Kazmaierová spolu so sprievodcom počas hymny odvrátili pohľad a na hlavách si ponechali čiapky.
Podobný prístup zaujali v stredu pri vyhlasovaní desiatky, ktorú opäť vyhrala Bagijanová, aj strieborná česká reprezentantka Simona Bubeníčková.
So sprievodcom Davidom Šrůtkem sa k Ruske odmietli pripojiť na spoločné fotografovanie medailistov na pódiu, napísal portál Deník.cz.
„Čo sa týka Nemecka, o celej situácii vieme, zhromažďujeme dôkazy a analyzujeme ich,“ povedal v stredu k protestom na pódiu hovorca IPC Craig Spence. Rusko na paralympiáde v Taliansku reprezentuje šesť športovcov a zatiaľ získalo šesť medailí vrátane štyroch zlatých.
VIDEO: Reakcia nemeckých reprezentantov počas ruskej hymny
S ruskou víťazkou sa v stredu odmietla vyfotografovať aj bronzová Nemka Leonie Maria Walterová, na rozdiel od Kazmaierovej si však tentoraz počas hymny čiapku zložila.
„Áno, jednoducho sme sa tak rozhodli. Rovnako ako Nemci,“ povedal portálu Deník.cz k bojkotu spoločného fotografovania Šrůtek.
„Nejde o ruských športovcov. Pre mnohých z nich je to teraz tiež ťažké, ale jednoducho si nemyslím, že je správne, že IPC rozhodlo, že Rusko tu môže súťažiť pod vlastnou vlajkou, s vlastnou hymnou, zatiaľ čo Ukrajinci sú tu tiež.
Chceli sme im prejaviť solidaritu,“ povedal sprievodca Kazmaierovej Florian Baumann televízii ZDF.
Ruskí a bieloruskí športovci sa podľa rozhodnutia IPC môžu prvýkrát od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roku 2022 zúčastniť hier pod vlastnou vlajkou a v prípade víťazstva im hrá štátna hymna.
Mnohé národné paralympijské výbory vrátane českého a nemeckého proti tomu protestovali a výpravy oboch krajín patrili medzi tie, ktoré bojkotovali slávnostné otvorenie vo Verone.