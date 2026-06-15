Drží svetový rekord, patrí k najlepším atlétom histórie. Legendárny Železný oslavuje jubileum

Legendárny český oštepár Jan Železný sa v utorok 16. júna dožíva 60. narodenín. K oštepu mal odmalička blízko, tejto disciplíne sa venovala jeho matka aj starší brat Petr.
Budúceho šampióna už od narodenia sprevádzali zdravotné problémy, ktoré sa mu nevyhli ani počas úspešnej športovej kariéry.
Narodil sa v siedmom mesiaci s nízkou pôrodnou hmotnosťou a neprirodzene vytočeným ľavým chodidlom.
Detstvo sprevádzané rôznymi zdravotnými ťažkosťami ho však naučilo prekonávať prekážky, čo ho neskôr vynieslo na oštepársky trón.
„Pokiaľ ide o zdravotné hľadisko, hod oštepom je najhoršia disciplína. Ide tu o niekoľko pohybov proti sebe.
Oštepári hádžu s rôzne postavenými nohami, nútia telo k neprirodzeným rotáciám. Preto nás trápi chrbát, slabiny, lakte a kolená. Je to šport proti prírode,“ aj takto sa o svojej atletickej disciplíne vyjadroval rodák z Mladej Boleslavi.
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Začal s hádzanou a hokejom
K atletike sa Železný paradoxne dostal cez hádzanú a hokej, ale svoje vrhačské kvality prezentoval pri hode kriketovou loptičkou, ktorú dokázal poslať do vzdialenosti 80 metrov.
Hod oštepom sa mu stal určujúcim počas vojenskej služby v Dukle Banská Bystrica, kde pod vedením trénera Jaroslava Halvu začal rýchlo výkonnostne rásť.
V roku 1987 na majstrovstvách Československa v Nitre dosiahol svoj prvý svetový rekord - 87,66 metra. A v tom istom roku sa dočkal aj prvej medaily z majstrovstiev sveta v Ríme, ktorá mala bronzový lesk.
O rok neskôr na svojej prvej olympiáde v juhokórejskom Soule získal striebro. Po tomto úspechu sa začali Železného zdravotné problémy.
Lekárske vyšetrenia ukázali poškodenie dvoch stavcov, presne v miestach, kde chrbtica podstupuje pri hode oštepom najväčšiu záťaž.
Aj napriek týmto problémom sa dokázal vrátiť na oštepárske výslnie, keď v roku 1990 na mítingu Zlatej ligy v Osle dosiahol ďalší svetový rekord 89,66 metra.
Svetový atlét roka, drží svetový rekord
Na olympiáde v Barcelone v roku 1992 získal zlato. V nemeckom meste Jena v roku 1996 na Mítingu EAA poslal oštep do vzdialenosti 98,48 metra, čo je doposiaľ neprekonaný svetový rekord.
Zlato vybojoval aj na OH 1996 v Atlante a OH 2000 v Sydney, kde vytvoril olympijský rekord 90,17 metra. V roku 2001 na majstrovstvách sveta v Edmontone získal ďalšie zlato hodom 92,80 metra.
Posledným medailovým vystúpením Železného boli majstrovstvá Európy vo švédskom Göteborgu v roku 2006), kde získal bronz.
S aktívnou kariérou sa definitívne rozlúčil v septembri 2006 na exhibičnom mítingu v Mladej Boleslavi.
V roku 2000 Železného vyhlásili za najlepšieho svetového atléta roka a v rokoch 1996 a 2000 bol najlepším atlétom Európy.
Je členom Českého olympijského výboru (ČOV) a v rokoch 2004 až 2012 bol členom Medzinárodného olympijského výboru (MOV).
V roku 2011 získal v Česku titul Tréner roka. Medzi jeho zverencov patrila dvojnásobná olympijská víťazka Barbora Špotáková.