Darček pred 75. narodeninami? Slovenka chce bežať 500. maratón

TLMAČE. Najčastejšia slovenská maratónkyňa má v pláne zdolať "päťstovku" v apríli budúceho roku, teda mesiac pred dovŕšením svojich 75. rokov. Eva Seidlová by svoj 500. maratón rada odbehla v Bratislave.

"V apríli, keď bude ČSOB maratón, by som ho chcela stihnúť ako 500. maratón. Je to tvrdý termín, ale zvládnuteľný je. Nie sú to len oficiálne maratóny, ktoré robíme, ale musia byť schválené bežeckou komunitou – tzv. hamburgy.

Musí to byť úradne zmeraná trať a minimálne traja maratónci ju musia odbehnúť. Takže aj tam mám železnú rezervu keby niečo.