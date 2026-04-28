Nečakaný comeback. Legendárna americká atlétka hlási návrat v štyridsiatke

Allyson Felixová
Allyson Felixová
ČTK|28. apr 2026 o 08:32
Je matkou sedemročnej dcéry a dvojročného syna.

Bývalá hviezdna šprintérka Allyson Felixová sa chystá v budúcom roku vrátiť na atletickú dráhu s vidinou štartu na olympiáde v domovskom Los Angeles v nasledujúcej sezóne 2028.

40-ročná jedenásťnásobná medailistka z hier pod piatimi kruhmi o plánovanom comebacku povedala magazínu Time.

"Viete, v tomto veku by som asi mala zostať doma a starať sa o svoje deti. Ale prečo nie? Poďme to všetko prevrátiť hore nohami. Ideme do toho," povedala Felixová, matka sedemročnej dcéry a dvojročného syna.

S trénerom Bobom Kerseom plánujú naplno začať s prípravou v októbri, v roku 2027 sa chce vrátiť k pretekom.

"Viem, že mám štyridsať a už nie som na vrchole kariéry. V tom si nerobím ilúzie. Ale viem presne, čo chcem a čo môžem dosiahnuť. A dúfam, že to tak tiež bude vnímané, "povedala.

Felixová je so siedmimi zlatými medailami, tromi striebrami a jedným bronzom najúspešnejšou atlétkou v olympijskej histórii. Má tiež dvadsať cenných kovov z MS (14-3-3).

Jej doménou boli trate 200 a 400 metrov. Kariéru ukončila v roku 2022.

Atletika

    Allyson Felixová
    Nečakaný comeback. Legendárna americká atlétka hlási návrat v štyridsiatke
    dnes 08:32
