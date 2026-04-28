Nečakaný comeback. Legendárna americká atlétka hlási návrat v štyridsiatke

Bývalá hviezdna šprintérka Allyson Felixová sa chystá v budúcom roku vrátiť na atletickú dráhu s vidinou štartu na olympiáde v domovskom Los Angeles v nasledujúcej sezóne 2028.
40-ročná jedenásťnásobná medailistka z hier pod piatimi kruhmi o plánovanom comebacku povedala magazínu Time.
"Viete, v tomto veku by som asi mala zostať doma a starať sa o svoje deti. Ale prečo nie? Poďme to všetko prevrátiť hore nohami. Ideme do toho," povedala Felixová, matka sedemročnej dcéry a dvojročného syna.
S trénerom Bobom Kerseom plánujú naplno začať s prípravou v októbri, v roku 2027 sa chce vrátiť k pretekom.
"Viem, že mám štyridsať a už nie som na vrchole kariéry. V tom si nerobím ilúzie. Ale viem presne, čo chcem a čo môžem dosiahnuť. A dúfam, že to tak tiež bude vnímané, "povedala.
Felixová je so siedmimi zlatými medailami, tromi striebrami a jedným bronzom najúspešnejšou atlétkou v olympijskej histórii. Má tiež dvadsať cenných kovov z MS (14-3-3).
Jej doménou boli trate 200 a 400 metrov. Kariéru ukončila v roku 2022.