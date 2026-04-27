Zapletalová ladí formu na Diamantovú ligu. Sme na dobrej ceste, hovorí

Slovenska rekordérka Emma Zapletalová sa vrátila po prvom dôležitom sústredení v juhoafrickom Stellenboschi na pár dní na Slovensko.
"Odtrénovali sme, čo sme si predsavzali. Hodnotím tréningový kemp pod vedením kouča Brama Petersa ako úspešný, v druhej časti sme riešili bolesti kolena a podľa toho sme tréning upravili.
Čaká nás ešte veľa práce, ale sme na dobrej ceste. Ešte sa ukáže aj to, s akým krokovým rytmom sezónu v druhej polovici mája začnem. V máji ma čaká ďalší kemp v Belgicku," doplnila.
Na úvod sezóny Zapletalovú čaká míting v Gente a potom Diamantové ligy v Rabate, Ríme a Osle.
Kladivárke Veronike Kaňuchovej nevyšiel štart na zlatom mítingu v Nairobi, kde zaznamenala tri nevydarené hody.
"Po skvelej rozcvičke som sa v súťaži nevedela trafiť do klietky. Slová sa ťažko hĺadajú, na takýto štart treba čo najskor zabudnúť. Verím, že smolu som si na tento rok týmto vyčerpala." Najbližšie ju čaká štart v sobotu na memoriáli Jozefa Cencera v Banskej Bystrici a potom 16. mája česká extraliga.
Ján Volko a tím Našej atletiky odlieta tento týždeň na sústredenie na Krétu, v Heraklione sa budú pripravovať tak ako vlani na letné súťažné obdobie v najbližších dvoch týždňoch. Po návrate čaká Volka sezónna premiéra na českej extralige 16. mája v Ostrave.
Skupinka trénerky Kataríny Adlerovej má pred sebou ešte týždeň v juhoafrickom Potchefstroome s Danielou Ledeckou a Viktóriou Forster.
Rekordér na 400 m prek. Patrik Domotor sa vratil počas víkendu zo sústredenia na Tenerife. Jeho začiatok sezóny sa posúva na jún kvôli zdravotnej situacii s achilovkou, pre ktorú vynechal halovú sezónu po prvom štarte:
"Urobili sme slušný pokrok, aj v tretrách som niečo odbehal. Achilovka drží, v utorok mám ešte kontrolu, tak uvidíme čo povie doktor. Ale ak vsetko pôjde dobre verim, že v júni by to už mohlo vyzerať na prvé štarty."
Európska dorastenecká rekordérka Laura Frličková má za sebou reprezentačné sústredenie v prímorskom letovisku v Taliansku. Lignano Sabbiadoro bolo miestom prípravy, ktorá sa podľa jej vlastných slov vydarila.
Sezónu začne už tento víkend na semifinale českeho juniorského šampionátu družstiev v Břeclavi (100 m prek. a 200 m).