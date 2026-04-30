Prezident Kene ocenil svetového rekordéra darmi: Rozšíril potenciál ľudského výkonu

Kenský bežec Sabastian Sawe hovorí počas stretnutia s kenským prezidentom Williamom Rutom. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. apr 2026 o 12:11
Kenský bežec Sebastian Sawe sa po zdolaní svetového rekordu v maratóne vrátil domov, kde ho čakalo slávnostné privítanie.

Na letisku v Nairobi ho vítali okrem rodičov aj miestni úradníci a neskôr sa stretol s prezidentom krajiny Williamom Rutom.

Sawe v nedeľu v Londýne ako prvý zabehol maratón pod dve hodiny, keď triumfoval časom 1:59:30 hodiny.

Prezident Ruto mu vo štvrtok daroval auto a aj finančný dar v hodnote 62.000 dolárov. „Sebastian nielenže prekonal rekord, ale aj rozšíril potenciál ľudského výkonu.

Budúce generácie budú na tento deň spomínať ako na definujúci moment v histórii,“ vyjadril sa Ruto podľa portálu BBC. Sawe mu zároveň daroval podpísanú obuv, v ktorej prekonal rekord na 42,2 km dlhej trati.

VIDEO: Záver Londýnskeho maratónu

Čerstvého rekordéra príjemne prekvapila reakcia krajanov a vrelé privítanie. „Som rád, že ste prišli. Nikdy by som nepovedal, že môj úspech môže vyvolať takúto vlnu podpory.

Som vám vďačný. Urobil som to nie len pre seba, tento rekord patrí aj vám,“ opísal svoje pocity Sawe.

V Londýne bojoval v závere o triumf s Etiópčanom Yomifom Kejelchom. Ten zaostal o jedenásť sekúnd a hranicu dvoch hodín tak prekonal pri svojom debute.

Predošlý rekord mal hodnotu 2:00:35 a od Chicagského maratónu 2023 ho držal zosnulý Keňan Kelvin Kiptum.

