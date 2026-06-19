    Zvíťazí Zapletalová aj štvrtýkrát v rade? Kto sú jej súperky a kde ju sledovať? (TV program)

    Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová.
    Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|19. jún 2026 o 08:00
    ShareTweet0

    Pozrite si nomináciu na finálový beh na 400 metrov cez prekážky na Diamantovej lige v Dohe.

    Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová pokračuje vo svojom programe v prestížnej Diamantovej lige.

    Zapletalová sa cez týždeň predstavila aj na mítingu Zlatá tretra v Ostrave, kde bežala hladkú štvorstovku. V pretekoch vytvorila národný rekord a obsadila 4. miesto.

    V dnešných pretekoch sa však už vracia k svojej obľúbenej disciplíne, ktorou je beh na 400 metrov cez prekážky, kde má fantastickú formu. Slovenská bežkyňa zvíťazila na posledných troch pretekoch v Rabate, Ríme a Osle.

    V piatok, 19. júna, bude štartovať v piatej dráhe od 19.04 hod. Preteky vysiela naživo televízia JOJ Šport, na území Česka vysiela priamy prenos ČT Sport.

    Kde sledovať Diamantovú ligu v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Zapletalová je aj v dnešných pretekoch favoritkou a ako jediná zo štartovacej listiny dokázala v aktuálnej sezóne bežať pod 53 sekúnd, konkrétne 52,58 s.

    Druhý najlepší sezónny čas má Rushell Claytonová z Jamajky, ktorý má hodnotu 53,14 sekúnd. Claytonová má zároveň ako jediná osobné maximum lepšie ako Zapletalová.

    Ďalšou vyzývateľkou bude vo finálovom behu so sezónnym maximom 53,58 s Gianna Woodruffová z Panamy.

    Pozrite si štartovú listinu behu na 400 m cez prekážky žien na Diamantovej lige v Dohe.

    Štartová listina behu na 400 m cez prekážky v Dohe

    Dráha

    Meno

    Krajina

    Sezónne maximum

    Osobný rekord

    1

    Eileen Demesová

    Nemecko

    55,07 s

    54,29 s

    2

    Ayomide Folorunsová

    Taliansko

    55,25 s

    53,89 s

    3

    Ashley Millerová

    Zimbabwe

    54,08 s

    54,08 s

    4

    Gianna Woodruffová

    Panama

    53,58 s

    52,66 s

    5

    Emma Zapletalová

    Slovensko

    52,58 s

    52,58 s

    6

    Rushell Claytonová

    Jamajka

    53,14 s

    52,51 s

    7

    Kemi Adekoyaová

    Bahrajn

    53,71 s

    53,09 s

    8

    Amalie Iuelová

    Nórsko

    54,05 s

    54,05 s

    Atletika

    Atletika

      Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová.
      Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová.
      Zvíťazí Zapletalová aj štvrtýkrát v rade? Kto sú jej súperky a kde ju sledovať? (TV program)
      dnes 08:00
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Zvíťazí Zapletalová aj štvrtýkrát v rade? Kto sú jej súperky a kde ju sledovať? (TV program)