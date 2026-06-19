Zvíťazí Zapletalová aj štvrtýkrát v rade? Kto sú jej súperky a kde ju sledovať? (TV program)

Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová pokračuje vo svojom programe v prestížnej Diamantovej lige.
Zapletalová sa cez týždeň predstavila aj na mítingu Zlatá tretra v Ostrave, kde bežala hladkú štvorstovku. V pretekoch vytvorila národný rekord a obsadila 4. miesto.
V dnešných pretekoch sa však už vracia k svojej obľúbenej disciplíne, ktorou je beh na 400 metrov cez prekážky, kde má fantastickú formu. Slovenská bežkyňa zvíťazila na posledných troch pretekoch v Rabate, Ríme a Osle.
V piatok, 19. júna, bude štartovať v piatej dráhe od 19.04 hod. Preteky vysiela naživo televízia JOJ Šport, na území Česka vysiela priamy prenos ČT Sport.
Zapletalová je aj v dnešných pretekoch favoritkou a ako jediná zo štartovacej listiny dokázala v aktuálnej sezóne bežať pod 53 sekúnd, konkrétne 52,58 s.
Druhý najlepší sezónny čas má Rushell Claytonová z Jamajky, ktorý má hodnotu 53,14 sekúnd. Claytonová má zároveň ako jediná osobné maximum lepšie ako Zapletalová.
Ďalšou vyzývateľkou bude vo finálovom behu so sezónnym maximom 53,58 s Gianna Woodruffová z Panamy.
Pozrite si štartovú listinu behu na 400 m cez prekážky žien na Diamantovej lige v Dohe.
Dráha
Meno
Krajina
Sezónne maximum
Osobný rekord
1
Eileen Demesová
Nemecko
55,07 s
54,29 s
2
Ayomide Folorunsová
Taliansko
55,25 s
53,89 s
3
Ashley Millerová
Zimbabwe
54,08 s
54,08 s
4
Gianna Woodruffová
Panama
53,58 s
52,66 s
5
Emma Zapletalová
Slovensko
52,58 s
52,58 s
6
Rushell Claytonová
Jamajka
53,14 s
52,51 s
7
Kemi Adekoyaová
Bahrajn
53,71 s
53,09 s
8
Amalie Iuelová
Nórsko
54,05 s
54,05 s