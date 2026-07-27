Po triumfe na stovke Lyles nedokončil útok na double: Nemá zmysel to siliť

Šprintér Noah Lyles nezískal na amerických atletických majstrovstvách double. Po víťazstve v behu na 100 metrov ho na dvojnásobnej trati zastavil kŕč.
Štvornásobný majster sveta v behu na 200 metrov spomalil v polovici pretekov, čo umožnilo získať titul Garrettovi Kaalundovi, ktorý zvíťazil časom 20,04 sekundy.
„Vybehol som zo zákruty a zrazu som pocítil pichnutie v zadnom stehennom svale. Povedal som si, že teraz je čas zastaviť. Nemá zmysel to siliť,“ vysvetlil 29-ročný Lyles.
V piatok v New Yorku vyhral stovku vo vyrovnanom osobnom rekorde 9,79 sekundy, čo je zároveň najlepší svetový výkon tejto sezóny, hoci tento rok pristupuje k sezóne uvoľnenejšie.
„Dostal som kŕč. Som v poriadku. Len sa potrebujem ponaťahovať, doplniť elektrolyty a bude to dobré,“ dodal Lyles.
Ženskú dvojstovku ovládla úradujúca majsterka sveta Melissa Jeffersonová-Woodenová. Časom 21,69 sekundy zaostala len o jedinú stotinu za svojím osobným rekordom.
Beh na 100 metrov neabsolvovala – ten o dva dni skôr vyhrala Sha'Carri Richardsonová časom 10,77 sekundy.