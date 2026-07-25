VIDEO: Lyles si vyrovnal osobný rekord. Na stovke zabehol svetový výkon roka

Olympijský víťaz Noah Lyles vyhral na americkom atletickom šampionáte beh na 100 metrov v najlepšom tohtoročnom svetovom čase 9,79 sekundy.
Osemnásobný majster sveta si vyrovnal osobný rekord z finále predvlaňajších hier v Paríži, aj keď túto sezónu pojíma voľnejšie. Druhého Ronnieho Bakera porazil o deväť stotín.
"Nemám v pláne behať pomaly len preto, že mám oddychovú sezónu," povedal Lyles po zisku tretieho domáceho titulu na stovke.
"Nebehám tak, ako viem. Nemám špičkovú formu, ani technika nie je dokonalá. Ani zďaleka sa k tomu neblížime, takže budem chcieť viac. Prečo sa uspokojiť s menej?" uviedol dvadsaťdeväťročný šprintér, ktorého čaká ešte preteky na 200 m, v ktorom má štyri tituly majstra sveta.
VIDEO: Lyles vyhral beh na 100 m v čase 9,79 s
Napriek voľnejšiemu režimu Lyles aj tento rok zbiera víťazstvá. Len na Diamantovej lige v Paríži sa pred mesiacom musel v behu na 100 metrov skloniť pred krajanom Trayvonom Bromellom, ktorý ho porazil o jednu stotinu.
Ženskú stovku v piatok v New Yorku ovládla Sha'Carri Richardsonová. Majsterka sveta z roku 2023 vyhrala za 10,77 a rovnako ako Lyles získala tretí titul na tejto trati.
V tohtoročných tabuľkách sa zaradila na druhé miesto za Adaejah Hodgeovou z Britských Panenských ostrovov (10,63).